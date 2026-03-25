नए जैसे हो जाएंगे इतने सारे नथिंग और CMF फोन्स, लेटेस्ट अपडेट ला रहा धांसू फीचर्स
Nothing और उसके सब-ब्रांड CMF के ढेर सारे स्मार्टफोन जल्द नए जैसे होने वाले हैं। अगर आप भी नथिंग या फिर सीएमएफ के डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, Nothing OS 4.1 अपडेट कई फोन्स में दस्तक देने के लिए तैयार है। देखें लिस्ट
Nothing और उसके सब-ब्रांड CMF के ढेर सारे स्मार्टफोन जल्द नए जैसे होने वाले हैं। अगर आप भी नथिंग या फिर सीएमएफ के डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। एक रिपोर्ट के अनुसार, जहां Nothing OS 3.1 सिर्फ Phone (3a) सीरीज के लिए ही था, वहीं Nothing OS 4.1 के पुराने स्मार्टफोन तक पहुंचने की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। यह Android 16 पर बेस्ड एक छोटा सा अपग्रेड है, लेकिन इसमें AI, वेलनेस और रियल-टाइम जानकारी पर फोकस करते हुए कुछ अहम अपग्रेड शामिल हैं। अगर आप नथिंग फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप नथिंग ओएस 4.1 अपडेट का इंतजार कर रहे हों। किन स्मार्टफोन्स में मिलेगा अपडेट और यह अपने साथ क्या-क्या नया लेकर आ रहा है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...
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यहां देखें नथिंग ओएस 4.1 अपडेट के लिए एलिजिबल डिवाइस की लिस्ट
नथिंग फोन (4a) और फोन (4a) प्रो, नथिंग ओएस 4.1 स्किन के साथ आते हैं। दूसरे डिवाइस के लिए, कंपनी ने अभी तक इस अपडेट की एलिजिबिलिटी कन्फर्म नहीं की है। हालांकि, यह कहना सही होगा कि Android 16 पर चलने वाले सभी नथिंग फोन को नथिंग ओएस 4.1 में अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि यह लेटेस्ट सॉफ्टवेयर उसी Android OS पर बना एक अपडेट है।
- नथिंग फोन (3)
- नथिंग फोन (3a)
- नथिंग फोन (3a) लाइट
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- नथिंग फोन (3a) प्रो
- नथिंग फोन (2)
- नथिंग फोन (2a)
- नथिंग फोन (2a) प्लस
- सीएमएफ फोन 2 प्रो
- सीएमएफ फोन 1
जब नथिंग अपनी आधिकारिक लिस्ट जारी करेगा, तब हम इस लिस्ट को अपडेट कर देंगे।
कब रोलआउट होगा नथिंग ओएस 4.1 अपडेट
नथिंग ने अभी तक नथिंग ओएस 4.1 के लिए कोई रोलआउट शेड्यूल जारी नहीं किया है, और हमें इसकी उम्मीद भी नहीं है। कंपनी शायद सीधे एलिजिबल डिवाइस पर अपडेट भेजना शुरू कर देगी। शुरुआती फेज में शायद Nothing Phone (3) और Nothing Phone (3a) सीरीज शामिल होंगी। रोलआउट इस महीने के आखिर में या अप्रैल की शुरुआत में शुरू हो सकता है। बाकी डिवाइस को मई 2026 तक अपडेट मिल जाना चाहिए।
Nothing OS 4.1 अपडेट के लिए नए फीचर्स और अपग्रेड:
1. नए विजेट
नथिंग ओएस 4.1 में तीन नए विजेट जोड़े गए हैं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर 'ब्रीदिंग ब्रेक विजेट' कहा जा रहा है। इनमें सांस लेने के आसान वर्कआउट दिए गए हैं, जो दिन के दौरान आपको तरोताजा महसूस कराने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये नए विजेट विजेट लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं और इन्हें आसानी से होम स्क्रीन पर जोड़ा जा सकता है। जब आप किसी विजेट पर टैप करते हैं, तो एक टाइमर शुरू हो जाता है और यह आपको सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने का वर्कआउट करने के लिए कहता है। एक और अहम बदलाव यह है कि विजेट ड्रॉअर में 'Essential Apps' सेक्शन अब उन ऐप्स को हाइलाइट करता है, जिन्हें आप तुरंत अपनी होम स्क्रीन पर जोड़ सकते हैं।
2. लॉक स्क्रीन अब और ज्यादा कस्टमाइजेबल हो गई है
नथिंग ओएस 4.1,फोन (3a) कम्युनिटी एडिशन से एक नया क्लॉक फेस लेकर आया है। इसमें एक खास टाइपफेस स्टाइल और एक यूनिक वेकिंग-अप एनिमेशन है। इस अपडेट में डेप्थ इफेक्ट भी जोड़ा गया है, जो लॉक स्क्रीन की घड़ी को आपके वॉलपेपर के मुख्य सब्जेक्ट के पीछे ले जाता है, जिससे एक 3D डेप्थ इफेक्ट बनता है। इसके अलावा, आप घड़ी का साइज और अलाइनमेंट भी एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपनी पसंद का लेआउट बना सकें।
3. एआई इरेजर
नथिंग ने आखिरकार अपनी नेटिव गैलरी ऐप में 'AI Eraser' फीचर जोड़ दिया है। यह फीचर स्मार्ट तरीके से आस-पास खड़े लोगों और रिफ्लेक्शन को पहचान लेता है, और आपको उन हिस्सों को मैन्युअली चुनने की भी सुविधा देता है जिन्हें आप हटाना चाहते हैं। नथिंग का कहना है कि यूजर्स का डेटा पूरी तरह से प्राइवेट रहता है क्योंकि इसमें कोई क्लाउड प्रोसेसिंग नहीं होती; हालांकि, इस फीचर का इस्तेमाल करने पर अल्ट्रा एक्सडीआर इफेक्ट हट जाता है। इसका मतलब यह भी है कि एआई इरेजर का इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है।
4. ग्लिफ बार के साथ लाइव अपडेट्स
नथिंग ओएस 4.1 में लाइव अपडेट, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले, स्टेटस बार, लॉक स्क्रीन और नोटिफिकेशन पर रियल-टाइम अपडेट्स को लगातार दिखाते रहते हैं। यह एक छोटा, लेकिन काम का बदलाव है, जिससे किसी भी चल रही एक्टिविटी की प्रोग्रेस चेक करने में लगने वाला समय और भी कम हो जाता है। अब लाइव अपडेट फीचर ग्लिफ बार के साथ भी काम करता है।
5. कैमरा और दूसरे बदलाव
नथिंग ओएस 4.1 में RCB फैन्स के लिए एक नया Cricket preset जोड़ा गया है, जिसमें Nothing x RCB का वॉटरमार्क दिखता है। यह ब्रैंड IPL टीम का टाइटल स्पॉन्सर भी है। इस अपडेट में प्लेग्राउंड सिंक का सपोर्ट भी जोड़ा गया है, जिससे यूजर्स कुछ ही टैप में नथिंग प्लेग्राउंड से फोटो प्रीसेट इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें एक नया पावर-सेविंग रिकॉर्डिंग फीचर भी है, जो बैटरी बचाने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप कम कर देता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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