Motorola यूजर्स की मौज, सबसे पहले आजमाएं Android 16, देखें स्टेप्स

Motorola भी अपने डिवाइस में Android 16 लाने पर काम कर रहा है। यहां हमने उन मोटोरोला डिवाइस की एक लिस्ट बनाई है जो वर्तमान में एंड्रॉयड 16 बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम को जॉइन करने के लिए एलिजिबल हैं। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं…

Follow Us on

Sat, 16 Aug 2025 02:48 PM

गूगल आमतौर पर अक्टूबर के आसपास नया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी करता है, लेकिन इस साल कंपनी ने जून की शुरुआत में ही एंड्रॉयड 16 जारी कर सबको सरप्राइज दे दिया था। अब Motorola भी अपने डिवाइस में Android 16 लाने पर काम कर रहा है। कंपनी बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम के जरिए अपने यूजर्स को एंड्रॉयड 16 अपडेट आजमाने का मौका दे रही है। गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक, Android 16 बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम कई मोटोरोला डिवाइस पर लागू हो चुका है, जिनमें लेटेस्ट फोल्डेबल डिवाइस, मिड-रेंज एज मॉडल और कुछ बजट फोन भी शामिल हैं।

यहां उन मोटोरोला डिवाइस की एक लिस्ट दी गई है, जो वर्तमान में एंड्रॉयड 16 बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम को जॉइन करने के लिए एलिजिबल हैं। देखें लिस्ट में आपका स्मार्टफोन है या नहीं...

ये मोटोरोला फोन एंड्रॉयड 16 टेस्टिंग प्रोग्राम के लिए साइन अप कर सकते हैं: - Motorola Razr (2025)

- Motorola Razr+ (2025)

- Motorola Razr (2024)

- Motorola Razr+ (2024)

- Motorola Razr 50 Ultra

- Motorola Razr 60 Ultra

- Motorola Edge 60 Pro

- Motorola Edge 60

- Motorola Edge 60 Fusion

- Motorola Edge 50 Pro

- Motorola Edge 50 Fusion

- Motorola G35 5G

- Motorola G96

- Motorola G (2025)

- Motorola G Power (2025)

ध्यान दें कि मोटोरोला ने इन सभी डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 16 बीटा जारी नहीं किया है। इन डिवाइस के यूजर्स मोटोरोला द्वारा जारी किए जाने पर एंड्रॉयड 16 को आजमाने के लिए बीटा प्रोग्राम के लिए साइन अप कर सकते हैं।

अभी तक मोटोरोला तीन डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 16 बीटा अपडेट जारी कर चुका है, जिसमें Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro और Edge 60 Pro मॉडल शामिल हैं। बीटा अपडेट फिलहाल चुनिंदा क्षेत्रों में उपलब्ध है और बाद में इसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जा सकता है। ऊपर दी गई लिस्ट में आपका फोन भी है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए।

मोटोरोला पर एंड्रॉयड 16 बीटा प्रोग्राम में कैसे शामिल हों मोटोरोला डिवाइस के लिए बीटा प्रोग्राम को MFN या मोटोरोला फीडबैक नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। बीटा अपडेट प्राप्त करने के लिए आपको इसमें साइन अप करना होगा।

साइनअप करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें: 1. मोटोरोला की कम्युनिटी वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाएं (यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है)।

2. प्रोफाइल पेज पर जाएं और अपना IMEI या सीरियल नंबर (SN) डिटेल अपडेट करें।

3. अपने मोटोरोला कम्युनिटी प्रोफाइल पर MFN चुनें।

4. सुनिश्चित करें कि आपका फोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चला रहा हो।

5. अपने मोटोरोला डिवाइस के लिए टेस्टिंग का अवसर देखने के लिए MFN बीटा टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी पेज पर जाएं।

6. अपने मोटोरोला फोन के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक पर टैप करें।

7. जरूरी डिटेल भरें और अपनी एप्लीकेशन सब्मिट करें।

इसके बाद, बीटा अपडेट के बारे में मोटोरोला से आने वाले ईमेल के लिए अपने इनबॉक्स पर नजर रखें। अपने स्पैम या जंक फोल्डर को भी चेक करना न भूलें, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट न जाए।