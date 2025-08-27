मोटोरोला, सैमसंग के फोन हुए सस्ते, लॉन्च प्राइस से 13 हजार तक कम हुई कीमत, सेल्फी कैमरा 32MP का these motorola and samsung phones are now up to rupees 13000 cheaper from their actual launch price, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़these motorola and samsung phones are now up to rupees 13000 cheaper from their actual launch price

मोटोरोला, सैमसंग के फोन हुए सस्ते, लॉन्च प्राइस से 13 हजार तक कम हुई कीमत, सेल्फी कैमरा 32MP का

मोटोरोला और सैमसंग के ये डिवाइस लॉन्च प्राइस से 13 हजार रुपये तक सस्ते हो गए हैं। अमेजन पर आप इन डिवाइस को कई जबर्दस्त ऑफर्स के साथ भी खरीद सकते हैं। 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा वाले इन फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 07:19 AM
share Share
Follow Us on

मोटोरोला या सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इन दोनों कंपनियों के दो पॉप्युलर फोन अपने लॉन्च प्राइस से काफी सस्ते हो गए हैं। इन फोन का नाम Motorola Edge 50 Fusion और Samsung Galaxy A55 5G है। ये दोनों डिवाइस अब लॉन्च प्राइस से 13 हजार रुपये तक सस्ते हो गए हैं। अमेजन इंडिया पर आप इन डिवाइस को कई जबर्दस्त ऑफर्स के साथ भी खरीद सकते हैं। 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा वाले इन फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए जानते हैं डीटेल।

मोटोरोला, सैमसंग के फोन हुए सस्ते, लॉन्च प्राइस से 13 हजार तक कम हुई कीमत, सेल्फी कैमरा 32MP का

सैमसंग गैलेक्सी A55 5G

लॉन्च के समय 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 26,999 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन पर कंपनी 1349 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को 25,100 रुपये तक कम कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.6 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। Exynos 1480 प्रोसेसर पर काम करने वाले इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। फो की बैटरी 5000mAh की है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Loading Suggestions...

मोटोरोला एज 50 फ्यूजन 5G

लॉन्च के वक्त इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट (हॉट पिंक कलर) अमेजन इंडिया पर 18,934 रुपये का मिल रहा है। यानी यह फोन अपनी लॉन्च कीमत से करीब चार हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर 750 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। फोन पर कंपनी 946 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 17900 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो यह फोन 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:वीवो लाया 6500mAh की बैटरी वाला वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा

डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है, जो 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। प्रोसेसर की बात करें, तो फोन स्नैपड्रैगन 7s जेन 2 पर काम करता है।

Loading Suggestions...
Motorola Samsung Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.