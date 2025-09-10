बंद हुए इतने सारे iPhone, खरीदने से पहले देखें लिस्ट, ऐप्पल ने स्टोर से हटाए these iphone models discontinues after iphone 17 launch apple removes from store, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़these iphone models discontinues after iphone 17 launch apple removes from store

बंद हुए इतने सारे iPhone, खरीदने से पहले देखें लिस्ट, ऐप्पल ने स्टोर से हटाए

iPhone 17 आ गया है, और नए मॉडल आने के बाद ऐप्पल ने अपनी वेबसाइट से कई मॉडल को हटा दिया है। बंद किए गए मॉडल्स में iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 और iPhone 15 Plus शामिल हैं। 

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:22 PM
share Share
Follow Us on

iPhone 17 आ गया है। ऐप्पल ने मंगलवार को हुए एक इवेंट में अपनी नई आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है। अगर यह आपके बजट से बाहर है और आप किसी पुराने मॉडल को लेना का विचार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए आईफोन मॉडल्स के आने के बाद, ऐप्पल ने अपनी वेबसाइट से कुछ पुराने मॉडल्स को हटा दिया है, यानी कंपनी अब ने इन्हें बेचना बंद कर दिया है।

बंद हुए इतने सारे iPhone, खरीदने से पहले देखें लिस्ट, ऐप्पल ने स्टोर से हटाए

ऐप्पल ने हटाए इतने सारे आईफोन मॉडल

हर साल, नए आईफोन्स के आने के बाद, ऐप्पल अपने कुछ पुराने आईफोन्स की कीमत में कटौती कर देती है, तो कुछ मॉडल को बंद कर देती है ताकि नए मॉडल्स की बिक्री पर असर न पड़े। आईफोन 17 लाइनअप के लॉन्च के बाद, ऐप्पल ने अब iPhone 16 Pro और iPhone 15 मॉडल भी बंद कर दिए हैं।

गैजेट्स 360 की रिपोर्ट के अनुसार, बंद किए गए मॉडल्स में iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 और iPhone 15 Plus शामिल हैं। कुछ पुराने मॉडल अभी भी उपलब्ध हैं जिनमें iPhone 16, iPhone 16 Plus और iPhone 16e शामिल हैं।

यह ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐप्पल ने इन आईफोन्स को अपनी ऐप्पल वेबसाइट से हटाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। ग्राहक इन्हें ऑथराइज्ड ऐप्पल रिटेलर्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और रिटेल्स स्टोर्स से स्टॉक रहने तक खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें:इंतजार खत्म! आ गया iPhone 17, सेल्फी कैमरा को मिला सबसे बड़ा अपग्रेड
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

एक बात और कि जिन पुराने आईफोन्स को ऐप्पल वेबसाइट से हटाया गया है, उनमें से केवल iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max ही ऐप्पल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते थे। यह ऐप्पल का पर्सनल इंटेलिजेंस सिस्टम है। इसका मतलब है कि अब ऐप्पल स्टोर पर उपलब्ध सभी आईफोन्स ऐप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट के साथ आते हैं।

10 हजार सस्ता हुआ आईफोन 16

भारत में आईफोन 16 की कीमत में भी 10,000 रुपये की कटौती की गई है। आईफोन 16 के एकमात्र 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत अब 69,900 रुपये है; फोन के ज्यादा स्टोरेज वाले वेरिएंट भी बंद कर दिए गए हैं। कटौती के बाद, iPhone 16 Plus का 128GB स्टोरेज वेरिएंट 79,990 रुपये और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 89,990 रुपये में उपलब्ध है।

ऐप्पल ने आईफोन 17 के साथ नई वॉच और ईयरफोन भी पेश किए। ऐप्पल वॉच SE 3, ऐप्पल वॉच सीरीज 11 और वॉच अल्ट्रा 3 पुराने मॉडल, ऐप्पल वॉच SE 2, ऐप्पल वॉच सीरीज 10 और ऐप्पल वॉच अल्ट्रा 2 की जगह लेते हैं। नया एयरपॉड्स प्रो 3, जो AI पावर्ड लाइव ट्रांसलेशन फीचर के साथ नए फोन और वॉच के साथ आया है, एयरपॉड्स प्रो 2 की जगह लेता है।

नई आईफोन 17 सीरीज की कीमत और पहली सेल

नए बेस मॉडल आईफोन 17 की शुरुआती कीमत 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 82,900 रुपये है। इसके 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,02,900 रुपये है। आईफोन एयर के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये, 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,39,900 रुपये और 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत और 1,59,900 रुपये है।

आईफोन 17 प्रो के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,34,900 रुपये, 512GB वेरिएंट की कीमत 1,54,900 रुपये और 1TB वेरिएंट की कीमत 1,74,900 रुपये है। टॉप-एंड आईफोन 17 प्रो मैक्स की कीमत 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 1,49,900 रुपये, 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 1,69,900 रुपये, 1TB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 1,89,900 रुपये और 2TB स्टोरेज वेरिएंट के लिए स्टोरेज वेरिएंट के लिए 2,29,900 रुपये है।

सभी नए आईफोन मॉडल 12 सितंबर को शाम 5:30 बजे IST से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होंगे। इनकी बिक्री 19 सितंबर से शुरू होगी।

Gadgets Hindi News Apple Apple Iphone अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.