पहली बार 12GB रैम के साथ आ रहे iPhone, लॉन्च होते ही मचाएंगे धूम, कीमत लीक
Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़these iphone 17 series models first to come with 12gb ram pricing leak

पहली बार 12GB रैम के साथ आ रहे iPhone, लॉन्च होते ही मचाएंगे धूम, कीमत लीक

डेटा एनालिटिक्स फर्म ट्रेंडफोर्स का अनुमान है कि 2024 में iPhone 16 लाइनअप की तुलना में iPhone 17 सीरीज की कुल शिपमेंट में 3.5% की वृद्धि होगी। इस अनुमान के साथ, फर्म ने Apple iPhone 17 लाइनअप के कुछ खास स्पेसिफिकेशन भी शेयर किए हैं, जिसमें चार मॉडल शामिल होंगे।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 04:19 PM
डेटा एनालिटिक्स फर्म ट्रेंडफोर्स का अनुमान है कि 2024 में iPhone 16 लाइनअप की तुलना में iPhone 17 सीरीज की कुल शिपमेंट में 3.5% की वृद्धि होगी। इस अनुमान के साथ, फर्म ने Apple iPhone 17 लाइनअप के कुछ खास स्पेसिफिकेशन भी शेयर किए हैं, जिसमें चार मॉडल शामिल होंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone17 Pro Max मॉडल 12GB रैम के साथ आने वाले पहले आईफोन होंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग आईफोन 17 सीरीज के किस मॉडल में क्या खास होगा और कितनी हो सकती है इनकी कीमत...

iPhone 17

ट्रेंडफोर्स की रिपोर्ट के अनुसार, आईफोन 17 में 6.2 इंच का फ्लेक्सिबल एमोलेड ऑन-सेल डिस्प्ले होने की उम्मीद है जो एलटीपीओ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसमें TSMC की 3 एनएम प्रोसेस पर बेस्ड A19 चिप और 8GB LPDDR5X रैम होगी। स्टोरेज ऑप्शन्स में 128GB, 256GB और 512GB शामिल हो सकते हैं, जिनकी अनुमानित कीमतें क्रमशः $799 (करीब 70 हजार रुपये), $899 (करीब 79 हजार रुपये) और $1,099 (करीब 97 हजार रुपये) होगी।

iPhone 17 Air

आईफोन 17 एयर, जिसका नाम अभी भी अनिश्चित है, में एलटीपीओ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.6-इंच का बड़ा फ्लेक्सिबल एमोलेड ऑन-सेल डिस्प्ले हो सकता है। यह उसी A19 प्रोसेसर पर चलेगा और 12GB रैम के साथ आएगा। स्टोरेज ऑप्शन्स में 256GB, 512GB और 1TB शामिल हो सकते हैं, जिनकी अनुमानित कीमतें क्रमशः $1,099 (करीब 97 हजार रुपये), $1,299 (करीब 1.15 लाख रुपये) और $1,499 (करीब 1.32 लाख रुपये) हो सकती हैं।

iPhone 17 Pro

आईफोन 17 प्रो में एलटीपीओ 120 हर्ट्ज सपोर्ट वाली 6.2-इंच की फ्लेक्सिबल एमोलेड ऑन-सेल डिस्प्ले होने की भी संभावना है, लेकिन यह ज्यादा शक्तिशाली A19 Pro प्रोसेसर पर चलेगा। इस मॉडल में 12GB रैम और 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज ऑप्शन्स होने की उम्मीद है। इनकी कीमतें क्रमशः $1,199 (करीब 1.05 लाख रुपये), $1,399 (करीब 1.24 लाख रुपये) और $1,599 (करीब 1.40 लाख रुपये) होने की उम्मीद है।

iPhone 17 Pro Max

सीरीज के टॉप-एंड मॉडल आईफोन 17 प्रो मैक्स में इस लाइनअप का सबसे बड़ा डिस्प्ले, 6.8-इंच का फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जिसके एलटीपीओ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने की उम्मीद है। प्रो मॉडल की तरह, इसमें A19 Pro प्रोसेसर और 12GB रैम होगी। स्टोरेज ऑप्शन्स में 256GB, 512GB और 1TB शामिल होने की उम्मीद है, जिनकी कीमतें क्रमशः $1,299 (करीब 1.15 लाख रुपये), $1,499 (करीब 1.32 लाख रुपये) और $1,699 (करीब 1.50 लाख रुपये) होंगी। (नोट- ध्यान रहें ये संभावित कीमतें है, जो अलग-अलग बाजारों में अलग हो सकती हैं।)

रिपोर्ट में आईफोन 17 सीरीज के कैमरा, बैटरी या चार्जिंग स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, एनालिटिक्स फर्म का कहना है कि आईफोन 17 एयर के साथ कंपनी लाइटवेट और स्लिम फ्लैगशिप के कैटेगरी में एंट्री करेगी, हालांकि इसमें बैटरी लाइफ और कैमरा क्वालिटी में कुछ बदलाव हो सकते हैं।

