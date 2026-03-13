खुशखबरी: 20 से ज्यादा पिक्सेल फोन्स में आ रहा Android 17, देखें लिस्ट में आपका फोन है क्या

Mar 13, 2026 01:33 pm IST

Google Pixel स्मार्टफोन चला रहे यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। जल्द ढेर सारे पिक्सेल फोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 17 ओएस पर चलेंगे। Android 17 का डेवलपमेंट जोरों पर है। गूगल ने कम समय में ही दो बीटा बिल्ड जारी कर दिए हैं, और बेहतर डेवलपमेंट साइकिल की वजह से, उम्मीद है कि इसका फाइनल वर्जन दूसरी तिमाही में ही आ जाएगा। वैसे तो स्टेबल रिलीज के आने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन गूगल पिक्सेल यूजर्स तब तक बीटा बिल्ड इंस्टॉल करके नए फीचर्स और अपग्रेड्स का अनुभव ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक एलिजिबल डिवाइस हो। आपकी सुविधा के लिए यहां हमने Android 17 के लिए एलिजिबल गूगल पिक्सेल फोन्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में 20 से ज्यादा पिक्सेल फोन हैं। देखें लिस्ट में आपका पिक्सेल फोन है या नहीं...

इतने सारे Google Pixel फोन Android 17 अपडेट के लिए एलिजिबल हैं: - Pixel 10

- Pixel 10 Pro

- Pixel 10 Pro XL

- Pixel 10 Pro Fold

- Pixel 10a

- Pixel 9

- Pixel 9 Pro

- Pixel 9 Pro XL

- Pixel 9 Pro Fold

- Pixel 9a

- Pixel 8

- Pixel 8 Pro

- Pixel 8a

- Pixel Tablet

- Pixel Fold

- Pixel 7

- Pixel 7 Pro

- Pixel 7a

- Pixel 6

- Pixel 6 Pro

- Pixel 6a

यह बताना जरूरी है कि गूगल ने Pixel 10a को बीटा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल डिवाइस की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। इसकी वजह शायद यह है कि इसे एंड्रॉयड 17 बीटा 2 के लाइव होने के बाद रिलीज किया गया था, और हो सकता है कि गूगल ने तब से लिस्ट को अपडेट न किया हो। Pixel 10a को अगले बीटा रिलीज में सपोर्ट मिलना चाहिए, जो इस महीने के आखिर में आ सकता है।

लेकिन, Pixel 6 और Pixel 6 Pro के लिए यह आखिरी बड़ा एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड होगा, क्योंकि अक्टूबर में इनका अपडेट सपोर्ट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि इन गूगल पिक्सेल फोन्स को शायद QPR2 रिलीज नहीं मिल पाएगा। फिर भी, यह देखना काफी प्रभावशाली है कि इन्हें एंड्रॉयड 17 की लिस्ट में शामिल किया गया है, जबकि इन्हें एंड्रॉयड 12 के साथ लॉन्च किया गया था। कुल मिलाकर, ये पूरे पांच एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड हैं।