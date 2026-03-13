Hindustan Hindi News
खुशखबरी: 20 से ज्यादा पिक्सेल फोन्स में आ रहा Android 17, देखें लिस्ट में आपका फोन है क्या

Mar 13, 2026 01:33 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Google Pixel स्मार्टफोन चला रहे यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। जल्द ढेर सारे पिक्सेल फोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 17 ओएस पर चलेंगे। यहां हमने Android 17 के लिए एलिजिबल गूगल पिक्सेल फोन्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में 20 से ज्यादा पिक्सेल फोन हैं।

Google Pixel स्मार्टफोन चला रहे यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। जल्द ढेर सारे पिक्सेल फोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 17 ओएस पर चलेंगे। Android 17 का डेवलपमेंट जोरों पर है। गूगल ने कम समय में ही दो बीटा बिल्ड जारी कर दिए हैं, और बेहतर डेवलपमेंट साइकिल की वजह से, उम्मीद है कि इसका फाइनल वर्जन दूसरी तिमाही में ही आ जाएगा। वैसे तो स्टेबल रिलीज के आने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन गूगल पिक्सेल यूजर्स तब तक बीटा बिल्ड इंस्टॉल करके नए फीचर्स और अपग्रेड्स का अनुभव ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक एलिजिबल डिवाइस हो। आपकी सुविधा के लिए यहां हमने Android 17 के लिए एलिजिबल गूगल पिक्सेल फोन्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में 20 से ज्यादा पिक्सेल फोन हैं। देखें लिस्ट में आपका पिक्सेल फोन है या नहीं...

- Pixel 10a

- Pixel 9

- Pixel 9 Pro

- Pixel 9 Pro XL

- Pixel 9 Pro Fold

- Pixel 9a

- Pixel 8

- Pixel 8 Pro

- Pixel 8a

- Pixel Tablet

- Pixel Fold

- Pixel 7

- Pixel 7 Pro

- Pixel 7a

- Pixel 6

- Pixel 6 Pro

- Pixel 6a

यह बताना जरूरी है कि गूगल ने Pixel 10a को बीटा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल डिवाइस की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। इसकी वजह शायद यह है कि इसे एंड्रॉयड 17 बीटा 2 के लाइव होने के बाद रिलीज किया गया था, और हो सकता है कि गूगल ने तब से लिस्ट को अपडेट न किया हो। Pixel 10a को अगले बीटा रिलीज में सपोर्ट मिलना चाहिए, जो इस महीने के आखिर में आ सकता है।

लेकिन, Pixel 6 और Pixel 6 Pro के लिए यह आखिरी बड़ा एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड होगा, क्योंकि अक्टूबर में इनका अपडेट सपोर्ट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि इन गूगल पिक्सेल फोन्स को शायद QPR2 रिलीज नहीं मिल पाएगा। फिर भी, यह देखना काफी प्रभावशाली है कि इन्हें एंड्रॉयड 17 की लिस्ट में शामिल किया गया है, जबकि इन्हें एंड्रॉयड 12 के साथ लॉन्च किया गया था। कुल मिलाकर, ये पूरे पांच एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड हैं।

कब आएगा Android 17

पहला बीटा 13 फरवरी को रिलीज हुआ था, और गूगल ने उसी महीने जल्द ही दूसरा बीटा भी रिलीज कर दिया। ऑफिशियल टाइमलाइन के अनुसार, इस महीने से 'प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी फेज' शुरू हो रहा है। इसी दौरान SDK/NDK APIs और ऐप-फेसिंग बिहेवियर को फाइनल किया जाता है। एंड्रॉयड 17 का फाइनल वर्जन जून 2026 के आस-पास आ सकता है। अगर आप इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते, तो बीटा टेस्टिंग के लिए साइन अप करें और इसे अपने डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

