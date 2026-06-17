खुशखबरी: नए हो गए पॉपुलर ब्रांड के 20 से ज्यादा फोन, तुरंत करें अपडेट, मिलेंगे इतने सारे नए फीचर्स

Google Pixel स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। गूगल ने अपने पॉपुलर पिक्सेल फोन्स के लिए स्टेबल Android 17 अपडेट जारी कर दिया है। देखें लिस्ट में आपका पिक्सेल फोन है या नहीं। चलिए बताते हैं अपडेट अपने साथ क्या-क्या लेकर आ रहा है।

Google Pixel फोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। पिछले चार महीनों में चार बड़े बीटा बिल्ड जारी करने के बाद, Google ने आखिरकार स्टेबल Android 17 रिलीज कर दिया है, जो अब एलिजिबल Google Pixel फोन्स में पहुंचना शुरू हो रहा है। इस अपडेट पैकेज में जून 2026 का पिक्सेल फीचर ड्रॉप भी शामिल है। आपके पिक्सेल फोन में यह फीचर आ रहा है या नहीं, चलिए बताते हैं...

Android 17 का डेवलपमेंट इस तरह आगे बढ़ा: - एंड्रॉयड 17 बीटा 1: 13 फरवरी, 2026

- एंड्रॉयड 17 बीटा 2: 26 फरवरी, 2026

- एंड्रॉयड 17 बीटा 3: 26 मार्च, 2026

- एंड्रॉयड 17 बीटा 4: 16 अप्रैल, 2026

- एंड्रॉयड 17 बीटा 4.1: 1 जून, 2026

- स्स्टेबल एंड्रॉयड 17: 16 जून, 2026

एंड्रॉयड 17 अपडेट ढेर सारे पिक्सेल फोन्स के लिए उपलब्ध है। नीचे लिस्ट में देखें आपके पिक्सेल फोन इसके लिए एलिजिबल है या नहीं... - Pixel 10

- Pixel 10 Pro

- Pixel 10 Pro XL

- Pixel 10 Pro Fold

- Pixel 10a

- Pixel 9

- Pixel 9 Pro

- Pixel 9 Pro XL

- Pixel 9 Pro Fold

- Pixel 9a

- Pixel 8

- Pixel 8 Pro

- Pixel 8a

- Pixel Tablet

- Pixel Fold

- Pixel 7

- Pixel 7 Pro

- Pixel 7a

- Pixel 6

- Pixel 6 Pro

- Pixel 6a

दूसरे ब्रांड्स के उलट, Google सभी एलिजिबल डिवाइस के लिए एक ही समय पर अपडेट जारी करता है। हालांकि, आपके इलाके के हिसाब से इसकी उपलब्धता अलग-अलग हो सकती है। आप Settings -> System -> System Update पर जाकर उपलब्ध सॉफ्टवेयर अपडेट को मैन्युअली चेक कर सकते हैं। नॉन-बीटा यूजर्स के लिए अपडेट पैकेज कुछ गीगाबाइट का होता है। बीटा यूजर्स को बहुत छोटा पैकेज मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर बदलाव पहले ही अर्ली बिल्ड के जरिए डिवाइस पर जारी किए जा चुके हैं।

Android 17 अपने साथ क्या-क्या नया ला रहा है, चलिए एक नजर डालते हैं फीचर लिस्ट पर 1. नए AI फीचर्स एंड्रॉयड 17 के साथ, Pixel फोन में कई AI फीचर्स मिलेंगे, जिनसे यूजर्स अपने डिवाइस का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें टेक्स्ट या इमेज प्रॉम्प्ट से ओरिजिनल म्यूजिक बनाने के लिए Lyria 3 दिया गया है, और Gemini Omni यूजर्स को टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से कस्टम वीडियो क्लिप बनाने की सुविधा देता है (इसके लिए जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी)। वॉयस ट्रांसलेट फीचर अब पिक्सेल 10a पर उपलब्ध है, जबकि मैनुअल कॉल स्क्रीन फीचर भारत में भी आ रहा है। इस अपडेट में पिक्सेल 9a और पिक्सेल 8a के लिए Quick Share - AirDrop कम्पैटिबिलिटी भी जोड़ी गई है, और पिक्सेल 10 सीरीज को Magic Cue का एक्सेस मिलेगा।

2. बबल्स (Bubbles) फीचर को अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड मिला है बबल्स फीचर, जो सालों से सिर्फ मैसेजिंग ऐप्स तक ही सीमित था, अब सभी ऐप्स के साथ काम करता है। इसका मतलब है कि अब आप किसी भी ऐप को फ्लोटिंग बबल में बदल सकते हैं और उसे दूसरे ऐप्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए, ऐप आइकन को देर तक दबाकर रखें और 'बबल' ऑप्शन चुनें। टैबलेट और फोल्ड होने वाले डिवाइस पर, नीचे-दाहिनी ओर एक नया 'बबल बार' दिया गया है, जो ऐप बबल्स को व्यवस्थित करता है और उन्हें होल्ड करके रखता है।

3. स्क्रीन रिएक्शन्स इस फीचर की मदद से, आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करते समय सेल्फी कैमरे से खुद को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे ग्रीन स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती। यह फीचर ट्यूटोरियल, रिएक्शन वीडियो या गेमप्ले रिकॉर्डिंग बनाने वालों के लिए काफी काम का हो सकता है।

4. फोल्डेबल गेमिंग मोड यह फीचर फोल्ड को 50/50 लेआउट में बांटता है, जिसमें ऊपर गेम और नीचे एक डायनामिक गेमपैड होता है। फोल्डेबल गेमिंग मोड एंड्रॉयड 17 में इनेबल है और आने वाले महीनों में उपलब्ध होगा। आपके गेमिंग अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए, एंड्रॉयड 17 एक्सटर्नल कंट्रोलर्स के लिए नेटिव कंट्रोलर रीमैपिंग को सपोर्ट करता है।

5. दूसरे डिवाइस पर ऐप का काम जारी रखें 'Continue On' फीचर अब फाइनल रिलीज में आ गया है। यह यूजर्स को एंड्रॉयड डिवाइस के बीच आसानी से किसी काम को जारी रखने की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि अब आप अपने मोबाइल फोन पर कोई ऐप खोल सकते हैं और बिना किसी डेटा के नुकसान के, अपने टैबलेट पर उस पर काम जारी रख सकते हैं। जैसा कि गूगल ने बताया है, "यूजर को अपने टैबलेट के टास्कबार में मोबाइल पर हाल ही में खोले गए ऐप का सजेशन दिखाई देता है।" उस पर टैप करने पर, ऐप बिना अपनी मौजूदा स्थिति (स्टेट) खोए खुल जाता है।