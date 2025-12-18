Hindustan Hindi News
अब Pixel फोन चलाने में आएगा डबल मजा, इन पुराने मॉडल्स में आ रहा नया अपडेट

अब Pixel फोन चलाने में आएगा डबल मजा, इन पुराने मॉडल्स में आ रहा नया अपडेट

संक्षेप:

अगर आप भी Google Pixel Phone चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द ही ढेर सारे पिक्सेल फोन को नया अपडेट मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है कि गूगल इस दिसंबर में Pixel फोन के लिए चुपचाप एक और सिस्टम अपडेट जारी कर रहा है।

Dec 18, 2025 01:30 pm ISTArpit Soni
अगर आप भी Google Pixel Phone चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द ही ढेर सारे पिक्सेल फोन को नया अपडेट मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है कि गूगल इस दिसंबर में Pixel फोन के लिए चुपचाप एक और सिस्टम अपडेट जारी कर रहा है, जो उसके मेन Android 16 QPR2 रिलीज और दिसंबर पिक्सेल ड्रॉप के कुछ हफ्ते बाद आया है। नॉर्मल मंथली पैच के उलट, यह अपडेट बहुत छोटा है और इसकी उपलब्धता भी सीमित लग रही है, जिससे पता चलता है कि यह नए फीचर लाने के बजाय खास समस्याओं को ठीक करने के लिए है। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि यह अपडेट कुछ पिक्सेल मॉडल और कैरियर तक ही सीमित है, और यूजर्स को स्टैंडर्ड दिसंबर रिलीज के बाद यह अचानक मिल रहा है।

इन देशों में Google Pixel फोन को एक नया बग फिक्स अपडेट मिल सकता है।

रेडिट यूजर्स ने बताया है कि गूगल ने कुछ चुनिंदा पिक्सेल फोन के लिए दूसरा, छोटा दिसंबर 2025 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट्स सबसे पहले एक रेडिट थ्रेड में सामने आईं, जहां Pixel 8, Pixel 9 और Pixel 10 सीरीज के मालिकों ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में Android 16 QPR2 पर बेस्ड शुरुआती दिसंबर रिलीज इंस्टॉल करने के बाद उन्हें एक नया OTA अपडेट मिला है।

ये भी पढ़ें:आ गया OnePlus 15R, सबसे बड़ी बैटरी और दमदार कैमरा, FREE मिलेंगे ईयरबड्स

यह छोटे साइज का अपडेट है

यह अपडेट छोटा है, कथित तौर पर लगभग 25MB का, जिससे पता चलता है कि यह एक फुल मंथली पैच के बजाय एक टारगेटेड हॉटफिक्स है। ज्यादातर रिपोर्ट्स यूएस मॉडल्स की ओर इशारा करती हैं, हालांकि यूके में कुछ यूजर्स ने भी अपडेट मिलने की पुष्टि की है। यह रोलआउट ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं दिख रहा है, और यह साफ नहीं है कि सभी क्षेत्रों या कैरियर को यह मिलेगा या नहीं।

गूगल ने अभी तक इस बिल्ड के लिए फैक्टरी इमेज या OTA फाइलें पब्लिश नहीं की हैं, और कंपनी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल चेंजलॉग भी नहीं आया है। फिलहाल, गूगल के पिक्सेल फर्मवेयर डाउनलोड पेज पर अभी भी सिर्फ ओरिजिनल दिसंबर अपडेट ही लिस्टेड है। Pixel 6 और Pixel 7 सीरीज जैसे पुराने पिक्सेल मॉडल के लिए अवेलेबिलिटी डिटेल्स अभी कंफर्म नहीं हैं।

हालांकि, वेरिजॉन ने Pixel 8 से Pixel 10 सीरीज के लिए अपडेट की डिटेल्स जारी की हैं, जिसे बिल्ड BP4A.251205.006.E1 के रूप में पहचाना गया है। वेरिजॉन के रिलीज नोट्स के अनुसार, यह अपडेट तीन समस्याओं को ठीक करता है। इनमें सामान्य से ज्यादा तेजी से बैटरी खत्म होना, Pixel 10 पर रुक-रुक कर टच रिस्पॉन्सिवनेस की समस्याएं, और Android 14 या पुराने वर्जन से सीधे Android 16 में अपग्रेड करने के बाद लोकल कैश किए गए कंटेंट, जैसे कि ऑफलाइन मीडिया या मैप्स, को एक्सेस करने में समस्याएं शामिल हैं।

यह अपडेट पिक्सेल यूजर्स के लिए पहले से ही बिजी महीने के बाद आया है। गूगल ने महीने की शुरुआत में रेगुलर मंथली सिक्योरिटी और बग फिक्स अपडेट के साथ दिसंबर पिक्सेल ड्रॉप भी दिया था। नया OTA एक ​​एक्स्ट्रा, छोटा अपडेट लगता है जो नए फीचर्स के बजाय जरूरी फिक्स पर फोकस करता है।

