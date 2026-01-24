फोन की ये 5 सेटिंग्स खटाखट खर्च कर रही हैं बैटरी, ऑफ करते ही घंटों बढ़ जाएगा बैकअप

संक्षेप: अगर आपके फोन में कुछ सेटिंग्स ऑन हैं तो उसकी बैटरी लगातार खर्च हो रही है। अक्सर यूजर्स इनपर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि इन्हें ऑफ करना बैटरी लाइफ बढ़ाने का आसान तरीका है।

अगर आपका स्मार्टफोन बिना ज्यादा इस्तेमाल किए ही फटाफट बैटरी खर्च कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि खामी फोन के हार्डवेयर या बैटरी की है। आपके फोन की कुछ सिंपल सेटिंग्स लगातार ऑन रहने की स्थिति में भी बैकग्राउंड ऐक्टिविटीज बैटरी खर्च करती रहती हैं। यूजर इनपर ध्यान ना दें तो डिवाइस का बैटरी बैकअप टाइम कम हो सकता है। हम आपके उन पांच फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बैटरी ड्रेन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

लोकेशन सर्विस ऑन रहना फोन में लोकेशन सर्विस या GPS लगातार ऑन रहने पर बैटरी खर्च होती रहती है। मैप्स, फूड डिलिवरी और सोशल मीडिया जैसे कुछ ऐप्स लगातार बैकग्राउंड में भी लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं। फोन का प्रोसेसर और GPS सेंसर लगातार यूज होना बैटरी के लिए अच्छा नहीं होता इसलिए जरूरत ना हो तो लोकेशन सर्विस बंद कर दें या फिर 'Allow only when app in use' विकल्प चुनें।

बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऐक्टिव रहना कई ऐप्स इस्तेमाल ना होने की स्थिति में भी लगातार बैकग्राउंड में रिफ्रेश होते रहते हैं। इनमें न्यूज से लेकर शॉपिंग और सोशल मीडिया ऐप्स तक शामिल हो सकते हैं। ये इंटरनेट और सिस्टम रिसोर्सेज यूज करते हैं, जिससे बैटरी पर प्रेशर पड़ता है। इस सेटिंग को लिमिट करने और केवल जरूरी ऐप्स को परमिशन देने पर भी बैटरी लाइफ बढ़ सकती है।

हाई-ब्राइटनेस और ऑटो-ब्राइटनेस सेटिंग फोन की स्क्रीन पर हाई-ब्राइटनेस बैटरी ड्रेन की सीधी वजह होती है। यानी धूप में लंबे वक्त तक फोन यूज करने पर बैटरी जल्दी खत्म होगी। इसके अलावा ऑटो-ब्राइटनेस अच्छे से एडजस्ट ना होने पर भी बैटरी की खपत तेजी से होती है। बेहतर बैकअप के लिए ब्राइटनेस को मैन्युअली सेट करना बेहतर रहता है।

5G नेटवर्क का लगातार यूज यूजर्स को 5G नेटवर्क पर हाई-स्पीड इंटरनेट जरूर मिलता है लेकिन अगर कवरेज कम हो तो बैटरी तेजी से खत्म होती है। फोन बेहतर सिग्नल के लिए बार-बार नेटवर्क सर्च करता है। ऐसे में आपके इलाके में 5G नेटवर्क स्टेबल ना होने की स्थिति में 4G/LTE मोड पर फोन रखना बैटरी बचाने में मदद कर सकता है।