मोटोरोला ने दिया सरप्राइस, इन 8 फोन के लिए भी लाया Android 16, तुरंत करें अप्लाई

मोटोरोला ने दिया सरप्राइस, इन 8 फोन के लिए भी लाया Android 16, तुरंत करें अप्लाई

संक्षेप:

Motorola expands Android 16 beta program: अगर आप भी मोटोरोला का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। मोटोरोला ने आठ और डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 16 बीटा प्रोग्राम का एक्सेस खोल दिया है। देखें लिस्ट और तुरंत करें अप्लाई

Jan 10, 2026 03:05 pm ISTArpit Soni
Motorola expands Android 16 beta program: अगर आप भी मोटोरोला का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। मोटोरोला ने आठ और डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 16 बीटा प्रोग्राम का एक्सेस खोल दिया है। इस लिस्ट में कई हाई-एंड रेजर मॉडल, कुछ एज सीरीज के फोन, साथ ही एक बजट मोटो G फोन शामिल है। थिंकफोन 25 भी बीटा पार्टी में शामिल हो गया है। Ytechb ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी ने इन डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 16 बीटा प्रोग्राम की घोषणा ऑफिशियल फोरम पर कई पोस्ट के जरिए की है। नीचे उन आठ फोन की लिस्ट दी गई है, जिनकी के लिए एक्सेस खोला गया है।

लिस्ट में देखें आपका मोटोरोला फोन एंड्रॉयड 16 के अर्ली एक्सेस के लिए एलिजिबल है या नहीं:

- मोटोरोला रेजर 40 (भारत, ब्राजील, लैटिन अमेरिका)

- मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा (अमेरिका, भारत, ब्राजील, लैटिन अमेरिका)

- मोटोरोला रेजर 2023 (अमेरिका)

- मोटोरोला रेजर+ 2023 (अमेरिका)

- मोटोरोला एज 60 नियो (EMEA, ब्राजील, लैटिन अमेरिका)

- मोटोरोला एज 50 नियो (EMEA, भारत, ब्राजील, लैटिन अमेरिका)

- मोटोरोला मोटो G85 5G (भारत, ब्राजील)

- मोटोरोला थिंकफोन 25 (EMEA)

अगर आपके पास इनमें से कोई भी मोटोरोला स्मार्टफोन है और आप अभी किसी सपोर्टेड इलाके में रहते हैं, तो आप एंड्रॉयड 16 बीटा टेस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लेटेस्ट फीचर्स और सुधारों का जल्दी एक्सेस पा सकते हैं।

यहां बताया गया है कि मोटोरोला के एंड्रॉयड 16 बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम के लिए साइन अप कैसे करें:

1. मोटोरोला की कम्युनिटी वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाएं (अगर आपने पहले से नहीं बनाया है)।

2. प्रोफाइल पेज पर जाएं और अपना IMEI या सीरियल नंबर (SN) डिटेल्स अपडेट करें।

3. अपने मोटोरोला कम्युनिटी प्रोफाइल पर MFN के लिए ऑप्ट-इन करें।

4. हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका फोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर चल रहा हो।

5. अपने मोटोरोला डिवाइस के लिए टेस्टिंग का मौका देखने के लिए MFN बीटा टेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज पेज पर जाएं।

6. अपने मोटोरोला फोन के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक पर टैप करें।

7. जरूरी डिटेल्स भरें और अपना एप्लीकेशन सबमिट करें।

मोटोरोला आपके बीटा एप्लीकेशन के बारे में अपडेट आपके ईमेल पर भेज सकता है। इसलिए, अपने ईमेल रेगुलर चेक करते रहें। साथ ही, अपना स्पैम/जंक फोल्डर भी चेक करें।

एक बार जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, तो मोटोरोला जल्द ही आपके डिवाइस पर बीटा अपडेट भेज देगा। उपलब्ध अपडेट्स चेक करने के लिए, सेटिंग्स में जाएं, अब सिस्टम अपडेट्स पर जाएं और 'चेक फॉर अपडेट्स' पर टैप करें।

मोटोरोला डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 16 बीटा का साइज 1GB से ज्यादा है, इसलिए सुनिश्चित करें कि डिवाइस में काफी स्टोरेज हो। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि एंड्रॉयड 16 में स्मूथ अपग्रेड के लिए डिवाइस कम से कम 30% चार्ज हो।

मोटोरोला डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 16 में नया क्या है?

लेटेस्ट अपडेट में नया एंड्रॉयड ओएस आया है, लेकिन बड़े डिजाइन बदलाव या रोमांचक नए फीचर्स की उम्मीद न करें। फिर भी, इसमें कई खास अपग्रेड हैं, जिसमें एक नया नोटिफिकेशन कूलडाउन फीचर शामिल है जो कम समय में एक ही ऐप से बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन मिलने पर आने वाले नोटिफिकेशन की वॉल्यूम कम कर देता है।

एंड्रॉयड 16 अपडेट, सेटिंग्स -> मोड्स में डू नॉट डिस्टर्ब, बेडटाइम और ड्राइविंग मोड लाता है। आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से कस्टम मोड भी बना सकते हैं। इसमें एक नया फीचर भी आया है जो आपके मोटोरोला डिवाइस को बिना पासवर्ड डाले दूसरे डिवाइस के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने देता है, बशर्ते वे एक ही गूगल अकाउंट में लॉग इन हों।

अब हियरिंग एड मोटोरोला डिवाइस के साथ बेहतर काम करते हैं, जिससे यूजर्स यह चुन सकते हैं कि वॉयस कॉल के दौरान हियरिंग एड का माइक्रोफोन इस्तेमाल करना है या फोन का माइक्रोफोन। यूजर्स हियरिंग एड के माइक्रोफोन द्वारा कैप्चर की गई आस-पास की आवाज का वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हैं।

इसके अलावा, यह अपडेट लगातार बदलते खतरों से बेहतर सुरक्षा देता है, नए ऐप्स के साथ कम्पैटिबिलिटी बेहतर बनाता है, और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज करता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
