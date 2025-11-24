Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़These are 5 Best camera 5G phones to buy under 15000 rupees list includes Vivo T4x Motorola G67 Power Samsung Galaxy M36
₹15,000 से कम में खरीदें DSLR जैसे कैमरा क्वॉलिटी वाले 5 तगड़े 5G फोन, लिस्ट Samsung से Vivo के मोबाइल

₹15,000 से कम में खरीदें DSLR जैसे कैमरा क्वॉलिटी वाले 5 तगड़े 5G फोन, लिस्ट Samsung से Vivo के मोबाइल

संक्षेप:

Best Camera Phone: फोटोग्राफी और रील बनाने का शौक है और 15,000 रुपए से कम में ढूंढ रहे हैं शानदार कैमरा वाले 5G स्मार्टफोन्स तो देखें ये लिस्ट। इस लिस्ट में सैमसंग, वीवो, मोटोरोला के फोन शामिल हैं।

Mon, 24 Nov 2025 02:18 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IQOO 14T

IQOO 14T

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.67-inch Display Size

₹69990

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

Xiaomi 15

Xiaomi 15

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.36 inches Display Size
amazon-logo

₹64998

खरीदिये

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

  • checkIcyblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹80999

खरीदिये

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹69990

और जाने

Best Camera Phones Under Rs 15000: यदि आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या रील्स बनाने के लिए एक दमदार कैमरे वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 15,000 रुपये तक है, तो बाजार में कई लेटेस्ट और पावरफुल ऑप्शन मौजूद हैं। हम यहां आपको हाई-क्वालिटी कैमरा सेंसर, OIS सपोर्ट, 4K रिकॉर्डिंग और बेहतरीन नाइट मोड जैसे फीचर्स वाले फोन के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में Motorola, Vivo और Samsung जैसे ब्रांड के फोन शामिल हैं, जो कम दाम में प्रीमियम लेवल की फोटोग्राफी परफॉर्मेंस देते हैं। चाहे आपको ट्रैवल व्लॉग बनाने हों, सोशल मीडिया के लिए रील शूट करनी हो या बस बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक करनी हों ये सभी फोन्स आपके काम को आसान बना देंगे। आगे हम आपको इन सभी स्मार्टफोन्स की कीमत, कैमरा फीचर्स, बैटरी और परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी डिटेल में बताने वाले हैं, ताकि आप अपने बजट में सबसे बेस्ट कैमरा फोन चुन सकें।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IQOO 14T

IQOO 14T

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.67-inch Display Size

₹69990

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

Xiaomi 15

Xiaomi 15

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.36 inches Display Size
amazon-logo

₹64998

खरीदिये

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

  • checkIcyblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹80999

खरीदिये

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹69990

और जाने

बेस्ट कैमरा फोन

1. iQOO Z10x 5G

iQOO Z10x 5G की कीमत लगभग ₹13,999 है और यह बजट-सेगमेंट में ताकतवर कैमरा और प्रदर्शन का संतुलन देता है। इसके रियर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है, जबकि सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। यह 5G के लिए सक्षम MediaTek या अन्य चिपसेट पर चलता है और इसमें 6,500mAh की बैटरी है, जो 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। डिस्प्ले 6.72-इंच FHD+ LCD है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट भी है, जो गेमिंग और मीडिया दोनों में स्मूद एक्सपीरियेंस देता है।

ये भी पढ़ें:₹13,999 में आया Moto का 50MP AI कैमरा, 7000mAh बैटरी फोन, पानी में चलेगा बेखौफ

2. Vivo T4x 5G

Vivo T4x 5G फोन 14,499 रुपए की कीमत में आता है और यह एक शानदार बैलेंस रखता है कैमरा और बैटरी लाइफ में। इसके रियर में 50MP + 2MP कैमरा सेटअप है, और सेल्फी के लिए 8MP कैमरा है। यह डिवाइस भी 5G इनेबल है और 6500mAh की बैटरी के साथ आता है, जिससे यह लंबे समय तक चलता है।

3. Samsung Galaxy M36 5G

सैमसंग का यह फोन 14,539 रुपए में फ्लिपकार्ट पर बेचा जा रहा है। Galaxy M36 5G में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP अल्ट्रा वाइड और 5MP मैक्रो, साथ में 12MP फ्रंट कैमरा भी है। AI फोटो एडिटिंग (Object Eraser, Image Clipper), Google’s Circle to Search और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट का वादा। फोन में Exynos 1380 चिपसेट, One UI 7 (Android 15) पर चलता है। इसमें 6.7-इंच Super AMOLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, Corning Gorilla Glass Victus-Plus की सुरक्षा। फोन में 5,000mAh की बैटरी है, और 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

18% OFF

Vivo T4X

Vivo T4X

  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
  • check6.72 inches Display Size
amazon-logo

₹14737

₹17999

खरीदिये

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

Redmi 15 5G

Redmi 15 5G

  • checkMidnight Black
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage

₹14999

और जाने

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

  • checkCrimson Red (Crimson Art)
  • check6GB RAM
  • check128GB Storage

₹14999

और जाने

ये भी पढ़ें:Alert! Voter Id अपडेट के नाम पर हो रहा स्कैम, OTP मांगकर खाली कर रहे बैंक अकाउंट

4. Motorola G67 Power 5G

Motorola G67 Power 5G फ्लिपकार्ट पर 15,999 रुपए में लिस्टेड है लेकिन बैंक डिस्काउंट के साथ आप इसे 1000 रुपए में खरीद पाएंगे। इसमें Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर है और 8 GB RAM विकल्प के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 7,000mAh की विशाल बैटरी (Silicon-Carbon टेक्नोलॉजी) जो लंबे समय तक चल सकती है, और 30W चार्जिंग भी है। कैमरा सेटअप में 50MP Sony LYTIA 600 सेंसर है, और अगले कैमरा के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी है।

5. Poco M7 Pro 5G

Poco M7 Pro 5G सिर्फ 11,499 रुपए में फ्लिपकार्ट पर बेचा जा रहा है। इसमें MediaTek Dimensity 7025 Ultra चिपसेट है, 6.67″ का FHD+ AMOLED 120 Hz डिस्प्ले, और 50MP Sony LYT-600 कैमरा + 2MP सेकेंडरी सेंसर है। सामने 20MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यह 5,110 mAh बैटरी के साथ आता है और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। फोन Android 14-based HyperOS पर चलता है, जिसमें दो Android वर्जन अपडेट और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट का वादा है।

ये भी पढ़ें:PAN Card की ये गलती पड़ेगी भारी, देना पड़ सकता 10,000 रुपए का जुर्माना!
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Smartphone Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।