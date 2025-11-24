₹15,000 से कम में खरीदें DSLR जैसे कैमरा क्वॉलिटी वाले 5 तगड़े 5G फोन, लिस्ट Samsung से Vivo के मोबाइल

संक्षेप: Best Camera Phone: फोटोग्राफी और रील बनाने का शौक है और 15,000 रुपए से कम में ढूंढ रहे हैं शानदार कैमरा वाले 5G स्मार्टफोन्स तो देखें ये लिस्ट। इस लिस्ट में सैमसंग, वीवो, मोटोरोला के फोन शामिल हैं।

Best Camera Phones Under Rs 15000: यदि आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या रील्स बनाने के लिए एक दमदार कैमरे वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 15,000 रुपये तक है, तो बाजार में कई लेटेस्ट और पावरफुल ऑप्शन मौजूद हैं। हम यहां आपको हाई-क्वालिटी कैमरा सेंसर, OIS सपोर्ट, 4K रिकॉर्डिंग और बेहतरीन नाइट मोड जैसे फीचर्स वाले फोन के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में Motorola, Vivo और Samsung जैसे ब्रांड के फोन शामिल हैं, जो कम दाम में प्रीमियम लेवल की फोटोग्राफी परफॉर्मेंस देते हैं। चाहे आपको ट्रैवल व्लॉग बनाने हों, सोशल मीडिया के लिए रील शूट करनी हो या बस बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक करनी हों ये सभी फोन्स आपके काम को आसान बना देंगे। आगे हम आपको इन सभी स्मार्टफोन्स की कीमत, कैमरा फीचर्स, बैटरी और परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी डिटेल में बताने वाले हैं, ताकि आप अपने बजट में सबसे बेस्ट कैमरा फोन चुन सकें।

बेस्ट कैमरा फोन 1. iQOO Z10x 5G iQOO Z10x 5G की कीमत लगभग ₹13,999 है और यह बजट-सेगमेंट में ताकतवर कैमरा और प्रदर्शन का संतुलन देता है। इसके रियर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है, जबकि सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। यह 5G के लिए सक्षम MediaTek या अन्य चिपसेट पर चलता है और इसमें 6,500mAh की बैटरी है, जो 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। डिस्प्ले 6.72-इंच FHD+ LCD है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट भी है, जो गेमिंग और मीडिया दोनों में स्मूद एक्सपीरियेंस देता है।

2. Vivo T4x 5G Vivo T4x 5G फोन 14,499 रुपए की कीमत में आता है और यह एक शानदार बैलेंस रखता है कैमरा और बैटरी लाइफ में। इसके रियर में 50MP + 2MP कैमरा सेटअप है, और सेल्फी के लिए 8MP कैमरा है। यह डिवाइस भी 5G इनेबल है और 6500mAh की बैटरी के साथ आता है, जिससे यह लंबे समय तक चलता है।

3. Samsung Galaxy M36 5G सैमसंग का यह फोन 14,539 रुपए में फ्लिपकार्ट पर बेचा जा रहा है। Galaxy M36 5G में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP अल्ट्रा वाइड और 5MP मैक्रो, साथ में 12MP फ्रंट कैमरा भी है। AI फोटो एडिटिंग (Object Eraser, Image Clipper), Google’s Circle to Search और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट का वादा। फोन में Exynos 1380 चिपसेट, One UI 7 (Android 15) पर चलता है। इसमें 6.7-इंच Super AMOLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, Corning Gorilla Glass Victus-Plus की सुरक्षा। फोन में 5,000mAh की बैटरी है, और 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है।

4. Motorola G67 Power 5G Motorola G67 Power 5G फ्लिपकार्ट पर 15,999 रुपए में लिस्टेड है लेकिन बैंक डिस्काउंट के साथ आप इसे 1000 रुपए में खरीद पाएंगे। इसमें Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर है और 8 GB RAM विकल्प के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 7,000mAh की विशाल बैटरी (Silicon-Carbon टेक्नोलॉजी) जो लंबे समय तक चल सकती है, और 30W चार्जिंग भी है। कैमरा सेटअप में 50MP Sony LYTIA 600 सेंसर है, और अगले कैमरा के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी है।