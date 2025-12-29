दिल्ली पॉल्यूशन पर कहर बनेंगे Airpurifier, Amazon से सस्ते में करें खरीदारी

संक्षेप: दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण की समस्या को Amazon पर मौजूद ये Airpurifier शानदार साबित हो रहे हैं..

Dec 29, 2025 05:26 pm IST

दिल्ली समेत उत्तर भारत इन दिनों भयंकर प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहा है। हालांकि इस समस्या को खास तरह Airpurifier काफी हद तक दूर कर रहे हैं। यह एयर प्यूरीफायर इंडस्ट्री लीडिंग फीचर के साथ आते हैं। वैसे तो Airpurifier काफी महंगे होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अमेजन से खरीदते हैं, तो इन प्यूरीफायर को सस्ते में खरीद सकते हैं। अमेजन कुछ शानदार बैंकिंग ऑफर दे रहा हैं। साथ ही कई अन्य तरह के डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ भी उठा सकते हैं।

यह AirTamer Advanced Rechargeable Air Purifier A315 एक प्रीमियम पोर्टेबल नेगेटिव आयन जनरेटर है, जिसे खासतौर पर पर्सनल यूज़ और ट्रैवल के लिए डिजाइन किया गया है। यह डिवाइस आपके चारों ओर लगभग 3 फीट का सुरक्षित एयर ज़ोन बनाता है, जिससे हवा में मौजूद जर्म्स, बैक्टीरिया, धूल, एलर्जेन्स, मोल्ड और बदबू को कम करने में मदद मिलती है। मेटल बॉडी और ट्रैवल केस के साथ यह स्टाइलिश होने के साथ-साथ बेहद उपयोगी भी है। इस एयर प्यूरीफायर को अमेज़न पर 38% डिस्काउंट के साथ 30,447 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कवरेज लगभग 3 फीट का पर्सनल एयर ज़ोन बैटरी बैकअप 30–40 घंटे वजन लगभग 0.11 पाउंड एक्सेसरीज़ USB चार्जिंग केबल, लैनयार्ड, मेटल ट्रैवल केस क्यों खरीदें पोर्टेबल और हल्का डिज़ाइन, ट्रैवल के लिए आदर्श रिचार्जेबल बैटरी, एक चार्ज में 30–40 घंटे तक रनटाइम बिना फैन और बिना फिल्टर के साइलेंट ऑपरेशन मेटल ट्रैवल केस और सेफ्टी ब्रेक-अवे लैनयार्ड के साथ बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जेन्स और बदबू को कम करने में सहायक क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा है हवा को मापने के लिए कोई डिस्प्ले या इंडिकेटर नहीं

यह Camfil City Touch Portable Air Purifier (White) एक प्रीमियम क्वालिटी एयर प्यूरीफायर है, जिसे खासतौर पर घर और इंडोर स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है। यह हवा में मौजूद PM1 और PM2.5 कणों, बदबू और एलर्जेन्स को कम करने में मदद करता है, जिससे घर का वातावरण ज्यादा हेल्दी और सुरक्षित बनता है। टच कंट्रोल और लो पावर कंजम्पशन के साथ यह एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल में भी काफी आसान है। यह एयर प्यूरीफायर अमेज़न पर 23% डिस्काउंट के साथ 26,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications प्रोडक्ट टाइप पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर कलर व्हाइट पावर कंजम्पशन कम कंट्रोल मेथड टच कंट्रोल क्यों खरीदें PM1 और PM2.5 को कम करने में प्रभावी अस्थमा और एलर्जी से परेशान लोगों के लिए फायदेमंद टच कंट्रोल के साथ आसान ऑपरेशन बदबू कम करने में मदद करता है क्यों खोजें विकल्प बैटरी सपोर्ट नहीं, केवल इलेक्ट्रिक पावर पर चलता है कीमत बजट सेगमेंट से थोड़ी ज्यादा

यह SHARP Dehumidifier with Air Purifier (DW-J20FM-W) एक ऑल-इन-वन प्रीमियम डिवाइस है, जो एयर प्यूरीफिकेशन के साथ-साथ नमी को भी कंट्रोल करता है। इसमें Plasmacluster Technology दी गई है, जो मोल्ड, फंगस, VOCs और हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। यह खासतौर पर ह्यूमिड एरिया, मानसून सीज़न और कपड़े सुखाने के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है।यह प्रोडक्ट अमेज़न पर 17% डिस्काउंट के साथ 34,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications ब्रांड SHARP कवरेज एरिया 550 sq. ft. टैंक कैपेसिटी 4.6 लीटर वजन 10 किलोग्राम वारंटी 1 साल ऑन-साइट क्यों खरीदें एयर प्यूरीफायर + डीह्यूमिडिफायर का कॉम्बो True HEPA, एक्टिव कार्बन और प्री-फिल्टर कपड़े सुखाने (Laundry Mode) की सुविधा 550 स्क्वायर फीट तक कवरेज क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा है वजन अधिक (लगभग 10 किलोग्राम)

यह Coway Airmega 150C(K) HEPA Air Purifier (Sage Green / Khaki) एक अल्ट्रा-प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस एयर प्यूरीफायर है, जिसे खासतौर पर एलर्जी, पॉल्यूशन और बदबू से बेहतरीन सुरक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया है। Coway को दुनिया के टॉप एयर-प्यूरीफायर ब्रांड्स में गिना जाता है और यह मॉडल स्टाइल के साथ दमदार परफॉर्मेंस भी देता है।

Specifications पार्टिकल रिमूवल 99.999% (0.01 माइक्रॉन तक) VOCs और बदबू 99% तक रिडक्शन फैन स्पीड 3-स्टेज मैनुअल + Auto Mode कंट्रोल टच डिस्प्ले वजन 5.49 किलोग्राम क्यों खरीदें True HEPA के साथ 99.999% तक अल्ट्रा-फाइन पार्टिकल रिमूवल (0.01 माइक्रॉन) एलर्जी, परागकण, धूल, धुआं और VOCs के खिलाफ बेहद प्रभावी स्लीप के समय LED लाइट बंद करने का विकल्प कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी ज्यादा है बड़े हॉल या बहुत बड़े कमरों के लिए नहीं

यह Medify Air MA-25 Air Purifier एक कॉम्पैक्ट लेकिन पावरफुल प्रीमियम एयर प्यूरीफायर है, जो खासतौर पर एलर्जी, धूल, परागकण, धुआं और बदबू से राहत देने के लिए बनाया गया है। इसमें HEPA H13 फिल्टर दिया गया है, जो बेहद बारीक कणों को भी प्रभावी तरीके से साफ करता है। साइलेंट ऑपरेशन और नाइट मोड इसे बेडरूम और स्टडी रूम के लिए आदर्श बनाते हैं।

Specifications ब्रांड Medify Air कलर व्हाइट फैन स्पीड 3 लेवल कंट्रोल टच पैनल वजन लगभग 7.3 पाउंड सर्टिफिकेशन CARB, ETL, Energy Star क्यों खरीदें HEPA H13 फिल्टर, 0.1 माइक्रॉन तक के 99.9% कणों को हटाता है एलर्जी, पालतू जानवरों के बाल, धुआं और बदबू के खिलाफ प्रभावी साइलेंट ऑपरेशन और नाइट मोड कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, कम जगह घेरता है क्यों खोजें विकल्प बैटरी सपोर्ट नहीं (केवल इलेक्ट्रिक) बड़े हॉल या बहुत बड़े कमरों के लिए उपयुक्त नहीं

यह Nuwave OxyPure Air Purifier 3XL (H13 HEPA) एक हाई-कवरेज और अल्ट्रा-क्वाइट एयर प्यूरीफायर है, जिसे खासतौर पर घर, बेडरूम और बड़े कमरों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 360° एयर इनटेक और XXL साइज का H13 True HEPA फिल्टर दिया गया है, जो धुआं, धूल, परागकण, पालतू जानवरों के बाल और बदबू को प्रभावी तरीके से हटाता है।

Specifications मॉडल OxyPure 3XL कलर Warm White फिल्ट्रेशन सिस्टम प्री-फिल्टर पार्टिकल रिमूवल 99.99% (0.3 माइक्रॉन तक) स्लीप मोड 17dB क्यों खरीदें XXL साइज H13 True HEPA फिल्टर 17dB स्लीप मोड, बेहद शांत ऑपरेशन 360° एयर इनटेक से फास्ट प्यूरीफिकेशन Energy Star और CARB सर्टिफाइड क्यों खोजें विकल्प बैटरी सपोर्ट नहीं (केवल इलेक्ट्रिक) स्मार्ट ऐप या Wi-Fi कंट्रोल नहीं मिलता

यह AT-501 Portable Air Purifier (RPM Airtech) एक मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन वाला एयर प्यूरीफायर है, जिसे घर, ऑफिस और कार जैसे अलग-अलग इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 5-स्टेज एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम दिया गया है, जो हवा से धूल, धुआं, बदबू और एलर्जेन्स को हटाने में मदद करता है। कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिज़ाइन की वजह से इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से ले जाया जा सकता है। एयर प्यूरीफायर अभी 73% भारी डिस्काउंट के साथ 19,955 में उपलब्ध है, जो इसे इस सेगमेंट में किफायती विकल्प बनाता है।

Specifications कलर सिल्वर पावर सोर्स इलेक्ट्रिक डाइमेंशन्स 30 × 30 × 68 सेमी वजन 3.5 किलोग्राम क्यों खरीदें 5-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम 99.97% तक एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स हटाने का दावा धूल, परागकण, धुआं, पेट डैंडर और बदबू के खिलाफ प्रभावी मौजूदा कीमत पर वैल्यू फॉर मनी क्यों खोजें विकल्प नॉइज़ लेवल और CADR की डिटेल्स स्पष्ट नहीं स्मार्ट फीचर्स (ऐप / Wi-Fi) नहीं मिलते

