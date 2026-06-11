नए हो जाएंगे ये 50 से ज्यादा पुराने स्मार्टफोन, Android 17 ला रहा लेटेस्ट फीचर्स; लिस्ट

काम की बात :

Realme का फोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको ऐसे रियलमी फोन्स की लिस्ट बता रहे हैं, जो Android 17 (Realme UI 8.0) अपडेट के लिए एलिजिबल हैं। लिस्ट में देखें आपके फोन को नया अपडेट मिलेगा या नहीं...

जैसे-जैसे Google स्टेबल Android 17 रिलीज के करीब पहुंच रहा है, अन्य स्मार्टफोन ब्रांड्स भी अपने-अपने एलिजिबल फोन्स के लिए एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड अपडेट रोलआउट करने की तैयारी में जुट गए हैं। अगर आप Realme का फोन चला रहे हैं, जो आपके लिए अच्छी खबर है। रियलमी का नया ओएस 'Realme UI 8.0' स्किन के साथ आएगा। इसमें गूगल से मिलने वाले फीचर्स और अपग्रेड्स के अलावा, कुछ एडिशनल फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स भी शामिल होंगे। अगर आप Realme का फोन या टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि आपके फोन को Android 17 पर बेस्ड Realme UI 8.0 अपडेट मिलेगा या नहीं। आपकी सुविधा के लिए नीचे उन डिवाइस की लिस्ट दी गई है जो इसके लिए एलिजिबल हैं। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...

यहा देखें Realme UI 8.0 (Android 17) अपडेट के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट: Realme GT series - रियलमी जीटी 8 प्रो

- रियलमी जीटी 7

- रियलमी जीटी 7 प्रो

- रियलमी जीटी 7 प्रो रेसिंग

- रियलमी जीटी 7T

- रियलमी जीटी 6

- रियलमी जीटी 6T

- रियलमी जीटी 5 प्रो

Realme number series - रियलमी 16

- रियलमी 16 प्रो

- रियलमी 16 प्रो+

- रियलमी 16T

- रियलमी 15

- रियलमी 15 प्रो

- रियलमी 15 लाइट

- रियलमी 15T

- रियलमी 15x

- रियलमी 14

- रियलमी 14 प्रो

- रियलमी 14 प्रो+

- रियलमी 14T

Realme P series - रियलमी P4

- रियलमी P4 प्रो

- रियलमी P4 लाइट

- रियलमी P4 लाइट 4G

- रियलमी P4 पावर 5G

- रियलमी P4R

- रियलमी P4x

- रियलमी P3

- रियलमी P3 प्रो

- रियलमी P3 अल्ट्रा

- रियलमी P3x

Realme C series - रियलमी C85

- रियलमी C85 4G

- रियलमी 85 प्रो

- रियलमी C83

- रियलमी C75

- रियलमी C75x

- रियलमी C73

- रियलमी C71

Realme Narzo series - रियलमी नारजो पावर 5G

- रियलमी नारजो 100 लाइट

- रियलमी नारजो 90

- रियलमी नारजो 90X

- रियलमी नारजो 80 लाइट

- रियलमी नारजो 80 लाइट 4G

- रियलमी नारजो 80 प्रो

- रियलमी नारजो 80x

Realme Note series - रियलमी नोट 80

- रियलमी नोट 70

- रियलमी नोट 70T

Realme Pad series - रियलमी पैड 3

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपका फोन इस लिस्ट में है, तो इस बात की लगभग पक्की गारंटी है कि इस साल के आखिर में रोलआउट शुरू होने पर उसे Android 17 अपडेट मिलेगा। ऑफिशियल लिस्ट और भी लंबी हो सकती है क्योंकि रियलमी ने हर डिवाइस के लिए अपडेट पॉलिसी का ऐलान नहीं किया है। इसलिए, हमने लिस्ट को जितना हो सके उतना सही रखने के लिए सिर्फ उन्हीं डिवाइस को शामिल किया है जिनके बारे में हम कंफर्म थे।

स्टेबल रिलीज के लिए, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, यह देखते हुए कि Android 17 की टाइमलाइन काफी हद तक पिछले साल के समान है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि Realme UI 8.0 नवंबर में उसी समय के आसपास आएगा।