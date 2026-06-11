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काम की बात: नए हो जाएंगे ये 50 से ज्यादा पुराने स्मार्टफोन, Android 17 ला रहा लेटेस्ट फीचर्स; लिस्ट

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Realme का फोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको ऐसे रियलमी फोन्स की लिस्ट बता रहे हैं, जो Android 17 (Realme UI 8.0) अपडेट के लिए एलिजिबल हैं। लिस्ट में देखें आपके फोन को नया अपडेट मिलेगा या नहीं...

नए हो जाएंगे ये 50 से ज्यादा पुराने स्मार्टफोन, Android 17 ला रहा लेटेस्ट फीचर्स; लिस्ट

जैसे-जैसे Google स्टेबल Android 17 रिलीज के करीब पहुंच रहा है, अन्य स्मार्टफोन ब्रांड्स भी अपने-अपने एलिजिबल फोन्स के लिए एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड अपडेट रोलआउट करने की तैयारी में जुट गए हैं। अगर आप Realme का फोन चला रहे हैं, जो आपके लिए अच्छी खबर है। रियलमी का नया ओएस 'Realme UI 8.0' स्किन के साथ आएगा। इसमें गूगल से मिलने वाले फीचर्स और अपग्रेड्स के अलावा, कुछ एडिशनल फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स भी शामिल होंगे। अगर आप Realme का फोन या टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि आपके फोन को Android 17 पर बेस्ड Realme UI 8.0 अपडेट मिलेगा या नहीं। आपकी सुविधा के लिए नीचे उन डिवाइस की लिस्ट दी गई है जो इसके लिए एलिजिबल हैं। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...

यहा देखें Realme UI 8.0 (Android 17) अपडेट के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट:

Realme GT series

- रियलमी जीटी 8 प्रो

- रियलमी जीटी 7

- रियलमी जीटी 7 प्रो

- रियलमी जीटी 7 प्रो रेसिंग

- रियलमी जीटी 7T

- रियलमी जीटी 6

- रियलमी जीटी 6T

- रियलमी जीटी 5 प्रो

Realme number series

- रियलमी 16

- रियलमी 16 प्रो

- रियलमी 16 प्रो+

- रियलमी 16T

- रियलमी 15

- रियलमी 15 प्रो

- रियलमी 15 लाइट

- रियलमी 15T

- रियलमी 15x

- रियलमी 14

- रियलमी 14 प्रो

- रियलमी 14 प्रो+

- रियलमी 14T

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Realme P series

- रियलमी P4

- रियलमी P4 प्रो

- रियलमी P4 लाइट

- रियलमी P4 लाइट 4G

- रियलमी P4 पावर 5G

- रियलमी P4R

- रियलमी P4x

- रियलमी P3

- रियलमी P3 प्रो

- रियलमी P3 अल्ट्रा

- रियलमी P3x

Realme C series

- रियलमी C85

- रियलमी C85 4G

- रियलमी 85 प्रो

- रियलमी C83

- रियलमी C75

- रियलमी C75x

- रियलमी C73

- रियलमी C71

Realme Narzo series

- रियलमी नारजो पावर 5G

- रियलमी नारजो 100 लाइट

- रियलमी नारजो 90

- रियलमी नारजो 90X

- रियलमी नारजो 80 लाइट

- रियलमी नारजो 80 लाइट 4G

- रियलमी नारजो 80 प्रो

- रियलमी नारजो 80x

Realme Note series

- रियलमी नोट 80

- रियलमी नोट 70

- रियलमी नोट 70T

Realme Pad series

- रियलमी पैड 3

ये भी पढ़ें:Samsung यूजर्स खुशखबरी, नए जैसे हो जाएंगे इतने सारे पुराने फोन, आ रहा Android 17

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपका फोन इस लिस्ट में है, तो इस बात की लगभग पक्की गारंटी है कि इस साल के आखिर में रोलआउट शुरू होने पर उसे Android 17 अपडेट मिलेगा। ऑफिशियल लिस्ट और भी लंबी हो सकती है क्योंकि रियलमी ने हर डिवाइस के लिए अपडेट पॉलिसी का ऐलान नहीं किया है। इसलिए, हमने लिस्ट को जितना हो सके उतना सही रखने के लिए सिर्फ उन्हीं डिवाइस को शामिल किया है जिनके बारे में हम कंफर्म थे।

स्टेबल रिलीज के लिए, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, यह देखते हुए कि Android 17 की टाइमलाइन काफी हद तक पिछले साल के समान है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि Realme UI 8.0 नवंबर में उसी समय के आसपास आएगा।

हालांकि, स्टेबल रिलीज में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन यूजर्स नए फीचर्स और अपग्रेड्स का अनुभव लेने के लिए Android 17 बीटा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्च के आखिर में इसकी आधिकारिक घोषणा के बाद से, यह बीटा प्रोग्राम सिर्फ Realme GT 8 प्रो तक ही सीमित रहा है और इसे दूसरे डिवाइस तक बढ़ाने के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर और जब ऐसा होता है, तो हम आपको बता देंगे।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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