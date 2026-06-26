बड़े काम के हैं ये पांच सरकारी ऐप, नहीं लगाना पड़ेगा ऑफिस के चक्कर, घर बैठे होंगे काम

अगर आप सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटना चाहते और फोन से ही आधार, पैन और पैसों के लेनदेन को मैनेज करना चाहते हैं, तो यहां हम आपको पांच ऐसे सरकारी ऐप्स बता रहे हैं, जो आपके रोज के कामों को आसान बना देंगे। ये पांच ऐप हर किसी के फोन में होना चाहिए।

आज के समय में फंड मैनेज करने का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है। टेक्नोलॉजी में तरक्की और निवेश के नए विकल्पों के आने की वजह से, पैसे मैनेज करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी बात हो गई है। आज, पैसे मैनेज करने का मतलब अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट की जानकारी, टैक्स से जुड़ी जानकारी और पहचान से जुड़ी डिटेल्स को ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी से सुरक्षित रखना भी है।

इन कामों को आसान बनाने के लिए, भारत सरकार ने कई आधिकारिक मोबाइल ऐप पेश किए हैं जो रोजाना के कामों को आसान बनाते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं, कागजी काम कम करते हैं और लोगों, विशेष रूप से सीनियर सिटीजन्स को फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज्ड और जागरूक रहने में मदद करते हैं।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रूप से स्टोर करने और गोपनीय डेटा को सुरक्षित रखने से लेकर डिजिटल पेमेंट करने और पेंशन या ईपीएफ सर्विस तक पहुंचने तक, ये ऐप रोज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत आसान बना सकते हैं। इन सभी ऐप को Google Play Store और Apple App Store से डाउनलोड किया जा सकता है। आइए इन ऐप्स और इनकी खासियत के बारे में जानते हैं…

mAadhaar यह क्यों जरूरी है: डिजिटल आइडेंटिटी को आसानी से उपलब्ध रखता है।

खास बातें: आधार को डिजिटल रूप में साथ रखें, वर्चुअल ID बनाएं, बायोमेट्रिक्स को लॉक/अनलॉक करें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित रूप से आधार की जानकारी शेयर करें।

DigiLocker यह क्यों जरूरी है: जरूरी फाइनेंशियल और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रूप से स्टोर करता है।

खास बातें: डिजिटल आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर और एजुकेशनल सर्टिफिकेट; कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त डिजिटल डॉक्यूमेंट्स; पेपरलेस वेरिफिकेशन।

BHIM यह क्यों जरूरी है: सुरक्षित और आसान डिजिटल पेमेंट।

खास बातें: तुरंत बैंक ट्रांसफर, QR कोड पेमेंट, बिल पेमेंट और लिंक किए गए बैंक अकाउंट से सीधे पैसे की रिक्वेस्ट करने के लिए ऑफिशियल UPI ऐप।

UMANG यह क्यों जरूरी है: सैकड़ों सरकारी सर्विसेस के लिए वन-स्टॉप गेटवे।

खास बातें: एक ही ऐप से EPFO, पेंशन सर्विसेस, पैन, यूटिलिटी बिल पेमेंट, गैस बुकिंग, पासपोर्ट सर्विसेस और अलग-अलग राज्य सरकारों की योजनाओं का फायदा उठाएं।

mParivahan यह क्यों जरूरी है: गाड़ी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखता है।

खास बातें: बिना कागजी कॉपी साथ रखे डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), गाड़ी की जानकारी और ट्रैफिक से जुड़ी सर्विसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है।

ये पांच सरकारी ऐप्स लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। इनका इस्तेमाल करने वाले लोग पेमेंट मैनेज कर सकते हैं, पैन और आधार जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रख सकते हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने (SPARSH पोर्टल के जरिए) जैसी जरूरी सरकारी सर्विसेस का लाभ उठा सकते हैं और दूसरे फायदों का भी लाभ ले सकते हैं।