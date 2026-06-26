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बड़े काम के हैं ये पांच सरकारी ऐप, नहीं लगाना पड़ेगा ऑफिस के चक्कर, घर बैठे होंगे काम

Arpit Soni मिंट
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अगर आप सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटना चाहते और फोन से ही आधार, पैन और पैसों के लेनदेन को मैनेज करना चाहते हैं, तो यहां हम आपको पांच ऐसे सरकारी ऐप्स बता रहे हैं, जो आपके रोज के कामों को आसान बना देंगे। ये पांच ऐप हर किसी के फोन में होना चाहिए।

बड़े काम के हैं ये पांच सरकारी ऐप, नहीं लगाना पड़ेगा ऑफिस के चक्कर, घर बैठे होंगे काम

आज के समय में फंड मैनेज करने का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है। टेक्नोलॉजी में तरक्की और निवेश के नए विकल्पों के आने की वजह से, पैसे मैनेज करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी बात हो गई है। आज, पैसे मैनेज करने का मतलब अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट की जानकारी, टैक्स से जुड़ी जानकारी और पहचान से जुड़ी डिटेल्स को ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी से सुरक्षित रखना भी है।

इन कामों को आसान बनाने के लिए, भारत सरकार ने कई आधिकारिक मोबाइल ऐप पेश किए हैं जो रोजाना के कामों को आसान बनाते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं, कागजी काम कम करते हैं और लोगों, विशेष रूप से सीनियर सिटीजन्स को फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज्ड और जागरूक रहने में मदद करते हैं।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रूप से स्टोर करने और गोपनीय डेटा को सुरक्षित रखने से लेकर डिजिटल पेमेंट करने और पेंशन या ईपीएफ सर्विस तक पहुंचने तक, ये ऐप रोज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत आसान बना सकते हैं। इन सभी ऐप को Google Play Store और Apple App Store से डाउनलोड किया जा सकता है। आइए इन ऐप्स और इनकी खासियत के बारे में जानते हैं…

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mAadhaar

यह क्यों जरूरी है: डिजिटल आइडेंटिटी को आसानी से उपलब्ध रखता है।

खास बातें: आधार को डिजिटल रूप में साथ रखें, वर्चुअल ID बनाएं, बायोमेट्रिक्स को लॉक/अनलॉक करें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित रूप से आधार की जानकारी शेयर करें।

DigiLocker

यह क्यों जरूरी है: जरूरी फाइनेंशियल और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रूप से स्टोर करता है।

खास बातें: डिजिटल आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर और एजुकेशनल सर्टिफिकेट; कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त डिजिटल डॉक्यूमेंट्स; पेपरलेस वेरिफिकेशन।

BHIM

यह क्यों जरूरी है: सुरक्षित और आसान डिजिटल पेमेंट।

खास बातें: तुरंत बैंक ट्रांसफर, QR कोड पेमेंट, बिल पेमेंट और लिंक किए गए बैंक अकाउंट से सीधे पैसे की रिक्वेस्ट करने के लिए ऑफिशियल UPI ऐप।

UMANG

यह क्यों जरूरी है: सैकड़ों सरकारी सर्विसेस के लिए वन-स्टॉप गेटवे।

खास बातें: एक ही ऐप से EPFO, पेंशन सर्विसेस, पैन, यूटिलिटी बिल पेमेंट, गैस बुकिंग, पासपोर्ट सर्विसेस और अलग-अलग राज्य सरकारों की योजनाओं का फायदा उठाएं।

mParivahan

यह क्यों जरूरी है: गाड़ी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखता है।

खास बातें: बिना कागजी कॉपी साथ रखे डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), गाड़ी की जानकारी और ट्रैफिक से जुड़ी सर्विसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है।

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ये पांच सरकारी ऐप्स लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। इनका इस्तेमाल करने वाले लोग पेमेंट मैनेज कर सकते हैं, पैन और आधार जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रख सकते हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने (SPARSH पोर्टल के जरिए) जैसी जरूरी सरकारी सर्विसेस का लाभ उठा सकते हैं और दूसरे फायदों का भी लाभ ले सकते हैं।

हर कहीं से न डाउनलोड करें ये ऐप

जब आप अपडेट किए गए ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो ये सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाने की झंझट खत्म करते हैं, कागजी कार्रवाई को कम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को जब भी आवश्यकता हो, उनकी आईडी और वित्तीय जानकारी उपलब्ध हो। किसी भी डाउनलोड के साथ आगे बढ़ने से पहले, सरकारी एजेंसियों और सही प्लेटफॉर्म (Google Play Store और Apple App Store) से या अधिकृत मंत्रालयों से ऐप डाउनलोड करें। ईमेल लिंक, टेक्स्ट मैसेज या वॉट्सऐप पर आए किसी भी लिंक को डाउनलोड न करें, क्योंकि ये स्पैम हो सकते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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