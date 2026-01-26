सावधान! अगर आपके फोन में हैं ये 3 ऐप्स, तो रोज बाहर जा रहा है आपका डाटा

संक्षेप: कई ऐप्स चुपचाप यूजर्स का पर्सनल डाटा बाहर भेज रहे हैं, जिससे प्राइवेसी पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अगर फोन में Free VPN, Cleaner या Photo Editing ऐप्स हैं, तो अलर्ट होना जरूरी है।

आज स्मार्टफोन हमारी पर्सनल जानकारी का सबसे बड़ा सोर्स भी बन चुके हैं। ऐसे में ज्यादातर यूजर्स मानते हैं कि उनके फोन में मौजूद ऐप्स सुरक्षित हैं और उनका डाटा उनके कंट्रोल में है। हालांकि, हकीकत ये है कि कई आम और रोज इस्तेमाल होने वाले ऐप्स चुपचाप यूजर्स की पर्सनल जानकारी बाहर भेज रहे हैं, जिसकी भनक तक उन्हें को नहीं लगती। इन ऐप्स के जरिए यूजर्स की लोकेशन, डिवाइस से जुड़ी जानकारी, ऐप इस्तेमाल करने की आदतें और ब्राउजिंग पैटर्न जैसा सेंसिटिव डाटा कलेक्ट किया जा सकता है।

ऐप्स का यही डाटा आगे थर्ड-पार्टी सर्वर तक पहुंचता है, जहां इसका इस्तेमाल ऐड दिखाने से लेकर प्रोफाइलिंग तक के लिए किया जाता है। अगर आप इन तीन तरह के ऐप्स यूज करते हैं तो संभव है कि आपका डाटा भी पूरी तरह सेफ ना हो।

Free VPN ऐप्स सबसे बड़ा खतरा Free VPN Apps से जुड़ा है। ये ऐप्स दावा करते हैं कि वे यूजर्स की पहचान छिपाकर इंटरनेट को सेफ बनाते हैं, लेकिन असल में कई Free VPN सेवाएं यूजर की पूरी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखती हैं। कौन-सी वेबसाइट खोली जा रही है और कौन-सा ऐप इस्तेमाल किया जा रहा है, यह जानकारी इनके जरिए रिकॉर्ड हो सकती है। कई मामलों में ये अपना मुनाफा यूजर्स का डाटा बेचकर कमाते हैं।

फालतू यूटिलिटी ऐप्स Flashlight, Cleaner और Booster जैसे ऐप्स भी चिंता की वजह हैं। आज के ज्यादातर स्मार्टफोन्स में Flashlight पहले से मौजूद होता है, फिर भी कई यूजर्स अलग से ऐसे ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। हैरानी की बात यह है कि एक साधारण टॉर्च या फोन क्लीनर ऐप को लोकेशन, स्टोरेज और इंटरनेट एक्सेस जैसी परमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ऐप्स फोन की सफाई से पहले यूजर की आदतों और डाटा को ट्रैक करने पर ध्यान देते हैं।

एडिटिंग और ब्यूटी फिल्टर ऐप Photo Editing और Face Filter Apps भी यूजर्स की प्राइवेसी के लिए जोखिम बन सकते हैं। ऐसे ऐप्स अक्सर फोटो और चेहरे से जुड़ा डाटा अपने सर्वर पर अपलोड करते हैं। कई बार यह साफ नहीं बताया जाता कि यह डाटा कब और कैसे डिलीट किया जाएगा। अगर फेस डेटा का गलत इस्तेमाल होता है, तो यूजर की डिजिटल पहचान को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।