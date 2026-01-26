Hindustan Hindi News
सावधान! अगर आपके फोन में हैं ये 3 ऐप्स, तो रोज बाहर जा रहा है आपका डाटा

संक्षेप:

कई ऐप्स चुपचाप यूजर्स का पर्सनल डाटा बाहर भेज रहे हैं, जिससे प्राइवेसी पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अगर फोन में Free VPN, Cleaner या Photo Editing ऐप्स हैं, तो अलर्ट होना जरूरी है।

Jan 26, 2026 10:36 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
आज स्मार्टफोन हमारी पर्सनल जानकारी का सबसे बड़ा सोर्स भी बन चुके हैं। ऐसे में ज्यादातर यूजर्स मानते हैं कि उनके फोन में मौजूद ऐप्स सुरक्षित हैं और उनका डाटा उनके कंट्रोल में है। हालांकि, हकीकत ये है कि कई आम और रोज इस्तेमाल होने वाले ऐप्स चुपचाप यूजर्स की पर्सनल जानकारी बाहर भेज रहे हैं, जिसकी भनक तक उन्हें को नहीं लगती। इन ऐप्स के जरिए यूजर्स की लोकेशन, डिवाइस से जुड़ी जानकारी, ऐप इस्तेमाल करने की आदतें और ब्राउजिंग पैटर्न जैसा सेंसिटिव डाटा कलेक्ट किया जा सकता है।

ऐप्स का यही डाटा आगे थर्ड-पार्टी सर्वर तक पहुंचता है, जहां इसका इस्तेमाल ऐड दिखाने से लेकर प्रोफाइलिंग तक के लिए किया जाता है। अगर आप इन तीन तरह के ऐप्स यूज करते हैं तो संभव है कि आपका डाटा भी पूरी तरह सेफ ना हो।

Free VPN ऐप्स

सबसे बड़ा खतरा Free VPN Apps से जुड़ा है। ये ऐप्स दावा करते हैं कि वे यूजर्स की पहचान छिपाकर इंटरनेट को सेफ बनाते हैं, लेकिन असल में कई Free VPN सेवाएं यूजर की पूरी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखती हैं। कौन-सी वेबसाइट खोली जा रही है और कौन-सा ऐप इस्तेमाल किया जा रहा है, यह जानकारी इनके जरिए रिकॉर्ड हो सकती है। कई मामलों में ये अपना मुनाफा यूजर्स का डाटा बेचकर कमाते हैं।

फालतू यूटिलिटी ऐप्स

Flashlight, Cleaner और Booster जैसे ऐप्स भी चिंता की वजह हैं। आज के ज्यादातर स्मार्टफोन्स में Flashlight पहले से मौजूद होता है, फिर भी कई यूजर्स अलग से ऐसे ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। हैरानी की बात यह है कि एक साधारण टॉर्च या फोन क्लीनर ऐप को लोकेशन, स्टोरेज और इंटरनेट एक्सेस जैसी परमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ऐप्स फोन की सफाई से पहले यूजर की आदतों और डाटा को ट्रैक करने पर ध्यान देते हैं।

एडिटिंग और ब्यूटी फिल्टर ऐप

Photo Editing और Face Filter Apps भी यूजर्स की प्राइवेसी के लिए जोखिम बन सकते हैं। ऐसे ऐप्स अक्सर फोटो और चेहरे से जुड़ा डाटा अपने सर्वर पर अपलोड करते हैं। कई बार यह साफ नहीं बताया जाता कि यह डाटा कब और कैसे डिलीट किया जाएगा। अगर फेस डेटा का गलत इस्तेमाल होता है, तो यूजर की डिजिटल पहचान को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

हमेशा जरूरी परमिशंस ही दें आप

यूजर्स खुद यह देख सकते हैं कि कौन-सा ऐप जरूरत से ज्यादा परमिशन ले रहा है। फोन की सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी या परमिशन मैनेजर सेक्शन में देखा जा सकता है कि कौन-सा ऐप लगातार लोकेशन या बैकग्राउंड इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। जिन ऐप्स की परमिशन उनके काम से मेल नहीं खाती, उन्हें हटाना या उनकी एक्सेस लिमिट करना बेहतर होता है। साथ ही किसी भी नए ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यू और परमिशन जरूर देखनी चाहिए और फोन को अपडेट रखना चाहिए।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
