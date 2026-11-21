हो जाओ तैयार, Motorola के इन 20 फोन में भी आएगा Android 17, आ गई लिस्ट
Motorola यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने ब्राजीलियाई न्यूजरूम में एक नई घोषणा की है, जिसमें 9 ऐसे डिवाइस बताए गए हैं जिन्हें पहले ही स्टेबल एंड्रॉयड 17 अपडेट मिल रहा है। इसके अलावा, 20 और फोन ऐसे हैं जिन्हें आने वाले महीनों में यह अपडेट मिलेगा।
अगर आप भी Motorola का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब कंपनी ने अपने उन स्मार्टफोन्स का नाम भी बता दिया है, जिन्हें नया अपडेट मिलने वाला है। इससे पहले, अगस्त में, मोटोरोला ने उन फोन्स की लिस्ट जारी की थी, जिन्हें Android 17 अपग्रेड मिलने वाला था। हालांकि, इस लिस्ट में कुछ डिवाइस छूट गए थे, इसलिए बाद में इसे हटा दिया गया। अब कंपनी ने एक नई लिस्ट जारी की है। गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, मोटोरोला ने अपने ब्राजीलियाई न्यूजरूम में एक नई घोषणा की है, जिसमें नौ ऐसे फोन बताए गए हैं जिन्हें पहले ही स्टेबल एंड्रॉयड 17 अपडेट मिल रहा है। इसके अलावा, लिस्ट में 20 ऐसे फोन भी हैं जिन्हें आने वाले महीनों में यह अपडेट मिलेगा। हो सकता है कि कंपनी भारत समेय अन्य क्षेत्रों के यूजर्स के लिए भी यह घोषणा करें। अगर आप भी मोटोरोला का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...
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इन मोटोरोला फोन को पहले से ही एंड्रॉयड 17 अपडेट मिल रहा है:
- मोटोरोला सिग्नेचर
- मोटोरोला एज 70
- मोटोरोला एज 70 फ्यूजन
- मोटोरोला एज 70 फ्यूजन प्लस
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- मोटोरोला एज 60 प्रो
- मोटोरोला रेजर 70 अल्ट्रा (रेजर अल्ट्रा 2026)
- मोटोरोला रेजर 50 अल्ट्रा (रेजर प्लस 2024)
- मोटोरोला रेजर फोल्ड
- मोटोरोला मोटो G86
आने वाले महीनों में मोटोरोला के इन फोन्स को एंड्रॉयड 17 मिलेगा:
- मोटोरोला एज 70 प्रो
- मोटोरोला एज 60
- मोटोरोला एज 60 नियो
- मोटोरोला एज 60 फ्यूजन
- मोटोरोला एज 50 नियो
- मोटोरोला एज 50 फ्यूजन
- मोटोरोला एज 50 प्रो
- मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा
- मोटोरोला रेजर 70 (रेजर 2026)
- मोटोरोला रेजर 60 (रेजर 2025)
- मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा (रेजर अल्ट्रा)
- मोटोरोला रेजर 50 (रेजर 2024)
- मोटोरोला मोटो G77
- मोटोरोला मोटो G75
- मोटोरोला मोटो G67
- मोटोरोला मोटो G57
- मोटोरोला मोटो G56
- मोटोरोला मोटो G47
- मोटोरोला मोटो G37
- मोटोरोला मोटो G मैक्स
हालांकि, मोटोरोला ने उन फोन्स के लिए रोलआउट की तारीखों का जिक्र नहीं किया है, जिन्हें अभी तक एंड्रॉयड 17 नहीं मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लिस्ट में उन मॉडल्स को भी शामिल किया गया है जो पहले इसमें नहीं थे; इनमें एज 50 प्रो, एज 50 नियो, एज 50 फ्यूजन, एज 60 नियो, रेजर 50 (अमेरिका में रेजर 2024), मोटो G56 और मोटो G75 शामिल हैं।
यह घोषणा मोटोरोला की ब्राजीलियाई शाखा की ओर से आई है, इसलिए रोलआउट की समय-सीमा केवल उसी क्षेत्र पर लागू होती है; क्योंकि अन्य क्षेत्रों में एज 60 फ्यूजन और एज 70 प्रो सहित कुछ फोनों को पहले ही एंड्रॉयड 17 मिल चुका है।
मोटोरोला फोन के मामले में, यह बताना मुश्किल है कि आपके फोन को अपडेट कब मिलेगा। कंपनी ने सबसे पहले कई पुराने फोन के लिए एंड्रॉयड 17 अपडेट जारी किया, और लगभग 2000 डॉलर कीमत वाले 'रेजर फोल्ड' (Razr Fold) को यह अपडेट हाल ही में आया है। जब यह अपडेट आएगा, तो इसमें नए डिजाइन वाले क्विक सेटिंग्स, स्टैक किए जा सकने वाले विजेट, बेहतर HDR ब्राइटनेस कंट्रोल, आईफोन के साथ फाइल शेयर करने की ज्यादा सुविधाएं और बेहतर स्कैम प्रोटेक्शन जैसे बदलाव देखने को मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें