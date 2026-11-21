Motorola यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने ब्राजीलियाई न्यूजरूम में एक नई घोषणा की है, जिसमें 9 ऐसे डिवाइस बताए गए हैं जिन्हें पहले ही स्टेबल एंड्रॉयड 17 अपडेट मिल रहा है। इसके अलावा, 20 और फोन ऐसे हैं जिन्हें आने वाले महीनों में यह अपडेट मिलेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, Motorola ने उन फोन्स के लिए रोलआउट की तारीखों का जिक्र नहीं किया है, जिन्हें अभी तक Android 17 नहीं मिला है।

अगर आप भी Motorola का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब कंपनी ने अपने उन स्मार्टफोन्स का नाम भी बता दिया है, जिन्हें नया अपडेट मिलने वाला है। इससे पहले, अगस्त में, मोटोरोला ने उन फोन्स की लिस्ट जारी की थी, जिन्हें Android 17 अपग्रेड मिलने वाला था। हालांकि, इस लिस्ट में कुछ डिवाइस छूट गए थे, इसलिए बाद में इसे हटा दिया गया। अब कंपनी ने एक नई लिस्ट जारी की है। गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, मोटोरोला ने अपने ब्राजीलियाई न्यूजरूम में एक नई घोषणा की है, जिसमें नौ ऐसे फोन बताए गए हैं जिन्हें पहले ही स्टेबल एंड्रॉयड 17 अपडेट मिल रहा है। इसके अलावा, लिस्ट में 20 ऐसे फोन भी हैं जिन्हें आने वाले महीनों में यह अपडेट मिलेगा। हो सकता है कि कंपनी भारत समेय अन्य क्षेत्रों के यूजर्स के लिए भी यह घोषणा करें। अगर आप भी मोटोरोला का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...

इन मोटोरोला फोन को पहले से ही एंड्रॉयड 17 अपडेट मिल रहा है: - मोटोरोला सिग्नेचर

- मोटोरोला एज 70

- मोटोरोला एज 70 फ्यूजन

- मोटोरोला एज 70 फ्यूजन प्लस

- मोटोरोला एज 60 प्रो

- मोटोरोला रेजर 70 अल्ट्रा (रेजर अल्ट्रा 2026)

- मोटोरोला रेजर 50 अल्ट्रा (रेजर प्लस 2024)

- मोटोरोला रेजर फोल्ड

- मोटोरोला मोटो G86

आने वाले महीनों में मोटोरोला के इन फोन्स को एंड्रॉयड 17 मिलेगा: - मोटोरोला एज 70 प्रो

- मोटोरोला एज 60

- मोटोरोला एज 60 नियो

- मोटोरोला एज 60 फ्यूजन

- मोटोरोला एज 50 नियो

- मोटोरोला एज 50 फ्यूजन

- मोटोरोला एज 50 प्रो

- मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा

- मोटोरोला रेजर 70 (रेजर 2026)

- मोटोरोला रेजर 60 (रेजर 2025)

- मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा (रेजर अल्ट्रा)

- मोटोरोला रेजर 50 (रेजर 2024)

- मोटोरोला मोटो G77

- मोटोरोला मोटो G75

- मोटोरोला मोटो G67

- मोटोरोला मोटो G57

- मोटोरोला मोटो G56

- मोटोरोला मोटो G47

- मोटोरोला मोटो G37

- मोटोरोला मोटो G मैक्स

हालांकि, मोटोरोला ने उन फोन्स के लिए रोलआउट की तारीखों का जिक्र नहीं किया है, जिन्हें अभी तक एंड्रॉयड 17 नहीं मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लिस्ट में उन मॉडल्स को भी शामिल किया गया है जो पहले इसमें नहीं थे; इनमें एज 50 प्रो, एज 50 नियो, एज 50 फ्यूजन, एज 60 नियो, रेजर 50 (अमेरिका में रेजर 2024), मोटो G56 और मोटो G75 शामिल हैं।

यह घोषणा मोटोरोला की ब्राजीलियाई शाखा की ओर से आई है, इसलिए रोलआउट की समय-सीमा केवल उसी क्षेत्र पर लागू होती है; क्योंकि अन्य क्षेत्रों में एज 60 फ्यूजन और एज 70 प्रो सहित कुछ फोनों को पहले ही एंड्रॉयड 17 मिल चुका है।