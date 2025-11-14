Hindustan Hindi News
खुशी से झूम उठेंगे ग्राहक, नए जैसे हो जाएंगे शाओमी और रेडमी के ये 13 फोन, देखें लिस्ट

संक्षेप: अगर आप भी Xiaomi या फिर Redmi का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। शाओमी ने आधिकारिक तौर पर शाओमी और रेडमी ब्रांड के 13 डिवाइस के लिए HyperOS 3 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...

Fri, 14 Nov 2025 02:37 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप भी Xiaomi या फिर Redmi का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। शाओमी ने आधिकारिक तौर पर शाओमी और रेडमी ब्रांड के 13 डिवाइस के लिए HyperOS 3 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। इन स्मार्टफोन और टैबलेट को Android 16 पर बेस्ड कस्टम यूआई का ऑफिशियल स्टेबल बिल्ड मिल रहा है, जो शाओमी के एंड्रॉयड स्किन में कई अपग्रेड और बदलाव लेकर आया है। आप भी देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...

Xiaomi और Redmi ब्रांड के 13 डिवाइस को हाइपरओएस 3 स्टेबल अपडेट मिला

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने हाल ही में शाओमी पैड 7 के लिए हाइपरओएस 3 का स्टेबल बिल्ड जारी किया था। इस महीने के अंत में, कई अन्य मॉडलों को भी यह प्रमुख ओएस अपग्रेड मिलने की पुष्टि हुई थी। और अब, कंपनी शाओमी और रेडमी ब्रांड के 13 डिवाइस के लिए यह अपडेट जारी कर रही है। हाइपरओएस 3 में बड़े बदलावों को देखते हुए, इस अपडेट का डाउनलोड साइज काफी बड़ा है, जो लगभग 7.3GB से 7.6GB है।

देखें उन सभी डिवाइसेस की पूरी लिस्ट जिन्हें यह अपडेट मिल रहा है:

- शाओमी पैड 6S प्रो 12.4

- शाओमी 14 अल्ट्रा

- शाओमी 14 अल्ट्रा टाइटेनियम स्पेशल एडिशन

- शाओमी 14 प्रो

- शाओमी 14 प्रो टाइटेनियम स्पेशल एडिशन

- शाओमी 14

- शाओमी MIX फोल्ड 4

- शाओमी MIX फ्लिप

- शाओमी सिवी 4 प्रो

- रेडमी K70 प्रो

- रेडमी K70 अल्टीमेट एडिशन

- रेडमी K70

- रेडमी K70E

अब तक जो कुछ भी हम जानते हैं उसके आधार पर, कंपनी अन्य मॉडलों के लिए भी हाइपरओएस 3 अपडेट जारी करने के लिए तैयार है, जिसमें शामिल हैं:

- पोको F7 प्रो

- पोको F7

- पोको X7 प्रो

- पोको X7 प्रो आयरन मैन संस्करण

- पोको X7

- रेडमी नोट 14 प्रो+

- रेडमी नोट 14 प्रो 5G

- रेडमी नोट 14 प्रो

- रेडमी नोट 14

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
