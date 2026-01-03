खुशखबरी: अब इन 11 स्मार्टफोन में भी मिलेगा Realme UI 7.0 बीटा, तुरंत करें अप्लाई

संक्षेप: Realme ने Realme UI 7.0 क्लोज्ड बीटा रिक्रूटमेंट के 10वें राउंड की घोषणा की है, जिसमें कुल ग्यारह नए स्मार्टफोन को लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लेटेस्ट वेव में कुछ Narzo मॉडल, P-सीरीज के फोन और नंबर सीरीज के कुछ फोन शामिल हैं।

Jan 03, 2026 04:03 pm IST

Realme ने Realme UI 7.0 क्लोज्ड बीटा रिक्रूटमेंट के 10वें राउंड की घोषणा की है, जिसमें कुल ग्यारह नए स्मार्टफोन को लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लेटेस्ट वेव में कुछ Narzo मॉडल, P-सीरीज के फोन और नंबर सीरीज के कुछ फोन शामिल हैं। यहां सभी एलिजिबल डिवाइस की लिस्ट दी गई है, साथ ही बीटा प्रोग्राम के लिए साइन अप करने का तरीका और दूसरे जरूरी निर्देश भी बताए हैं।

दरअसल, रियलमी कम्युनिटी फोरम पर एक पोस्ट के जरिए कंपनी ने 11 नए डिवाइस के लिए Realme UI 7.0 बीटा की उपलब्धता की घोषणा की है। इसमें उन फर्मवेयर वर्जन के बारे में बताया गया है जिन पर डिवाइस को बीटा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए चलना चाहिए। तो, यहां जरूरी फर्मवेयर वर्जन के साथ डिवाइस की लिस्ट दी गई है। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...

- Realme 15 Lite 5G – RMX5000_15.0.0.1360

- Realme 13 Pro+ 5G – RMX3921_15.0.0.1400

- Realme 13 Pro 5G – RMX3990_15.0.0.1400

- Realme 13+ 5G – RMX5000_15.0.0.1360

- Realme 12+ 5G – RMX3867_15.0.0.1300

- Realme P2 Pro 5G – RMX3987_15.0.0.1400

- Realme P1 5G – RMX3870_15.0.0.1300

- Realme P1 Speed 5G – RMX5004_15.0.0.1360

- Realme NARZO 70 Turbo 5G – RMX5003_15.0.0.1360

- Realme Narzo 70 Pro 5G – RMX3868_15.0.0.1300

- Realme Narzo 70 5G – RMX3869_15.0.0.1300

बीटा एप्लीकेशन पहले से ही लाइव हैं और जब तक स्लॉट भर नहीं जाते, तब तक उपलब्ध रहेंगे। कम्युनिटी पोस्ट के अनुसार, हर मॉडल के लिए कुल 2,000 एप्लीकेशन हैं। इसलिए, आपको अपनी जगह पाने के लिए जल्दी करनी होगी क्योंकि ये आमतौर पर बहुत जल्दी भर जाते हैं।

Realme UI 7.0 बीटा प्रोग्राम के लिए साइन अप कैसे करें? सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आपका रियलमी फोन जरूरी फर्मवेयर वर्जन पर चल रहा है। आप वर्जन की डिटेल्स About device पेज से देख सकते हैं। अब, आपको डेवलपर सेटिंग्स चालू करनी होंगी (अगर आपने पहले से नहीं की हैं)।

ऐसा करने के लिए, सेटिंग्स में जाएं, अबाउट डिवाइस पर टैप करें, अब वर्जन पर क्लिक करके वर्जन नंबर पर जाएं और फिर बिल्ड वर्जन पर जल्दी-जल्दी सात बार टैप करें।

अब, सेटिंग्स में जाएं, अबाउट डिवाइस पर टैप करें और सबसे ऊपर Realme UI 7.0 बैनर पर टैप करें। इसके बाद, ऊपर-दाएं कोने में तीन डॉट्स वाले बटन पर टैप करें और बीटा प्रोग्राम चुनें। अब, अर्ली एक्सेस पर जाएं, अप्लाई नाउ पर जाएं और अपना एप्लिकेशन पूरा करने के लिए जरूरी डिटेल्स सबमिट करें।

आपको अपने फोन पर Realme UI 7.0 बीटा अपडेट तुरंत मिल सकता है क्योंकि बीटा रोलआउट पहले ही शुरू हो चुका है, या कुछ मामलों में, इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। अपडेट पैकेज डाउनलोड करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके रियलमी फोन में Realme UI 7.0 में स्मूथ अपग्रेड के लिए कम से कम 10GB स्टोरेज और 40% बैटरी चार्ज बचा हो।