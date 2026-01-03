Hindustan Hindi News
these 11 realme phone is eligible for realme ui 7.0 beta program check list
खुशखबरी: अब इन 11 स्मार्टफोन में भी मिलेगा Realme UI 7.0 बीटा, तुरंत करें अप्लाई

खुशखबरी: अब इन 11 स्मार्टफोन में भी मिलेगा Realme UI 7.0 बीटा, तुरंत करें अप्लाई

संक्षेप:

Realme ने Realme UI 7.0 क्लोज्ड बीटा रिक्रूटमेंट के 10वें राउंड की घोषणा की है, जिसमें कुल ग्यारह नए स्मार्टफोन को लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लेटेस्ट वेव में कुछ Narzo मॉडल, P-सीरीज के फोन और नंबर सीरीज के कुछ फोन शामिल हैं।

Jan 03, 2026 04:03 pm IST
discount

41% OFF

Realme Pad 2 Lite

Realme Pad 2 Lite

  • checkSpace Grey
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹16999

₹28999

खरीदिये

discount

39% OFF

Lenovo Tab M11 WiFi + Cellular 4GB RAM

Lenovo Tab M11 WiFi + Cellular 4GB RAM

  • checkSeaform Green
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹19999

₹33000

खरीदिये

discount

29% OFF

Honor Pad 9

Honor Pad 9

  • checkâ€ŽSpace Gray
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹34998

खरीदिये

Realme 13 Pro

Realme 13 Pro

  • checkMonet Gold
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹26999

और जाने

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

Realme ने Realme UI 7.0 क्लोज्ड बीटा रिक्रूटमेंट के 10वें राउंड की घोषणा की है, जिसमें कुल ग्यारह नए स्मार्टफोन को लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लेटेस्ट वेव में कुछ Narzo मॉडल, P-सीरीज के फोन और नंबर सीरीज के कुछ फोन शामिल हैं। यहां सभी एलिजिबल डिवाइस की लिस्ट दी गई है, साथ ही बीटा प्रोग्राम के लिए साइन अप करने का तरीका और दूसरे जरूरी निर्देश भी बताए हैं।

दरअसल, रियलमी कम्युनिटी फोरम पर एक पोस्ट के जरिए कंपनी ने 11 नए डिवाइस के लिए Realme UI 7.0 बीटा की उपलब्धता की घोषणा की है। इसमें उन फर्मवेयर वर्जन के बारे में बताया गया है जिन पर डिवाइस को बीटा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए चलना चाहिए। तो, यहां जरूरी फर्मवेयर वर्जन के साथ डिवाइस की लिस्ट दी गई है। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...

- Realme 15 Lite 5G – RMX5000_15.0.0.1360

- Realme 13 Pro+ 5G – RMX3921_15.0.0.1400

- Realme 13 Pro 5G – RMX3990_15.0.0.1400

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

22% OFF

Realme 12

Realme 12

  • checkTwilight Purple
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹18740

₹23999

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15069

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

Realme 16 Pro

Realme 16 Pro

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78 inch Display Size

₹30990

और जाने

Realme P1

Realme P1

  • checkPeacock Green
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹13999

खरीदिये

discount

6% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹15499

₹16499

खरीदिये

discount

20% OFF

Realme Narzo 70 Turbo

Realme Narzo 70 Turbo

  • checkTurbo Yellow
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹15930

₹19999

खरीदिये

Realme Narzo 70 Pro

Realme Narzo 70 Pro

  • checkGlass Green
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹19999

और जाने

Realme Narzo 70

Realme Narzo 70

  • checkIce Blue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹15999

खरीदिये

- Realme 13+ 5G – RMX5000_15.0.0.1360

- Realme 12+ 5G – RMX3867_15.0.0.1300

- Realme P2 Pro 5G – RMX3987_15.0.0.1400

- Realme P1 5G – RMX3870_15.0.0.1300

- Realme P1 Speed 5G – RMX5004_15.0.0.1360

- Realme NARZO 70 Turbo 5G – RMX5003_15.0.0.1360

- Realme Narzo 70 Pro 5G – RMX3868_15.0.0.1300

- Realme Narzo 70 5G – RMX3869_15.0.0.1300

बीटा एप्लीकेशन पहले से ही लाइव हैं और जब तक स्लॉट भर नहीं जाते, तब तक उपलब्ध रहेंगे। कम्युनिटी पोस्ट के अनुसार, हर मॉडल के लिए कुल 2,000 एप्लीकेशन हैं। इसलिए, आपको अपनी जगह पाने के लिए जल्दी करनी होगी क्योंकि ये आमतौर पर बहुत जल्दी भर जाते हैं।

Realme UI 7.0 बीटा प्रोग्राम के लिए साइन अप कैसे करें?

सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आपका रियलमी फोन जरूरी फर्मवेयर वर्जन पर चल रहा है। आप वर्जन की डिटेल्स About device पेज से देख सकते हैं। अब, आपको डेवलपर सेटिंग्स चालू करनी होंगी (अगर आपने पहले से नहीं की हैं)।

ऐसा करने के लिए, सेटिंग्स में जाएं, अबाउट डिवाइस पर टैप करें, अब वर्जन पर क्लिक करके वर्जन नंबर पर जाएं और फिर बिल्ड वर्जन पर जल्दी-जल्दी सात बार टैप करें।

अब, सेटिंग्स में जाएं, अबाउट डिवाइस पर टैप करें और सबसे ऊपर Realme UI 7.0 बैनर पर टैप करें। इसके बाद, ऊपर-दाएं कोने में तीन डॉट्स वाले बटन पर टैप करें और बीटा प्रोग्राम चुनें। अब, अर्ली एक्सेस पर जाएं, अप्लाई नाउ पर जाएं और अपना एप्लिकेशन पूरा करने के लिए जरूरी डिटेल्स सबमिट करें।

आपको अपने फोन पर Realme UI 7.0 बीटा अपडेट तुरंत मिल सकता है क्योंकि बीटा रोलआउट पहले ही शुरू हो चुका है, या कुछ मामलों में, इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। अपडेट पैकेज डाउनलोड करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके रियलमी फोन में Realme UI 7.0 में स्मूथ अपग्रेड के लिए कम से कम 10GB स्टोरेज और 40% बैटरी चार्ज बचा हो।

कृपया ध्यान दें कि यह एक बीटा अपडेट है, और इसलिए, कुछ फीचर्स या ऐप्स ठीक से काम नहीं कर सकते हैं। रियलमी सलाह देता है कि आप जरूरी डेटा का बैकअप ले लें, अगर इंस्टॉलेशन के दौरान कुछ गलत होता है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है।

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
