रेडमी, पोको के इन 11 पुराने फोन्स को चलाने में आएगा डबल मजा, आ गया लेटेस्ट अपडेट

Jan 28, 2026 07:42 pm IST

अगर आप भी Redmi या फिर POCO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Xiaomi ने कई ग्लोबल डिवाइस में आ रही कई दिक्कतों को ठीक करने के लिए एक जरूरी HyperOS 3 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इन मॉडल में कई यूआई ग्लिच, स्टेबिलिटी की समस्याएं और कनेक्टिविटी से जुड़ी दूसरी दिक्कतें आ रही थीं। यह नया अपडेट गेमिंग मोड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और अन्य चीजों से जुड़ी दूसरी समस्याओं को भी ठीक करता है। तो यहां सभी डिटेल्स हैं।

यहां देखें एलिजिबल शाओमी डिवाइस की लिस्ट, जिन्हें HyperOS 3 अपडेट मिल रहा है: - POCO X6 Pro 5G: एक बड़ी समस्या को ठीक किया गया है जिसमें यूजर्स Hotstar ऐप में वीडियो नहीं चला पा रहे थे, जिससे मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस वापस ठीक हो गई है।

- Redmi Note 14 5G और POCO M7 Pro 5G: दोनों फोन में सिस्टम लैग और हैंगिंग की गंभीर समस्याओं को ठीक किया गया, जिससे रोजाना इस्तेमाल के दौरान रुकावटें कम हुईं।

- Redmi 13, Redmi 13x और POCO M6: NFC के ठीक से काम न करने की समस्या को ठीक किया गया है, जिससे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट और टैग एक्शन फिर से काम करने लगेंगे।

- POCO X5 Pro 5G: शाओमी ने एक ऐसी समस्या को ठीक किया है जिसमें कैमरा ऐप कभी-कभी फ्रीज हो जाता था, जिससे कैमरे की स्टेबिलिटी बेहतर हुई है।

- Redmi Note 13 Pro और POCO M6 Pro: इस अपडेट ने ब्लूटूथ टॉगल बग को ठीक कर दिया है, जिससे यूजर्स बिना किसी परेशानी के ब्लूटूथ को ऑन/ऑफ कर सकते हैं।

- Redmi Note 13: एक गंभीर स्टेबिलिटी समस्या जिससे फोन अपने आप रीस्टार्ट हो रहा था, उसे ठीक कर दिया गया है।

- Redmi Pad 2: एक समस्या को ठीक किया गया है जिसमें स्पीकर से आवाज नहीं आ रही थी, जिससे इस टैबलेट पर ऑडियो आउटपुट पहले जैसा हो गया है।