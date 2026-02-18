स्मार्ट टीवी चाहिए पर बजट है कम, अमेजन पर 20,000 रुपये के अंदर ये हैं पैसा वसूल विकल्प
अगर आप कम बजट में बेहतरीन फीचर्स चाहते हैं, तो अमेजन पर सैमसंग, शाओमी और एसर जैसे ब्रांड्स के 43-इंच तक के स्मार्ट टीवी 20,000रुपये के अंदर उपलब्ध हैं। ये टीवी डॉल्बी ऑडियो, गूगल टीवी और शानदार 4K डिस्प्ले जैसी सुविधाओं के साथ बेहतरीन पैसा वसूल विकल्प साबित होते हैं।
अगर आप अपने घर के लिए एक शानदार स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं लेकिन आपका बजट 20,000 रुपये से कम है, तो अमेजन इंडिया आपके लिए बेहतरीन 'पैसा वसूल' विकल्पों की खान है। आज के समय में तकनीक इतनी सस्ती हो गई है कि इस बजट में भी आपको 43-इंच तक की बड़ी स्क्रीन, 4K रेजोल्यूशन और गूगल टीवी जैसे प्रीमियम फीचर्स आसानी से मिल जाते हैं।
अमेजन पर Xiaomi, Acer और सैमसंग जैसे ब्रांड्स सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स पेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एसर की आई प्रो सीरीज आपको 30W के डॉल्बी ऑडियो और बेजल-लेस डिजाइन के साथ एक सिनेमाई अनुभव देती है। वहीं शाओमी के टीवी अपनी बेहतरीन सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी और 'पैचवॉल' इंटरफेस के लिए मशहूर हैं। यदि आप ब्रांड वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं, तो सैमसंग के 32-इंच वाले मॉडल्स शानदार कलर क्वालिटी और टिकाऊपन के साथ आते हैं।
इन टीवी में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो जैसे ऐप्स पहले से इंस्टॉल होते हैं, और वॉइस रिमोट की मदद से आप बोलकर अपनी पसंद की फिल्में ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा, अमेजन के बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डिस्काउंट का इस्तेमाल करके आप इन स्मार्ट टीवी को 15,000 रुपये से 17,000 रुपये की प्रभावी कीमत पर भी घर ला सकते हैं। कुल मिलाकर, कम बजट में मनोरंजन को अपग्रेड करने के लिए ये स्मार्ट टीवी सबसे शानदार विकल्प हैं।
1. BLACK+DECKER 109 cm (43 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU43UD2875ATIN (Black)
यह टीवी उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कम बजट में प्रीमियम 4K अनुभव चाहते हैं। यह टीवी लेटेस्ट Android 14 आधारित Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है, जो इसे तकनीकी रूप से बहुत आधुनिक बनाता है। 4-साइड फ्रेमलेस डिजाइन और AI-इनेबल्ड चिपसेट के साथ, यह टीवी मात्र 17,499 रुपये में एक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने का वादा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पैसे की पूरी वसूली
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
बेहतरीन गेमिंग फीचर्स
स्टाइलिश लुक
साउंड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस सेंटर्स की संख्या कम
हाई-एंड गेमिंग के लिए थोड़ा सीमित
2. Xiaomi 108 cm (43 inch) A Full HD Smart Google LED TV L43MB-AFIN
शाओमी का यह लेटेस्ट मॉडल Android 14 आधारित Google TV के साथ आता है। यह उन यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है जो 43-इंच की बड़ी स्क्रीन पर बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और शाओमी के खास पैचवॉल अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं। हालांकि यह Full HD है, लेकिन इसका Vivid Picture Engine रंगों को बहुत ही जीवंत और असली जैसा दिखाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्रांड ट्रस्ट और सर्विस
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
शानदार साउंड
आंखों के लिए सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ Full HD
नंबर की-पैड नहीं
3. Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
यह टीवी सैमसंग के भरोसेमंद Tizen OS के साथ आता है, जो बहुत ही स्मूथ और सुरक्षित है। इसमें Samsung TV Plus की सुविधा दी गई है, जिससे आप बिना किसी डिश या केबल कनेक्शन के 100 से ज्यादा मुफ्त टीवी चैनल्स देख सकते हैं। इसके अलावा, ऐपल यूज़र्स के लिए इसमें AirPlay का सपोर्ट भी है, जो इस बजट के टीवी में मिलना दुर्लभ है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्रांड वैल्यू और ड्यूरेबिलिटी
Samsung TV Plus
Knox Security
स्मार्ट साउंड
क्यों खोजें विकल्प
HD Ready रेजोल्यूशन
सीमित ऐप स्टोर
4. VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
यह टीवी उन लोगों के लिए बना है जो बहुत ही सीमित बजट में बड़ी स्क्रीन और बेहतर कलर्स चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका QLED पैनल है, जो साधारण LED टीवी के मुकाबले ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स (16.7 मिलियन कलर्स) देने का दावा करता है। इसमें IPEटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो पिक्चर क्वालिटी को बेहतर बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय कीमत
QLED डिस्प्ले
फ्री एक्सेसरीज
एनर्जी एफिशिएंट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ Full HD
सर्विस नेटवर्क उतना मजबूत नहीं
Google TV जितना स्मूथ शायद न
5. LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
एलजी का यह 2025 एडिशन टीवी अपने α5 Gen6 AI Processor के लिए जाना जाता है, जो कम रेजोल्यूशन वाले वीडियो को भी साफ दिखाने में मदद करता है। इसका webOS इंटरफेस बहुत ही यूजर-फ्रेंडली है और इसमें LG Channels के जरिए 100 से ज्यादा फ्री चैनल्स मिलते हैं। यह टीवी बेडरूम या छोटी दुकानों के लिए एक प्रीमियम चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI ब्राइटनेस और पिक्चर
एप्पल यूज़र्स के लिए बेस्ट
गेमिंग के लिए तैयार
फ्री इंस्टॉलेशन
मैजिक रिमोट सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 10W के स्पीकर्स
रेटिंग 1 Star
6. Kodak QLED SE 100 cm (40 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (40QSE5009)
यह टीवी उन लोगों के लिए है जो एक मध्यम आकार के कमरे के लिए बड़ा टीवी चाहते हैं लेकिन बजट बहुत टाइट है। जहाँ इस कीमत पर ब्रांड्स 32-इंच के टीवी देते हैं, वहीं कोडक 40-इंच का QLED पैनल दे रहा है। इसकी 400 निट्स की ब्राइटनेस इसे इस बजट के अन्य टीवी से ज्यादा चमकदार और साफ़ बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
धमाकेदार साउंड
सुपर ब्राइट डिस्प्ले
QLED कलर्स
फ्री वॉल माउंट
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा धीमा
4GB स्टोरेज ऐप्स के लिए काफी कम
7. acer 108 cm (43 inches) Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR43UDGGU2875BD
एसर का यह 2026 का लेटेस्ट मॉडल तकनीक के मामले में सबसे आगे है। इसमें Latest AI enabled 2875 Chipset और 2GB RAM दी गई है, जो इसे चलाने में बहुत स्मूथ बनाती है। यह टीवी न केवल शानदार 4K पिक्चर देता है, बल्कि इसमें वीडियो कॉलिंग जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे एक वर्क-फ्रॉम-होम फ्रेंडली टीवी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन हार्डवेयर
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
शानदार पिक्चर
वीडियो कॉलिंग सपोर्ट
प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
1 साल की वारंटी
1. सबसे अच्छा और सस्ता टीवी कौन सा है?
अगर हम वैल्यू फॉर मनी की बात करें, तो वर्तमान में (2026) ये दो विकल्प सबसे बेहतरीन हैं
सबसे सस्ता (43 इंच): VW 43-inch QLED (कीमत लगभग 13,499 रुपये)। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बहुत कम बजट में QLED डिस्प्ले और बड़ी स्क्रीन चाहते हैं।
सबसे अच्छा और किफायती (43 इंच): Acer Ultra I Series 4K (कीमत लगभग 17,999 रुपये)। यह सबसे वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि इसमें 18,000 रुपये से कम में 4K डिस्प्ले, 2GB RAM और Android 14 मिलता है।
2. स्मार्ट टीवी की लाइफ कितनी होती है?
एक अच्छे ब्रांड के स्मार्ट टीवी की औसत उम्र 7 से 10 साल होती है।
पैनल की लाइफ: एलईडी पैनल आमतौर पर 40,000 से 60,000 घंटों तक चलते हैं। अगर आप रोज़ 6-8 घंटे टीवी देखते हैं, तो यह आराम से 10 साल चलेगा।
सॉफ्टवेयर की लाइफ: टीवी का हार्डवेयर तो चलता रहता है, लेकिन 4-5 साल बाद पुराने स्मार्ट टीवी में नए ऐप्स (जैसे Netflix, Prime Video) धीमे चलने लगते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट आना बंद हो जाते हैं। इसे आप बाद में 'Android TV Box' लगाकर फिर से नया जैसा बना सकते हैं।
3. स्मार्ट टीवी में कौन सी कंपनी अच्छी है?
कंपनियों को उनकी खासियत के हिसाब से तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
प्रीमियम और भरोसेमंद: Samsung, Sony और LG। इनका पैनल और सर्विस नेटवर्क सबसे शानदार है, लेकिन ये महंगे होते हैं।
फीचर्स और बजट के किंग: Xiaomi (Mi), Acer और OnePlus। ये कंपनियां कम कीमत में ज्यादा फीचर्स (जैसे 4K, Google TV) देती हैं।
किफायती/बजट ब्रांड्स: Kodak, VW और Black+Decker। ये उनके लिए हैं जिनका बजट ₹15,000 से कम है।
4. सबसे अच्छा Android TV या स्मार्ट टीवी कौन सा है?
Android TV / Google TV: अगर आपको बहुत सारे ऐप्स चाहिए और आप अपने फोन की तरह टीवी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो Google TV सबसे अच्छा है। इसमें Google Assistant और Chromecast इन-बिल्ट होता है।
Samsung Tizen या LG webOS: अगर आपको एक सुरक्षित, सरल और बहुत ही स्मूथ इंटरफेस चाहिए, तो सैमसंग या एलजी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अच्छा माना जाता है। इनमें ऐप्स कम होते हैं लेकिन टीवी कभी हैंग नहीं होता।
|बेस्ट स्मार्ट टीवी के टॉप 5 फीचर्स
|क्र.सं.
|फीचर
|क्यों जरूरी है?
|1.
|4K Ultra HD और HDR10+
|यह साधारण टीवी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा स्पष्टता और गहरे रंग देता है, जिससे फिल्म देखने का अनुभव सिनेमा जैसा हो जाता है।
|2.
|Google TV (Android 14)
|यह सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें आपकी पसंद के हिसाब से मूवीज सजेस्ट होती हैं और गूगल असिस्टेंट के जरिए आप बोलकर टीवी कंट्रोल कर सकते हैं।
|3.
|RAM और प्रोसेसर (2GB+ RAM)
|टीवी के स्मूथ चलने के लिए कम से कम 2GB RAM जरूरी है। इससे ऐप्स (जैसे Netflix, Prime Video) बिना अटके या 'हैंग' हुए तेजी से खुलते हैं।
|4.
|Dolby Atmos और 30W साउंड
|टीवी की आवाज जितनी दमदार होगी, उतना ही मजा आएगा। डॉल्बी एटमॉस आपको 'सराउंड साउंड' (चारों ओर से आने वाली आवाज) का अहसास कराता है।
|5.
|Dual-band Wi-Fi और Bluetooth
|ड्यूल-बैंड वाई-फाई (2.4GHz और 5GHz) से इंटरनेट की स्पीड तेज मिलती है, जिससे 4K वीडियो बिना रुके (Buffering) चलते हैं।
