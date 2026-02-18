स्मार्ट टीवी चाहिए पर बजट है कम, अमेजन पर 20,000 रुपये के अंदर ये हैं पैसा वसूल विकल्प

Follow Us on

Feb 18, 2026 02:00 pm IST

अगर आप कम बजट में बेहतरीन फीचर्स चाहते हैं, तो अमेजन पर सैमसंग, शाओमी और एसर जैसे ब्रांड्स के 43-इंच तक के स्मार्ट टीवी 20,000रुपये के अंदर उपलब्ध हैं। ये टीवी डॉल्बी ऑडियो, गूगल टीवी और शानदार 4K डिस्प्ले जैसी सुविधाओं के साथ बेहतरीन पैसा वसूल विकल्प साबित होते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अगर आप अपने घर के लिए एक शानदार स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं लेकिन आपका बजट 20,000 रुपये से कम है, तो अमेजन इंडिया आपके लिए बेहतरीन 'पैसा वसूल' विकल्पों की खान है। आज के समय में तकनीक इतनी सस्ती हो गई है कि इस बजट में भी आपको 43-इंच तक की बड़ी स्क्रीन, 4K रेजोल्यूशन और गूगल टीवी जैसे प्रीमियम फीचर्स आसानी से मिल जाते हैं।

अमेजन पर Xiaomi, Acer और सैमसंग जैसे ब्रांड्स सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स पेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एसर की आई प्रो सीरीज आपको 30W के डॉल्बी ऑडियो और बेजल-लेस डिजाइन के साथ एक सिनेमाई अनुभव देती है। वहीं शाओमी के टीवी अपनी बेहतरीन सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी और 'पैचवॉल' इंटरफेस के लिए मशहूर हैं। यदि आप ब्रांड वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं, तो सैमसंग के 32-इंच वाले मॉडल्स शानदार कलर क्वालिटी और टिकाऊपन के साथ आते हैं।

इन टीवी में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो जैसे ऐप्स पहले से इंस्टॉल होते हैं, और वॉइस रिमोट की मदद से आप बोलकर अपनी पसंद की फिल्में ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा, अमेजन के बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डिस्काउंट का इस्तेमाल करके आप इन स्मार्ट टीवी को 15,000 रुपये से 17,000 रुपये की प्रभावी कीमत पर भी घर ला सकते हैं। कुल मिलाकर, कम बजट में मनोरंजन को अपग्रेड करने के लिए ये स्मार्ट टीवी सबसे शानदार विकल्प हैं।

यह टीवी उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कम बजट में प्रीमियम 4K अनुभव चाहते हैं। यह टीवी लेटेस्ट Android 14 आधारित Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है, जो इसे तकनीकी रूप से बहुत आधुनिक बनाता है। 4-साइड फ्रेमलेस डिजाइन और AI-इनेबल्ड चिपसेट के साथ, यह टीवी मात्र 17,499 रुपये में एक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने का वादा करता है।

Specifications डिस्प्ले क्वालिटी 4K Ultra HD रिफ्रेश रेट 60 Hz ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV साउंड आउटपुट 30 Watts क्यों खरीदें पैसे की पूरी वसूली लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बेहतरीन गेमिंग फीचर्स स्टाइलिश लुक साउंड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प सर्विस सेंटर्स की संख्या कम हाई-एंड गेमिंग के लिए थोड़ा सीमित

शाओमी का यह लेटेस्ट मॉडल Android 14 आधारित Google TV के साथ आता है। यह उन यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है जो 43-इंच की बड़ी स्क्रीन पर बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और शाओमी के खास पैचवॉल अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं। हालांकि यह Full HD है, लेकिन इसका Vivid Picture Engine रंगों को बहुत ही जीवंत और असली जैसा दिखाता है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV रिफ्रेश रेट 60 Hz साउंड 20 Watts मेमोरी 1GB RAM + 8GB स्टोरेज स्टोरेज 1GB RAM + 8GB क्यों खरीदें ब्रांड ट्रस्ट और सर्विस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर शानदार साउंड आंखों के लिए सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प सिर्फ Full HD नंबर की-पैड नहीं

यह टीवी सैमसंग के भरोसेमंद Tizen OS के साथ आता है, जो बहुत ही स्मूथ और सुरक्षित है। इसमें Samsung TV Plus की सुविधा दी गई है, जिससे आप बिना किसी डिश या केबल कनेक्शन के 100 से ज्यादा मुफ्त टीवी चैनल्स देख सकते हैं। इसके अलावा, ऐपल यूज़र्स के लिए इसमें AirPlay का सपोर्ट भी है, जो इस बजट के टीवी में मिलना दुर्लभ है।

Specifications रेजोल्यूशन HD Ready डिस्प्ले इंजन Hyper Real Picture Engine ऑपरेटिंग सिस्टम Samsung Tizen OS कनेक्टिविटी Wi-Fi 5, Bluetooth, 2 HDMI (eARC), USB-A, Etherne क्यों खरीदें ब्रांड वैल्यू और ड्यूरेबिलिटी Samsung TV Plus Knox Security स्मार्ट साउंड क्यों खोजें विकल्प HD Ready रेजोल्यूशन सीमित ऐप स्टोर

यह टीवी उन लोगों के लिए बना है जो बहुत ही सीमित बजट में बड़ी स्क्रीन और बेहतर कलर्स चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका QLED पैनल है, जो साधारण LED टीवी के मुकाबले ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स (16.7 मिलियन कलर्स) देने का दावा करता है। इसमें IPEटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो पिक्चर क्वालिटी को बेहतर बनाती है।

Specifications रेजोल्यूशन Full HD ऑपरेटिंग सिस्टम Android TV रिफ्रेश रेट 60 Hz कनेक्टिविटी 2 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, Ethernet एनर्जी रेटिंग 4 Star क्यों खरीदें अविश्वसनीय कीमत QLED डिस्प्ले फ्री एक्सेसरीज एनर्जी एफिशिएंट क्यों खोजें विकल्प सिर्फ Full HD सर्विस नेटवर्क उतना मजबूत नहीं Google TV जितना स्मूथ शायद न

एलजी का यह 2025 एडिशन टीवी अपने α5 Gen6 AI Processor के लिए जाना जाता है, जो कम रेजोल्यूशन वाले वीडियो को भी साफ दिखाने में मदद करता है। इसका webOS इंटरफेस बहुत ही यूजर-फ्रेंडली है और इसमें LG Channels के जरिए 100 से ज्यादा फ्री चैनल्स मिलते हैं। यह टीवी बेडरूम या छोटी दुकानों के लिए एक प्रीमियम चॉइस है।

Specifications कनेक्टिविटी 2 HDMI, 1 USB, Bluetooth 5.0, Wi-Fi स्मार्ट फीचर्स Apple AirPlay, Home Hub, Game Optimizer रिफ्रेश रेट 60 Hz रेजोल्यूशन HD Ready क्यों खरीदें AI ब्राइटनेस और पिक्चर एप्पल यूज़र्स के लिए बेस्ट गेमिंग के लिए तैयार फ्री इंस्टॉलेशन मैजिक रिमोट सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प केवल 10W के स्पीकर्स रेटिंग 1 Star

यह टीवी उन लोगों के लिए है जो एक मध्यम आकार के कमरे के लिए बड़ा टीवी चाहते हैं लेकिन बजट बहुत टाइट है। जहाँ इस कीमत पर ब्रांड्स 32-इंच के टीवी देते हैं, वहीं कोडक 40-इंच का QLED पैनल दे रहा है। इसकी 400 निट्स की ब्राइटनेस इसे इस बजट के अन्य टीवी से ज्यादा चमकदार और साफ़ बनाती है।

Specifications स्क्रीन साइज 100 cm डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QLED रेजोल्यूशन Full HD साउंड आउटपुट 36 Watts ऑपरेटिंग सिस्टम Linux आधारित Smart TV क्यों खरीदें धमाकेदार साउंड सुपर ब्राइट डिस्प्ले QLED कलर्स फ्री वॉल माउंट क्यों खोजें विकल्प थोड़ा धीमा 4GB स्टोरेज ऐप्स के लिए काफी कम

एसर का यह 2026 का लेटेस्ट मॉडल तकनीक के मामले में सबसे आगे है। इसमें Latest AI enabled 2875 Chipset और 2GB RAM दी गई है, जो इसे चलाने में बहुत स्मूथ बनाती है। यह टीवी न केवल शानदार 4K पिक्चर देता है, बल्कि इसमें वीडियो कॉलिंग जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे एक वर्क-फ्रॉम-होम फ्रेंडली टीवी बनाते हैं।

Specifications डिस्प्ले Dolby Vision, HDR10, MEMC, 4K Upscaling साउंड 30 Watts मेमोरी 2GB RAM + 16GB स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV मेमोरी 2GB RAM + 16GB स्टोरेज कनेक्टिविटी Dual-band Wi-Fi, 3 HDMI 2.1 क्यों खरीदें बेहतरीन हार्डवेयर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर शानदार पिक्चर वीडियो कॉलिंग सपोर्ट प्रीमियम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प 1 साल की वारंटी

1. सबसे अच्छा और सस्ता टीवी कौन सा है? अगर हम वैल्यू फॉर मनी की बात करें, तो वर्तमान में (2026) ये दो विकल्प सबसे बेहतरीन हैं

सबसे सस्ता (43 इंच): VW 43-inch QLED (कीमत लगभग 13,499 रुपये)। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बहुत कम बजट में QLED डिस्प्ले और बड़ी स्क्रीन चाहते हैं।

सबसे अच्छा और किफायती (43 इंच): Acer Ultra I Series 4K (कीमत लगभग 17,999 रुपये)। यह सबसे वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि इसमें 18,000 रुपये से कम में 4K डिस्प्ले, 2GB RAM और Android 14 मिलता है।

2. स्मार्ट टीवी की लाइफ कितनी होती है? एक अच्छे ब्रांड के स्मार्ट टीवी की औसत उम्र 7 से 10 साल होती है।

पैनल की लाइफ: एलईडी पैनल आमतौर पर 40,000 से 60,000 घंटों तक चलते हैं। अगर आप रोज़ 6-8 घंटे टीवी देखते हैं, तो यह आराम से 10 साल चलेगा।

सॉफ्टवेयर की लाइफ: टीवी का हार्डवेयर तो चलता रहता है, लेकिन 4-5 साल बाद पुराने स्मार्ट टीवी में नए ऐप्स (जैसे Netflix, Prime Video) धीमे चलने लगते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट आना बंद हो जाते हैं। इसे आप बाद में 'Android TV Box' लगाकर फिर से नया जैसा बना सकते हैं।

3. स्मार्ट टीवी में कौन सी कंपनी अच्छी है? कंपनियों को उनकी खासियत के हिसाब से तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

प्रीमियम और भरोसेमंद: Samsung, Sony और LG। इनका पैनल और सर्विस नेटवर्क सबसे शानदार है, लेकिन ये महंगे होते हैं।

फीचर्स और बजट के किंग: Xiaomi (Mi), Acer और OnePlus। ये कंपनियां कम कीमत में ज्यादा फीचर्स (जैसे 4K, Google TV) देती हैं।

किफायती/बजट ब्रांड्स: Kodak, VW और Black+Decker। ये उनके लिए हैं जिनका बजट ₹15,000 से कम है।

4. सबसे अच्छा Android TV या स्मार्ट टीवी कौन सा है? Android TV / Google TV: अगर आपको बहुत सारे ऐप्स चाहिए और आप अपने फोन की तरह टीवी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो Google TV सबसे अच्छा है। इसमें Google Assistant और Chromecast इन-बिल्ट होता है।

Samsung Tizen या LG webOS: अगर आपको एक सुरक्षित, सरल और बहुत ही स्मूथ इंटरफेस चाहिए, तो सैमसंग या एलजी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अच्छा माना जाता है। इनमें ऐप्स कम होते हैं लेकिन टीवी कभी हैंग नहीं होता।

बेस्ट स्मार्ट टीवी के टॉप 5 फीचर्स क्र.सं. फीचर क्यों जरूरी है? 1. 4K Ultra HD और HDR10+ यह साधारण टीवी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा स्पष्टता और गहरे रंग देता है, जिससे फिल्म देखने का अनुभव सिनेमा जैसा हो जाता है। 2. Google TV (Android 14) यह सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें आपकी पसंद के हिसाब से मूवीज सजेस्ट होती हैं और गूगल असिस्टेंट के जरिए आप बोलकर टीवी कंट्रोल कर सकते हैं। 3. RAM और प्रोसेसर (2GB+ RAM) टीवी के स्मूथ चलने के लिए कम से कम 2GB RAM जरूरी है। इससे ऐप्स (जैसे Netflix, Prime Video) बिना अटके या 'हैंग' हुए तेजी से खुलते हैं। 4. Dolby Atmos और 30W साउंड टीवी की आवाज जितनी दमदार होगी, उतना ही मजा आएगा। डॉल्बी एटमॉस आपको 'सराउंड साउंड' (चारों ओर से आने वाली आवाज) का अहसास कराता है। 5. Dual-band Wi-Fi और Bluetooth ड्यूल-बैंड वाई-फाई (2.4GHz और 5GHz) से इंटरनेट की स्पीड तेज मिलती है, जिससे 4K वीडियो बिना रुके (Buffering) चलते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।