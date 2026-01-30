Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़the iphone will read your face and understand what youre saying just by looking at your expressions.
iPhone पढ़ेगा चेहरा, एक्सप्रेशन देख कर ही समझ जाएगा आपकी बातें, ऐसे करेगा काम

iPhone पढ़ेगा चेहरा, एक्सप्रेशन देख कर ही समझ जाएगा आपकी बातें, ऐसे करेगा काम

संक्षेप:

जल्द iPhone आपका चेहरा पढ़ेगा और हाव भाव देखकर ही समझ जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। यह सुनने में अटपटा लग सकता है कि यह जल्द सच हो सकता है। क्या है पूरा मामला और कैसे काम करेगी नई AI टेक्नोलॉजी, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ…

Jan 30, 2026 06:12 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
जल्द iPhone आपका चेहरा पढ़ेगा और हाव भाव देखकर ही समझ जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। यह सुनने में अटपटा लग सकता है कि यह जल्द सच हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, iPhone न सिर्फ आपकी बात सुनेगा, बल्कि आपके चेहरे को देखकर यह भी समझेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कंपनी ने Q.ai नाम के एक इजरायली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप को खरीदा है जो एडवांस्ड ऑडियो और इमेजिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ऐप्पल ने गुरुवार को इस अधिग्रहण की पुष्टि की, लेकिन फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर नहीं कीं। हालांकि, इस डील से जुड़े लोगों ने रॉयटर्स को बताया कि Q.ai की वैल्यू लगभग $1.6 बिलियन थी, जबकि एक दूसरी रिपोर्ट में यह आंकड़ा $2 बिलियन के करीब बताया गया है, जिससे यह बीट्स के बाद ऐप्पल का दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण बन गया है।

ऐप्पल ने खरीदा Q.ai स्टार्टअप

इंडियाटूडी की रिपोर्ट के अनुसार, Q.ai मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके डिवाइस के साउंड को बेहतर बनाने में माहिर है, खासकर मुश्किल स्थितियों में। यह स्टार्टअप ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो डिवाइस को फुसफुसाहट वाली आवाज समझने और शोर वाले माहौल में ऑडियो को साफ करने में मदद करती है। लेकिन जिस चीज ने ज्यादा ध्यान खींचा है, वह है Q.ai का चेहरे की स्किन में छोटी-छोटी हरकतों का पता लगाकर ऐसे शब्दों को समझना जो बिना आवाज के बोले जाते हैं या धीरे से बोले जाते हैं।

चेहरे का हाव भाव पढ़ लेगा आईफोन

पिछले साल, कंपनी ने एक पेटेंट फाइल किया था जिसमें बताया गया था कि इन "चेहरे की त्वचा के माइक्रो-मूवमेंट्स" का इस्तेमाल करके स्पीच को कैसे पढ़ा जा सकता है, किसी व्यक्ति की पहचान कैसे की जा सकती है, और यहां तक ​​कि इमोशनल स्टेट, हार्ट रेट और सांस लेने के पैटर्न का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। आसान शब्दों में, इससे भविष्य के ऐप्पल डिवाइस यह पता लगा पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं, भले ही आपकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही हो, या शायद बिल्कुल भी सुनाई न दे रही हो।

ऐप्पल ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वह Q.ai की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेगा। पिछले एक साल में, ऐप्पल अपने प्रोडक्ट्स में, खासकर ऑडियो में, लगातार AI-पावर्ड फीचर्स जोड़ रहा है। उसके AirPods पहले से ही लाइव भाषा ट्रांसलेशन को सपोर्ट करते हैं, और ऐप्पल डिवाइस को असल दुनिया की साउंड कंडीशन के हिसाब से ढालने के लिए ज्यादा स्मार्ट तरीकों की तलाश कर रहा है।

यह टेक्नोलॉजी iPhone के अलावा भी काम आ सकती है। ऐप्पल ऐसे सिस्टम डेवलप कर रहा है जो चेहरे की मांसपेशियों की हल्की हलचल को पहचानते हैं, जिससे Vision Pro हेडसेट जैसे डिवाइस पर एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है, जहां बिना हाथों के इंटरैक्शन एक प्रायोरिटी है।

Q.ai के लगभग 100 कर्मचारी, जिनमें CEO एवियाड मेजल्स और को-फाउंडर योनातन वेक्सलर और एवी बार्लिया शामिल हैं, सभी ऐप्पल में शामिल होंगे। मेजल्स के लिए यह जानी-पहचानी जगह है। 2013 में, उन्होंने अपनी पिछली कंपनी, PrimeSense, ऐप्पल को बेच दी थी। उस अधिग्रहण ने बाद में ऐप्पल को फिंगरप्रिंट सेंसर से दूर जाने और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बनाने में मदद की, जिसका इस्तेमाल अब iPhones में होता है।

एक बयान में, मेजल्स ने कहा कि ऐप्पल में शामिल होने से Q.ai ने जो काम किया है, उसे बढ़ाने और उसे ज्यादा बड़े दर्शकों तक पहुंचाने के नए मौके खुलेंगे। ऐप्पल के हार्डवेयर चीफ जॉनी स्रूजी ने Q.ai को इमेजिंग और मशीन लर्निंग के मेल पर क्रिएटिव काम करने वाली कंपनी बताया और कहा कि ऐप्पल आगे आने वाली चीजों को लेकर उत्साहित है।

यह डील यह भी दिखाती है कि बड़ी टेक कंपनियों के बीच मुकाबला कितना कड़ा हो गया है। Apple, Meta और Google सभी AI के अगले फेज में आगे निकलने की होड़ में हैं, जिसमें ऐसे हार्डवेयर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जो इस्तेमाल करने में ज्यादा नेचुरल और आसान लगे।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
