Poco का धमाका: ₹13,999 में आया 7000mAh की ताबड़तोड़ बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरे वाला फोन The Cheapest 7000mAh Battery 50MP camera 8GB Ram Poco M7 Plus 5G Launched in India price 13999 rupees check all details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़The Cheapest 7000mAh Battery 50MP camera 8GB Ram Poco M7 Plus 5G Launched in India price 13999 rupees check all details

Poco का धमाका: ₹13,999 में आया 7000mAh की ताबड़तोड़ बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरे वाला फोन

पोको का सबसे सस्ता 7000mAh बैटरी वाला 5G स्मार्टफोन हुआ भारत में लॉन्च हो गया है। फोन की अन्य खासियत की बात करें तो इसमें आपको Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी मिलेगा।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 12:53 PM
share Share
Follow Us on
Poco का धमाका: ₹13,999 में आया 7000mAh की ताबड़तोड़ बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरे वाला फोन

POCO M7 Plus 5G Launched in India: POCO ने भारत में अपना नया पावरफुल फोन POCO M7 Plus 5G को लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन अपने सेगमेंट का जबरदस्त पावरहाउस फोन साबित हो सकता है। यह फोन सिर्फ किफायती ही नहीं बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी दमदार है। फोन 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है जो गेमिंग के लिए अच्छा है। सबसे खास बात फोन की 7000mAh बैटरी है जो लंबे बैकअप के साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। जानें कीमत और फीचर्स:

POCO M7 Plus 5G की कीमत, लॉन्च ऑफर्स और सेल डेट

POCO M7 Plus 5G भारत में दो वेरिएंट्स में आया है:

- 6GB रैम + 128GB वैरिएंट की कीमत 13,999 रुपये

- 8GB रैम + 128GB वैरिएंट का प्राइस 14,999 रुपये है।

लॉन्च ऑफर के तहत ग्राहक बैंक कार्ड का इस्तेमाल कर 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। यानी 6GB वेरिएंट 12,999 रुपये में और 8GB वेरिएंट 13,999 रुपये में मिल सकता है। यह फोन फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा जा सकता है। फोन की पहली सेल 18 अगस्त से शुरू होगी।

ये भी पढ़ें:आ गए 43, 50, 55, 65 और 75 इंच के तगड़े Smart TV, मिलेगा Dolby साउंड, 4K डिस्प्ले

Poco M7 Plus 5G के फीचर्स और स्पेक्स

पोको के इस फोन में 6.9 इंच का बड़ा Full HD+ LCD डिस्प्ले है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और 850 निट्स की ब्राइटनेस है, जिससे गेमिंग और वीडियो देखना बेहद स्मूद और मजेदार हो जाता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम और गेमिंग के लिए तेज और भरोसेमंद है।

Poco M7 Plus 5G फोन में 50MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा है, जिससे साफ और शार्प तस्वीरें मिलती हैं। सबसे खास बात है इसकी 7000mAh बैटरी जो 33W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, यानी एक बार चार्ज करने के बाद बैटरी आसानी से 2 दिन चल सकती है। साथ ही HyperOS (Android 15) और 2 साल के OS अपडेट + 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट इसे लंबे समय तक अप-टू-डेट रखेंगे।

पोको M7 प्लस 5G में 5G, 4G, ब्लूटूथ 5.1, वाई-फाई, GPS और USB टाइप-C पोर्ट शामिल हैं। सुरक्षा के लिए हैंडसेट में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। धूल और छींटों से सुरक्षा के लिए इसे IP64 रेटिंग मिली है।

ये भी पढ़ें:Railway का बड़ा तोहफा! अब Diwali, Chhath पर ट्रेन टिकट बुक करने पर तगड़ी छूट
POCO Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।