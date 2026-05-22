गर्मी का द एंड! Amazon पर मची AI Smart AC खरीदने की लूट, बिजली बिल की भी नो टेंशन
भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग अमेजन से तेजी से सैमसंग और एलजी जैसे कई ब्रांड्स के AI स्मार्ट एसी खरीद रहे हैं, जो कमरे के हिसाब से तापमान खुद सेट कर देते हैं। ये आधुनिक एसी न सिर्फ मिनटों में बेहतरीन कूलिंग देते हैं, बल्कि अलग-अलग ब्रांड्स के ये मॉडल्स बिजली बिल को 30% तक कम करने में मदद करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बढ़ती गर्मी के प्रकोप से निपटने के लिए भारतीय बाजार में आधुनिक तकनीक वाले एयर कंडीशनर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस सीजन अमेजन पर सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक, डायकिन और लॉयड जैसे कई नामी ब्रांड्स के AI स्मार्ट एसी को लोग हाथों-हाथ खरीद रहे हैं। इन एयर कंडीशनर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक दी गई है।
खुद तापमान सेट करने वाली तकनीक
ये एसी कमरे में मौजूद लोगों की संख्या और बाहर की भीषण गर्मी को खुद ही भांप लेते हैं। इसके बाद यह आपके कमरे को ऑटोमैटिकली बिल्कुल सही तापमान पर ले आते हैं, जिससे आपको बार-बार रिमोट से सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें फोन ऐप या एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसी वॉइस कमांड से भी कंट्रोल किया जा सकता है।
बिजली बिल की भारी बचत
ये नए मॉडल्स आपके सोने और जागने के पैटर्न को समझकर कंप्रेसर की स्पीड को खुद कंट्रोल करते हैं। इस स्मार्ट कूलिंग की वजह से यह सामान्य इनवर्टर एसी की तुलना में बिजली के बिल को 30% तक कम कर देते हैं। कुल मिलाकर, इस गर्मी में यह ग्राहकों के लिए आराम और बचत दोनों का सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो रहे हैं।
1. Midea 1.5Ton 5S,New Star rated, Inverter Split AC (Copper,Convertible 6-in-1 with Auto Intelligence,Turbo Mode for Faster Cooling, Auto Clean & HD+PM 2.5 Filter,Santis Max RYL-MAI18SR5R36F0,White)
भीषण गर्मी से निपटने के लिए Midea का यह 1.5 टन का स्प्लिट एसी एक बेहतरीन और एडवांस विकल्प है। यह एसी New 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जिसका मतलब है कि यह बेहद कम बिजली खाता है। इसमें Auto Intelligence और 6-in-1 कनवर्टिबल तकनीक दी गई है, जो कमरे में मौजूद लोगों के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट कर सकती है। इसके साथ ही, इसमें हवा को साफ रखने के लिए PM 2.5 फिल्टर और तेज कूलिंग के लिए टर्बो मोड जैसी आधुनिक खूबियाँ मिलती हैं। अमेजन पर इस समय इस पर 43% तक की बंपर छूट मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की भारी बचत
स्मार्ट और ऑटो इंटेलिजेंस
शानदार वारंटी
कड़क गर्मी में भी कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
वाई-फाई मॉडल के लिए थोड़े ज्यादा पैसे
2. Carrier 2 T 5Star,New Star rated,Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC(Copper,Convertible6-in-1withWi-Fi with Geo-Fencing,Smart EnergyDisplay,New star Rating,ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI24EE5R36W1,White)
बड़े कमरों और हॉल को मिनटों में ठंडा करने के लिए Carrier का यह 2 टन का स्प्लिट एसी एक प्रीमियम और बेहद एडवांस विकल्प है। यह एसी New 5-Star एनर्जी रेटिंग (2026 मॉडल) के साथ आता है, जो बिजली की भारी बचत करता है। इसमें Flexicool 6-in-1 कनवर्टिबल तकनीक दी गई है, जिससे आप इसकी कूलिंग क्षमता को अपनी जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं और 50% तक बिजली बचा सकते हैं। यह एक पूरी तरह से स्मार्ट एसी है जो Wi-Fi, वॉइस कंट्रोल और जियो-फेंसिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। अमेजन पर इस समय इस पर 36% की सीधी छूट मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार कूलिंग क्षमता
स्मार्ट जियो-फेंसिंग
स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले
6-in-1 फ्लेक्सीकूल टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
महंगा इंस्टॉलेशन
एक्सटेंडेड वारंटी की कड़ी शर्तें
3. Panasonic 2.0 Ton 4 Star New Star rated Premium WiFi Inverter Smart Split AC (DustBuster Tech,Matter Enabled,AI,Higher Airflow, Copper Cond., 8in1 Convertible,4-Way,PM0.1 Filter,CS/CU-NU24BKY4W,White)
बड़े कमरों के लिए पैनासोनिक का यह 2 टन का एसी एक बेहद एडवांस और फ्यूचर-प्रूफ (आधुनिक) विकल्प है। यह भारत का पहला Matter-Enabled एसी है, जिसे आप अपने घर के किसी भी स्मार्ट होम ऐप से आसानी से जोड़ सकते हैं। इसमें AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मोड और 8-in-1 कनवर्टिबल तकनीक दी गई है, जो कमरे के माहौल को समझकर कूलिंग को खुद एडजस्ट करती है। साथ ही, इसकी DustBuster तकनीक एसी के बाहरी हिस्से को अपने आप साफ रखती है। अमेज़न पर इस समय इस प्रीमियम एसी पर 22% की छूट मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
डस्टबस्टर टेक्नोलॉजी
55 डिग्री में भी कड़क कूलिंग
8-in-1 कनवर्टिबल मोड्स
PM 0.1 एयर फिल्टर
शील्डब्लू+ कोटिंग
क्यों खोजें विकल्प
सालाना बिजली खपत थोड़ी ज्यादा
महंगा इंस्टॉलेशन
4. IFB 1.5 Ton 5Star,New star rated,AI Powered Inverter Split Air Conditioner with Inbuilt WiFi,Hybrid Mode, 8in1 Flexi Mode,Heavy Duty Compressor,Self Clean,100% Copper Tubes,CI195SS32SGM3, White
मध्यम आकार के कमरों के लिए IFB का यह 1.5 टन का स्प्लिट एसी एक बेहद ताकतवर और स्मार्ट विकल्प है। यह एसी New 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो बिजली की बहुत ज्यादा बचत करता है। इस एसी की सबसे बड़ी खासियत इसका AI सिस्टम, इनबिल्ट वाई-फाई और जियो सेंसिंग तकनीक है। यह 55 डिग्री की भीषण गर्मी में भी कमरे को बर्फ जैसा ठंडा रखने का दम रखता है। अमेजन पर इस लिमिटेड टाइम डील में इस पर पूरे 44% की बंपर छूट मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
60°C तक दमदार कूलिंग
हाइब्रिड मोड (30% फास्ट कूलिंग)
जियो सेंसिंग
4-स्टेप सेल्फ क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
शुरुआती वारंटी सिर्फ 1 साल
5. Godrej 1.6 Ton 3 (5 Years Comprehensive Warranty) 5-In-1 Convertible Cooling, Inverter Split AC (Copper, 2025 Model, Heavy duty cooling at 52 °C, AC 1.6T SIC 18MTC3 SZR IOT, Champagne Gold)
अगर आप बजट रेंज में एक दमदार और अनोखे लुक वाला एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं, तो गोदरेज का यह 1.6 टन का एसी एक बेहतरीन विकल्प है। यह एसी अपने खूबसूरत शैंपेन गोल्ड कलर डिजाइन के साथ आता है, जो आपके कमरे के लुक को और भी प्रीमियम बना देता है। इसमें 5-in-1 कनवर्टिबल कूलिंग तकनीक दी गई है और यह 52 डिग्री की कड़क गर्मी में भी हैवी-ड्यूटी कूलिंग देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 5 साल की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। अमेजन पर इस समय इस पर 36% की बचत मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की पूरी वारंटी
1.6 टन की ज्यादा क्षमता
प्रीमियम शैंपेन गोल्ड डिजाइन
5-in-1 कनवर्टिबल कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
महंगा इंस्टॉलेशन चार्ज
6. Lloyd Stunnair 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Inverter Split AC (6 in 1 Expandable, Cools Even at 60°C, Mood Lighting, In-Built Air Purifier,Direct Voice Command, Copper, Beige & Cocoa, New Launch GLS19V5KOOQZ)
लॉयड का यह Stunnair सीरीज का एसी सिर्फ एक एयर कंडीशनर नहीं, बल्कि आपके घर के लिए एक बेहद आलीशान, डिजाइनर और हाई-टेक गैजेट है। यह एक प्रीमियम Beige & Cocoa कलर और स्मार्ट स्लाइडिंग फैशिया डिजाइन के साथ आता है, जो चालू होने पर खुलता है। इस एसी की सबसे बड़ी यूएसपी इसका डायरेक्ट वॉइस कमांड है, यानी इसे कंट्रोल करने के लिए आपको रिमोट, इंटरनेट या मोबाइल ऐप किसी की भी जरूरत नहीं है, यह सीधे आपकी आवाज सुनकर काम करता है। इसमें इनबिल्ट एयर प्योरिफायर और बेहतरीन मूड लाइटिंग भी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
डायरेक्ट वॉइस कमांड
इंटीरियर के लिए मूड लाइटिंग
60°C की आग उगलती गर्मी में भी कूलिंग
सुपरफास्ट कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
2026 नियमों के अनुसार रेटिंग में बदलाव
काफी प्रीमियम और महंगी कीमत
7. Samsung 1.5Ton 3Star,New Star rated, Bespoke AI WindFree Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, white,AR60H18D1LWNNA)
सैमसंग का यह Bespoke AI WindFree एयर कंडीशनर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रीमियम विकल्प है जिन्हें एसी की सीधी और ठंडी हवा से सिरदर्द या परेशानी होती है। यह 2026 मॉडल सैमसंग की अनूठी WindFree टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो बिना किसी ठंडे झोंके के पूरे कमरे में धीरे-धीरे और समान रूप से कूलिंग फैलाता है। इसमें Bespoke AI और इनबिल्ट वाई-फाई जैसी आधुनिक खूबियाँ दी गई हैं, जो आपके इस्तेमाल के तरीके को समझकर अतिरिक्त बिजली बचाती हैं। अमेजन पर इस समय इस पर पूरे 51% की बंपर छूट मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
Bespoke AI और 30% अतिरिक्त बचत
विंडफ्री टेक्नोलॉजी
5 साल की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
58°C की अत्यधिक गर्मी में भी असरदार
कॉपर एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर
स्मार्ट कनेक्टिविटी और वॉइस कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
8. LG 1.5 Ton 3 Star, New star rated, Smart Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, Faster Cooling & Energy Saving, Diet Mode+, HD Filter with Anti-Virus Protection,Him Clean, AS-Q18JNXE,White)
भारतीय घरों में सबसे ज्यादा भरोसा किए जाने वाले ब्रांड्स में से एक, एलजी का यह 1.5 टन का स्प्लिट एसी मध्यम आकार के कमरों के लिए एक शानदार विकल्प है। यह 2026 मॉडल बेहतरीन कूलिंग और बिजली की बचत के बैलेंस के साथ आता है। इसमें AI कनवर्टिबल 6-in-1 तकनीक दी गई है, जो कमरे के माहौल को समझकर कूलिंग को खुद एडजस्ट कर सकती है। इसके अलावा, इसमें एंटी-वायरस प्रोटेक्शन और एलजी की खास HimClean (फ़्रॉस्ट वॉश) तकनीक मिलती है, जो एसी को अंदर से पूरी तरह साफ रखती है। अमेजन पर इस समय इस पर 51% की भारी छूट मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI कनवर्टिबल 6-in-1 और डाइट मोड+
ओशिन ब्लैक प्रोटेक्शन
हिम क्लीन तकनीक
विराट मोड
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
सिर्फ 2-Way एयर स्विंग
1. 1.5 टन स्प्लिट एसी को हिंदी में क्या कहते हैं?
- बोलचाल की भाषा में इसे हिंदी में भी डेढ़ टन का स्प्लिट एसी ही कहा जाता है।
- अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी या सरकारी तकनीकी नाम की बात करें, तो इसे 1.5 टन विभक्त वातानुकूलक कहेंगे। (लेकिन बाजार या दुकान पर हर कोई इसे स्प्लिट एसी ही बोलता है)।
2. स्मार्ट स्प्लिट एसी क्या है?
- स्मार्ट स्प्लिट एसी वह एयर कंडीशनर होता है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है।
- इसे आप अपने स्मार्टफोन के ऐप से दुनिया में कहीं से भी चालू, बंद या तापमान सेट कर सकते हैं।
- इसे आप Alexa या Google Assistant को आवाज देकर (जैसे- एलेक्सा, एसी बंद कर दो) कंट्रोल कर सकते हैं।
- यह आपके घर पहुँचने से पहले ही कमरे को ठंडा कर सकता है और मोबाइल पर दिखाता है कि कितनी बिजली खर्च हुई है।
3. कूलिंग में कौन सा एसी नंबर 1 है?
अगर बात सिर्फ और सिर्फ सबसे कड़क और सबसे तेज कूलिंग की हो, तो भारतीय बाजार में Daikin और O General को कूलिंग के मामले में नंबर 1 माना जाता है। ये ब्रांड्स 50°C से 55°C की भयंकर गर्मी में भी कमरे को बहुत जल्दी बर्फ जैसा ठंडा कर देते हैं। इनके बाद Mitsubishi और Carrier का नाम आता है।
4. AC में AI Climate Control क्या होता है?
- एसी में AI Climate Control (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाइमेट कंट्रोल) का मतलब है एक ऐसी तकनीक, जो मौसम और आपके कमरे के हिसाब से खुद फैसले लेती है।
- यह बाहर के तापमान, कमरे में मौजूद लोगों की संख्या और हवा में नमी को खुद भांप लेती है।
- इसके बाद, यह एसी की कूलिंग और फैन की स्पीड को अपने आप इस तरह सेट करती है ताकि आपको एकदम आरामदायक माहौल मिले—न ज्यादा ठंडा, न कम ठंडा।
5. AI Smart AC क्या होता है?
- AI Smart AC एक ऐसा आधुनिक एसी है जिसमें स्मार्ट फीचर्स (Wi-Fi और वॉइस कंट्रोल) के साथ-साथ सोचने-समझने की क्षमता भी होती है।
- यह आपके उठने, बैठने और सोने के तौर-तरीकों को सीख लेता है।
- उदाहरण के लिए, रात में सोते समय यह धीरे-धीरे तापमान को बढ़ा देता है ताकि आपको ठंड न लगे और सुबह उठने के समय कमरे को नॉर्मल कर देता है।
- इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह जरूरत के हिसाब से कंप्रेसर को चलाता है, जिससे सामान्य एसी के मुकाबले 30% तक बिजली के बिल की बचत होती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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