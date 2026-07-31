ट्राई और टेस्टेड Washing Machine, बच्चे की सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट, न दाग बचेंगे न जर्म्स और कपड़े सूखेंगे फटाफट
छोटे बच्चे की नाजुक त्वचा की देखभाल, जिद्दी दाग-जर्म्स की छुट्टी और हर मौसम में तेजी से कपड़े सुखाने के लिए हमने कई मॉडल्स की रियल-वर्ल्ड टेस्टिंग के बाद बेस्ट Washing Machines की यह लिस्ट तैयार की है, जो सही वॉशिंग मशीन खरीदने में आपकी मदद कर सकती है..
प्रोडक्ट्स के सुझाव
घर में छोटे बच्चे की दस्तक खुशियों के साथ-साथ ढेर सारी ज़िम्मेदारियाँ भी लेकर आती है—और उनमें से सबसे बड़ा काम होता है बच्चे के कपड़ों की रोज़ाना सफ़ाई। नवजात शिशु या छोटे बच्चों की त्वचा बेहद संवेदनशील होती है, इसलिए उनके कपड़ों से सिर्फ़ धूल-मिट्टी हटाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें बैक्टीरिया, जर्म्स और डिटर्जेंट के कड़े अंशों से पूरी तरह मुक्त रखना भी बेहद ज़रूरी होता है।
इसके अलावा, बारिश का मौसम हो या कड़कड़ाती ठंड, बच्चों के कपड़े सुखाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। बाज़ार में सैकड़ों वॉशिंग मशीन उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चों के कपड़ों के लिए सही हाइजीन और सुखाने की क्षमता हर मॉडल में नहीं मिलती।
आपकी इसी फ़िक्र को दूर करने के लिए, हमने 'ट्राई और टेस्टेड' फॉर्मूला अपनाया है। हमने कई लोकप्रिय वॉशिंग मशीनों को खुद टेस्ट किया, उनके हाइजीन स्टीम वॉश, स्टेन रिमूवल क्षमता और ऑल-वेदर ड्राइंग परफ़ॉरमेंस का गहराई से अध्ययन किया है।
इस विस्तृत जाँच और सैकड़ों यूज़र रिव्यूज़ के बाद, हमने 2026 की सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद Washing Machines की यह लिस्ट तैयार की है, जो बच्चे की स्किन को पूरी तरह सुरक्षित रखेंगी, जिद्दी से जिद्दी दाग हटाएंगी और मौसम चाहे जो भी हो, कपडे़ सुखाएंगी मिनटों में!
1. Samsung Smart Choice 12 kg, 5star, AI Ecobubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW12DG5B24AXTL, Inox)
Samsung की यह 12 kg क्षमता वाली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बड़े परिवारों, भारी कपड़ों (जैसे कंबल और चादर) और छोटे बच्चों वाले घरों के लिए एक प्रीमियम और शक्तिशाली विकल्प है। इसमें AI Ecobubble टेक्नोलॉजी, Hygiene Steam (इनबिल्ट हीटर के साथ) और Super Speed (मात्र 39 मिनट में धुलाई) जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। Wi-Fi कनेक्टिविटी, 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और 1400 RPM स्पिन स्पीड के साथ यह मशीन कपड़ों की जिद्दी गंदगी और 99.9% जर्म्स को खत्म करते हुए बेहतरीन धुलाई और सुपर-फास्ट ड्राइंग का अनुभव देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 12 kg कैपेसिटी
99.9% बैक्टीरिया और एलर्जेंस को खत्म करता है,
1400 RPM और सुपर स्पीड फीचर
AI & Wi-Fi कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज्यादा जगह की जरूरत होती है।
छोटा परिवार होने पर बड़ा साइज
2. Samsung Smart Choice 10 Kg, 5 Star, AI Wash, AI Energy Mode, Wi-Fi, Ecobubble, AI VRT+, Soft Closing Door, Digital Inverter, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80F10E2LTL, Lavender Gray)
Samsung की यह 10 kg क्षमता वाली टॉप लोड वॉशिंग मशीन बजट-फ्रेंडली रेंज में बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन और स्मार्ट विकल्प है। इसमें AI Wash, Ecobubble और AI VRT+ (कम वाइब्रेशन व शोर) जैसी आधुनिक तकनीकें दी गई हैं। Wi-Fi कनेक्टिविटी, 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, Soft Closing Door और खास Baby Care/Eco-bubble मोड के साथ यह मशीन कपड़ों की कोमलता का ध्यान रखते हुए बेहतरीन और जिद्दी दागों से मुक्त धुलाई प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट में 10 kg की बड़ी कैपेसिटी
AI Wash और 25% फैब्रिक केयर
AI VRT+ (साइलेंट परफ़ॉरमेंस)
Wi-Fi और SmartThings ऐप कनेक्टिविटी
सॉफ्ट क्लोजिंग डोर
क्यों खोजें विकल्प
700 RPM स्पिन स्पीड
इनबिल्ट हीटर का न होना
3. Bosch 7 kg 5 Star Front Load Fully-Automatic Washing Machine, AI ActiveWater, 15 Wash Programs, Removes 99.9% Germs with Steam, No Tangle or Wrinkle, SoftCare Paddle, Black, WAJ24209IN
Bosch की यह 7 kg क्षमता वाली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन प्रीमियम बिल्ड, जर्मन इंजीनियरिंग और जर्म्स-फ्री हाइजीनिक धुलाई का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें EcoSilence Drive ब्रशलेस मोटर, AI ActiveWater Plus और Steam Anti-Bacteria (99.9% बैक्टीरिया और जर्म्स खत्म करने के लिए) जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। 1200 RPM स्पिन स्पीड, 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, इनबिल्ट हीटर और आकर्षक ब्लैक फिनिश के साथ यह मशीन छोटे व मध्यम आकार के परिवारों और बच्चों की नाजुक त्वचा की देखभाल के लिए एक परफेक्ट और टिकाऊ विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
99.9% Germ-Free Hygiene Steam
बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और साइलेंट ऑपरेशन
कपड़ों की सुरक्षा
AI ActiveWater Plus
क्यों खोजें विकल्प
7 kg कैपेसिटी सीमित हो सकती है
स्मार्ट ऐप (Wi-Fi) का न होना
4. Bosch 8 kg 5 Star Front Load Fully-Automatic Washing Machine, Steam Hygiene, AI ActiveWater, 15 Wash Programs, No Tangle or Wrinkle, SoftCare Paddle, Shiny Silver, WAJ2826BIN
Bosch की यह 8 kg क्षमता वाली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन माध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक पावरफुल, ड्यूरेबल और हाइजीनिक धुलाई विकल्प है। इसमें EcoSilence Drive ब्रशलेस मोटर, 1400 RPM की हाई-स्पीड स्पिनिंग और Steam Hygiene (99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया खत्म करने वाला) फीचर दिया गया है। AI ActiveWater Plus तकनीक, 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और इनबिल्ट हीटर के साथ आने वाली यह मशीन कपड़ों को बिना उलझाए (Anti-Tangle) गहरी सफ़ाई और सुपर-फास्ट ड्राइंग प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
1400 RPM सुपर-फास्ट स्पिनिंग
Steam Hygiene टेक्नोलॉजी
एंटी-टेंगल (No Tangle / No Wrinkle)
साइलेंट और वाइब्रेशन-फ्री मोटर
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप (Wi-Fi) का अभाव
वजन में भारी
5. LG 9 Kg, 5 Star, Direct Drive Technology, Steam Wash, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1209Z2M, Allergy Care, In-Built Heater, Touch Panel, Middle Black)
LG की यह 9 kg क्षमता वाली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन प्रीमियम परफॉरमेंस, टिकाऊपन और एडवांस्ड फैब्रिक केयर का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें LG की पेटेंटेड Inverter Direct Drive (DD) टेक्नोलॉजी दी गई है, जो बिना बेल्ट और पुली के ड्रम को सीधे मोटर से घुमाती है, जिससे शोर और वाइब्रेशन न के बराबर होता है। 6 Motion DD, Allergy Care Steam Wash (99.9% एलर्जेंस और जर्म्स को खत्म करने वाला), इनबिल्ट हीटर और टच कंट्रोल पैनल के साथ यह मशीन बड़े परिवारों और बच्चों के कपड़ों की स्वच्छता के लिए एक विश्वसनीय और बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
Inverter Direct Drive
6 Motion DD टेक्नोलॉजी
Allergy Care Steam Wash
100% स्टेनलेस स्टील ड्रम व लिफ्टर
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi स्मार्ट कनेक्ट का न होना
1200 RPM की सीमित स्पीड
6. Voltas Beko, A Tata Product 7 Kg 5 Star Inverter, Quick 14-Min Wash Fully Automatic Front Load Washing Machine (WFL7012B7JVBKA/WXV, White, Inbuilt Heater/Hygiene Steam/Digital Display)
यह 7 kg क्षमता वाली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बजट में प्रीमियम स्टीम-वॉश टेक्नोलॉजी चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें ProSmart Inverter Motor, Hygiene+ Steam Wash (बैक्टीरिया व एलर्जेंस खत्म करने के लिए) और बेहद काम आने वाला Quick 14-Minute Wash चक्र दिया गया है। 1200 RPM स्पिन स्पीड, इनबिल्ट हीटर, डिजिटल डिस्प्ले और 3 साल की व्यापक वारंटी के साथ यह मशीन छोटे और मध्यम परिवारों के लिए एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
Tata का भरोसा और 3 साल की प्रोडक्ट वारंटी
Quick 14-Minute Wash
Hygiene+ & Stain Expert
बजट-फ्रेंडली फ्रंट लोड
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप (Wi-Fi) का अभाव
सर्विस का नेटवर्क कम हो सकता है
7. IFB 12 Kg 5 Star AI Powered Deepclean® Technology Fully Automatic Top Load Washing Machine with Inbuilt Heater(TL121RB2SID, Eco Inverter, Power Steam®, Activmix, 4 Year Machine Warranty, Royal Blue)
यह 12 kg क्षमता वाली टॉप लोड वॉशिंग मशीन बड़े परिवारों के लिए एक अत्याधुनिक, शक्तिशाली और प्रीमियम विकल्प है। आमतौर पर इनबिल्ट हीटर और स्टीम वॉश केवल फ्रंट लोड मशीनों में मिलते हैं, लेकिन IFB ने इसे टॉप लोड में Inbuilt Heater और Power Steam® तकनीक के साथ पेश किया है। इसमें AI Powered DeepClean®, Eco Inverter Motor, ActivMix (डिटर्जेंट और पानी का सही मिश्रण) और Aqua Energie (हार्ड वाटर/खारे पानी को ट्रीट करने वाला) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
टॉप लोड में इनबिल्ट हीटर और स्टीम वॉश
शानदार 4 साल की वारंटी
Aqua Energie (हार्ड वाटर के लिए बेस्ट)
इन-बिल्ट व्हील्स (
ActivMix टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
टॉप लोड के हिसाब से अधिक कीमत
720 RPM स्पिन स्पीड
फ्रंट लोड (Front Load) और टॉप लोड (Top Load) वॉशिंग मशीन में से कौन सी बेहतर होती है?
दोनों मशीनों की अपनी-अपनी खासियतें हैं:
फ्रंट लोड (Front Load): यदि आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है और आप बेहतरीन धुलाई (Best Wash Quality), कपड़ों की सुरक्षा, पानी/बिजली की बचत और इनबिल्ट हीटर (स्टीम वॉश) चाहते हैं, तो फ्रंट लोड सबसे बेहतर है। यह छोटे बच्चों वाले घरों और सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट मानी जाती है।
टॉप लोड (Top Load): यदि आप कम बजट में बड़ी क्षमता (Capacity), झुकने में परेशानी से बचाव (आसान लोडिंग/अनलोडिंग) और धुलाई के बीच में भी कपड़ा डालने की सुविधा चाहते हैं, तो टॉप लोड आपके लिए सही विकल्प है।
2. सवाल: परिवार के साइज के हिसाब से कितने Kg (किलोग्राम) की वॉशिंग मशीन खरीदनी चाहिए?
मशीन की क्षमता हमेशा परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर चुननी चाहिए:
1 से 3 सदस्य (छोटा परिवार): 6 kg से 7 kg की वॉशिंग मशीन।
3 से 5 सदस्य (मध्यम परिवार): 7 kg से 8 kg की वॉशिंग मशीन।
5 या उससे ज़्यादा सदस्य (बड़ा परिवार): 9 kg से 12 kg की वॉशिंग मशीन (ताकि एक बार में भारी कपड़े जैसे कंबल, बेडशीट और परदे भी आसानी से धोए जा सकें)।
3. सवाल: वॉशिंग मशीन में इन्वर्टर मोटर (Inverter Motor) और 5-स्टार रेटिंग होना क्यों जरूरी है?
इन्वर्टर मोटर (Inverter Motor): यह मोटर लोड (कपड़ों के वजन) के हिसाब से अपनी स्पीड खुद एडजस्ट करती है। इससे मशीन कम आवाज (Silent) करती है, वाइब्रेशन बहुत कम होता है और मशीन की लाइफ लंबी होती है।
5-स्टार एनर्जी रेटिंग: यह इस बात की गारंटी देती है कि आपकी मशीन बिजली और पानी दोनों की सबसे कम खपत करेगी, जिससे हर महीने आपके बिजली के बिल में भारी बचत होगी।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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