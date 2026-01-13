Hindustan Hindi News
जानें क्यों ये 7 स्पीकर बनें मेरी पसंद? खुद टेस्ट कर सेलेक्ट की लिस्ट

संक्षेप:

वायरलेस स्पीकर पोर्टेबल, वायर-फ्री और स्टाइलिश होते हैं, जो कहीं भी म्यूजिक का लुत्फ लेने में मदद करते हैं। ये शानदार साउंड क्वालिटी, लंबी बैटरी लाइफ और मल्टी-पर्पज़ फीचर्स के साथ हर युवा के लिए परफेक्ट हैं।

Jan 13, 2026 08:15 am ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
आज के समय में म्यूजिक सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका है। चाहे आप दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हों, गेमिंग कर रहे हों, या अपने पसंदीदा प्लेलिस्ट पर आराम से मूड बना रहे हों, सही स्पीकर आपके अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन बाजार में इतने सारे विकल्प होने की वजह से ऐसा वायरलेस स्पीकर ढूँढना जो साउंड क्वालिटी, डिजाइन और बजट के हिसाब से परफेक्ट हो, वाकई चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी वजह से मैंने खुद कई स्पीकर टेस्ट और रिव्यू किए और अपने लिए 7 सबसे बेहतरीन स्पीकर की लिस्ट बनाई।

खुद की बनाई सेलेक्टेड लिस्ट

ये सिर्फ कोई रैंडम चॉइस नहीं हैं। मैंने घंटों सुनने, तुलना करने और एक्सपेरिमेंट करने में बिताए, ताकि यह पता चल सके कौन से स्पीकर क्रिस्प, डीप बास और स्मूथ कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, और साथ ही पोर्टेबल और स्टाइलिश भी हैं।

हर किसी के लिए बेस्ट हैं ये स्पीकर

चाहे आप स्टूडेंट हों और डॉर्म में कॉम्पैक्ट स्पीकर चाहते हों, म्यूजिक लवर हों जो स्टूडियो जैसे साउंड का मज़ा लेना चाहते हों, या सिर्फ एक स्टाइलिश गैजेट चाहते हों जिसे दोस्तों के साथ दिखा सकें। इस लिस्ट में हर किसी के लिए कुछ है। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए कि ये 7 वायरलेस स्पीकर मेरी फाइनल लिस्ट में क्यों आए और शायद ये आपके अगले फेवरेट गैजेट बन जाएँ।

क्यों खरीदें वायरलेस स्पीकर?

  • आप इसे कहीं भी, चाहे घर, पार्क या दोस्तों के घर ले जा सकते हैं।
  • किसी भी कनेक्शन के लिए केबल की जरूरत नहीं, बस ब्लूटूथ या वाई-फाई से कनेक्ट करें।
  • स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या अन्य डिवाइस से आसानी से कनेक्ट होता है।
  • युवा और ट्रेंडी लुक के साथ आता है, जो रूम डेकोर में भी अच्छा लगता है।
  • कई मॉडल में इन-बिल्ट माइक्रोफोन होता है, जिससे कॉल करना आसान हो जाता है।
  • पार्टी, गेमिंग, मूवीज या पिकनिक – हर जगह फिट
  • कई वायरलेस स्पीकर एक साथ जोड़कर स्टीरियो या पार्टी मोड में म्यूजिक चला सकते हैं।

यह HAMMER का 'Drop' 5W वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जो अपने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और दमदार साउंड के लिए जाना जाता है। इसमें TWS फंक्शन दिया गया है, जिससे आप दो स्पीकर्स को एक साथ जोड़कर बेहतरीन स्टीरियो अनुभव ले सकते हैं। 3,499 रुपये की एमआरपी वाले इस पोर्टेबल स्पीकर को 86 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 499 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

पावर आउटपुट
5 वॉट
चार्जिंग
Type-C
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ, USB, TF कार्ड, FM रेडियो
स्पेशल फीचर
ट्विन पेयरिंग (TWS) और ऑटो-पेयरिंग
ड्राइवर साइज
52mm

क्यों खरीदें

...

दो स्पीकर्स को एक साथ जोड़कर इमर्सिव साउंड की सुविधा

...

मल्टीपल कनेक्टिविटी

...

Type-C चार्जिंग पोर्ट

...

बेहद किफायती दाम और पोर्टेबल डिजाइन

...

इन-बिल्ट माइक

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल छोटे कमरे या पर्सनल इस्तेमाल के लिए ठीक है

...

बैटरी क्षमता (1200 mAh)

यह EDNITA का अल्ट्रा मिनी वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जो अपने बेहद छोटे साइज और चमकदार मैटेलिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग फिनिश के लिए जाना जाता है। यह पॉकेट-फ्रेंडली स्पीकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एक छोटा लेकिन स्टाइलिश ऑडियो डिवाइस चाहते हैं। इस मिनी स्पीकर को 81 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 297 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ
कंट्रोल
पावर बटन कंट्रोल्ड
स्पेशल फीचर
क्विक चार्ज और कॉम्पैक्ट डिजाइन
साउंड मोड
स्टीरियो
टाइप
अल्ट्रा मिनी वायरलेस स्पीकर

क्यों खरीदें

...

आसानी से जेब या हथेली में आ जाता है

...

मजबूत और प्रीमियम लुक वाली मेटल बॉडी

...

इस्तेमाल में बेहद आसान

...

कीमत के हिसाब से एक स्टाइलिश गैजेट

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी लाइफ बड़े पोर्टेबल स्पीकर्स के मुकाबले कम

...

तकनीकी विसंगतियां

यह Tribit का अपडेटेड वर्ज़न XSound Go वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जो अपने 16W के दमदार लाउड स्टीरियो साउंड और रिच बेस के लिए जाना जाता है। इसमें ब्लूटूथ 5.3 की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 150 फीट तक की लंबी वायरलेस रेंज प्रदान करती है। IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग और 24 घंटे के लंबे प्लेटाइम के साथ आने वाले इस स्पीकर को 19 फीसद की छूट के साथ 2,845 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

पावर आउटपुट
16 वॉट
ब्लूटूथ वर्ज़न
5.3 (लेटेस्ट)
वॉटरप्रूफ रेटिंग
IPX7
विशेष फीचर
DSP चिप और बिल्ट-इन माइक्रोफोन

क्यों खरीदें

...

16W का पावरफुल आउटपुट

...

24 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ

...

पूल पार्टी और शॉवर के लिए सुरक्षित

...

ब्लूटूथ 5.3 और 150 फीट तक की लंबी कनेक्टिविटी रेंज

...

बिल्ट-इन माइक और सिरी/गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

फुल चार्ज होने में थोड़ा समय ले सकता है

...

अधिकतम वॉल्यूम पर बेस थोड़ा भारी महसूस हो सकता है

...

बजट स्पीकर्स के मुकाबले कीमत थोड़ी ज़्यादा

यह Sonos का प्रीमियम Move 2 पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर है, जो अपनी हाई-फिडेलिटी स्टीरियो साउंड और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसमें ड्यूल-ट्विटर सेटअप दिया गया है जो क्रिस्प वोकल्स और डिटेल साउंड प्रदान करता है। ऑटोमैटिक Trueplay ट्यूनिंग जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आने वाले इस स्पीकर को 44,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

कनेक्टिविटी
वाईफाई और ब्लूटूथ
ड्यूरेबिलिटी
IP56 रेटिंग
स्मार्ट फीचर
अमेज़न एलेक्सा इन-बिल्ट
ट्यूनिंग
ऑटोमैटिक Trueplay
चार्जिंग
वायरलेस चार्जिंग बेस और USB-C PD सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

शानदार स्टीरियो साउंडस्टेज

...

24 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ

...

ऑटोमैटिक Trueplay ट्यूनिंग

...

वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों कनेक्टिविटी का सपोर्ट

...

वायरलेस चार्जिंग बेस के साथ आता है

क्यों खोजें विकल्प

...

काफी महंगा

...

वजन और साइज की वजह से पोर्टेबिलिटी थोड़ी मुश्किल हो सकती है

यह वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर है, जो अपने 15W के दमदार आउटपुट और वाइब्रेंट RGB लाइट्स के लिए जाना जाता है। इसमें ब्लूटूथ 5.3 की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 15 मीटर तक की स्थिर कनेक्टिविटी रेंज प्रदान करती है। ट्विन बेस रेडिएटर्स और IPX6 वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आने वाले इस स्पीकर को 56 फीसद की छूट के साथ 2,179 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

आउटपुट
15 वॉट
बैटरी
2400 mAh
ड्राइवर
78mm ड्राइवर्स
स्पेशल फीचर
RGB लाइट्स और TWS पेयरिंग
ब्लूटूथ वर्ज़न
5.3

क्यों खरीदें

...

15W का पावरफुल साउंड आउटपुट और डीप बेस

...

लेटेस्ट ब्लूटूथ V5.3

...

आउटडोर इस्तेमाल के लिए सुरक्षित

...

पल्सिंग RGB लाइट्स जो म्यूजिक के अनुभव को शानदार बनाती हैं

...

2 साल की लंबी वारंटी

...

कनेक्टिविटी के लिए SD कार्ड, AUX और Type-C का सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी लाइफ अन्य स्पीकर्स के मुकाबले औसत है

...

3.9 स्टार की औसत ग्राहक रेटिंग

यह सोनी का SRS-XB100 वायरलेस ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर है, जो अपने सुपर-कॉम्पैक्ट डिजाइन और 'एक्स्ट्रा बेस' के लिए जाना जाता है। इसमें साउंड डिफ्यूजन प्रोसेसर दिया गया है, जो आवाज़ को चारों तरफ फैलाने में मदद करता है। IP67 रेटिंग के साथ आने वाले इस ट्रैवल-फ्रेंडली स्पीकर को 50 फीसद की भारी छूट के साथ 2,989 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

आउटपुट पावर
5 वॉट
बैटरी लाइफ
16 घंटे तक
ड्यूरेबिलिटी
IP67
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ
स्पेशल फीचर
एक्स्ट्रा बेस और साउंड डिफ्यूजन प्रोसेसर
चार्जिंग
USB Type-C सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

एक्स्ट्रा बेस के साथ डीप और पंची साउंड क्वालिटी

...

री तरह से वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ

...

16 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ

...

छोटी साइज के बावजूद आवाज़ को दूर तक फैलाता है

...

हैंड्स-फ्री कॉलिंग के लिए स्पष्ट इन-बिल्ट माइक्रोफोन

...

बैग या साइकिल पर कहीं भी टांगने में बेहद सुविधाजनक

क्यों खोजें विकल्प

...

खुले मैदान या बहुत शोर वाली जगह के लिए कम हो सकता है

...

कीमत अन्य बजट स्पीकर्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है

यह Portronics का Radiant 2 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो अपने 30W के दमदार साउंड और साथ में मिलने वाले वायरलेस कराओके माइक के लिए जाना जाता है। इसमें पार्टी के माहौल के लिए शानदार RGB LED लाइट्स और दो स्पीकर्स को आपस में जोड़ने के लिए TWS मोड दिया गया है। लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 और IPX5 वॉटर रेजिस्टेंस वाले इस स्पीकर को 37 फीसद की छूट के साथ 3,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

आउटपुट
30 वॉट
प्लेबैक टाइम
6 घंटे तक
बैटरी
1800 mAh
चार्जिंग
Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
स्पेशल फीचर
वायरलेस माइक और RGB लाइट्स
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.3, USB, Aux-in

क्यों खरीदें

...

HD क्लैरिटी और ड्यूल ड्राइवर के साथ

...

सिंगिंग और पार्टी के लिए बेहतरीन

...

मल्टीकलर RGB LED लाइट्स

...

दो स्पीकर्स जोड़कर 60W का साउंड पाने की सुविधा

...

पानी की छीटों और हल्की बारिश से सुरक्षित

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लेबैक समय केवल 6 घंटे

...

वजन और साइज थोड़ा ज़्यादा है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
