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गजब! 999 रुपये में आए स्टाइलिश ईयरबड्स, 45ms लो-लेटेंसी और 60 घंटे तक चलेगी बैटरी

By Pranesh Tiwari
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TEMPT ने भारत में Thunder Pro TWS Gaming Earbuds को 999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है, जिसमें 45ms लो-लेटेंसी गेमिंग मोड और 13mm डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। 

TEMPT Thunder Pro
ये रहे TEMPT Thunder Pro के इन-बॉक्स कंटेंट्स।

टेक ब्रैंड TEMPT ने भारत में अपने नए Thunder Pro High-Performance TWS Gaming Earbuds लॉन्च किए हैं। कंपनी के मुताबिक, नए ईयरबड्स को खासतौर पर गेमर्स और म्यूजिक लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इनकी सबसे बड़ी खासियत इसका 45ms लो-लेटेंसी गेमिंग मोड है। इसके अलावा ईयरबड्स में 13mm डायनेमिक ड्राइवर्स, Bluetooth v6.0, ENC सपोर्ट, IPX5 रेटिंग और कुल 60 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है।

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13mm ड्राइवर्स के साथ दमदार साउंड

TEMPT Thunder Pro में 13mm डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि ये ड्राइवर्स डीप बास, क्लियर वोकल्स और इमर्सिव साउंडस्टेज देने में सक्षम हैं। यूजर्स को म्यूजिक और गेमिंग के लिए अलग-अलग EQ मोड भी मिलते हैं। म्यूजिक सुनने के अलावा ये ईयरबड्स मूवी देखने और पॉडकास्ट सुनने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कंपनी ने इसे एक ऐसे ऑल-राउंड ऑडियो डिवाइस के तौर पर पेश किया है, जिसे गेमिंग, एंटरटेनमेंट और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

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45ms गेमिंग मोड से कम ऑडियो डिले

गेमर्स के लिए Thunder Pro का 45ms Game Mode एक प्रमुख फीचर है। कंपनी के अनुसार, यह मोड ऑडियो लेटेंसी को कम करता है, जिससे गेम में होने वाली गतिविधियों और उनसे जुड़े साउंड के बीच बेहतर सिंक्रोनाइजेशन मिलता है। खास तौर पर FPS गेम्स में फुटस्टेप्स और अन्य इन-गेम साउंड सुनने के दौरान कम ऑडियो डिले गेमिंग अनुभव को अधिक रिस्पॉन्सिव बना सकता है। यूजर्स Gaming Mode और Music Mode के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं।

Bluetooth v6.0 और Auto Pairing

कनेक्टिविटी के लिए Thunder Pro में Bluetooth v6.0 दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, नया Bluetooth चिप तेज और स्थिर वायरलेस कनेक्शन के साथ बेहतर रेंज देने के लिए डिजाइन किया गया है। ईयरबड्स में Instant Wake और Auto Pair फीचर भी मौजूद है। चार्जिंग केस खोलने पर ईयरबड्स अपने आप डिवाइस से दोबारा कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे हर बार मैनुअली पेयरिंग करने की जरूरत कम हो जाती है। इन्हें Android स्मार्टफोन, iPhone, टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी जैसे डिवाइस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।

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ENC के साथ कॉलिंग पर फोकस

कॉलिंग के लिए Thunder Pro में डुअल माइक्रोफोन के साथ ENC यानी Environmental Noise Cancellation तकनीक दी गई है। कंपनी का कहना है कि यह आसपास के शोर को कम करके आवाज को बेहतर तरीके से कैप्चर करने में मदद करती है। इसका फायदा खासतौर पर भीड़भाड़ वाली जगहों, यात्रा के दौरान या आउटडोर कॉलिंग में मिल सकता है। इसके अलावा ईयरबड्स में स्मार्टफोन के वॉयस असिस्टेंट के लिए भी सपोर्ट दिया गया है।

ईयरबड्स को IPX5 वॉटर और स्वेट रेजिस्टेंस भी मिला है। ऐसे में इन्हें वर्कआउट और हल्की बारिश जैसी परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। टच कंट्रोल के जरिए यूजर्स म्यूजिक प्ले या पॉज करने, कॉल रिसीव या खत्म करने और प्लेबैक कंट्रोल करने जैसे काम सीधे ईयरबड्स से कर सकते हैं।

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60 घंटे तक की बैटरी लाइफ

बैटरी के मामले में TEMPT Thunder Pro में एक बार चार्ज करने पर 7 घंटे तक का प्लेबैक मिलने का दावा किया गया है। चार्जिंग केस के साथ कुल बैटरी बैकअप 60 घंटे तक पहुंच जाता है। चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट दिया गया है। कंपनी के अनुसार, यह लंबी यात्रा, ऑफिस वर्क और लंबे गेमिंग सेशन के दौरान बार-बार चार्ज करने की जरूरत को कम करता है।

TEMPT Thunder Pro की कीमत

TEMPT Thunder Pro को भारत में 999 रुपये की एक्सक्लूसिव कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह Black और Mint Green कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। ग्राहक इसे TemptIndia.com और Amazon.in से खरीद सकते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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