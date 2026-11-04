गजब! ₹1599 में स्पीकर के साथ घड़ी, अलार्म और FM रेडियो, नया 4-इन-1 गैजेट लॉन्च
TEMPT ने भारत में Juggler ClockBeat 4-in-1 Bluetooth Speaker लॉन्च किया है, जिसमें 5W स्पीकर, डिजिटल क्लॉक, FM रेडियो और डुअल अलार्म जैसे फीचर्स मिलते हैं।
डेस्क को मैनेज्ड रखने के साथ-साथ म्यूजिक सुनने और समय देखने का विकल्प चाहते हैं तो TEMPT ने नया डिवाइस लॉन्च किया है। कंपनी ने भारत में Juggler ClockBeat नाम से 4-in-1 Bluetooth Speaker पेश किया है। यह डिवाइस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ डिजिटल क्लॉक, FM रेडियो, डुअल अलार्म और स्मार्टफोन स्टैंड जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसमें पेन रखने के लिए भी अलग से जगह दी गई है। इसे ऑफिस डेस्क, स्टडी टेबल और बेडसाइड टेबल पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
सम्बंधित सुझाव
47% OFF
Tempt Clockbeat 40 Hrs Bluetooth Speaker with Dual Alarm Clock - White | Calendar Display, Hands-Free Calling, Phone & Pen Holder, Built in FM Radio
- Tempt Clockbeat 40 Hrs Bluetooth Speaker with Dual Alarm Clock - White | Calendar Display
- Hands-Free Calling
- Phone & Pen Holder
₹1599₹2999
खरीदिये
47% OFF
Tempt Clockbeat Bluetooth Speaker with Alarm Clock and Phone Holder - Black | Calendar Display, Hands-Free Calling, Phone & Pen Holder, Built in FM Radio
- Tempt Clockbeat Bluetooth Speaker with Alarm Clock and Phone Holder - Black | Calendar Display
- Hands-Free Calling
- Phone & Pen Holder
₹1599₹2999
खरीदिये
47% OFF
Tempt Clockbeat Bluetooth Speaker with Alarm Clock and Phone Holder - White | Calendar Display, Hands-Free Calling, Phone & Pen Holder, Built in FM Radio
- Tempt Clockbeat Bluetooth Speaker with Alarm Clock and Phone Holder - White | Calendar Display
- Hands-Free Calling
- Phone & Pen Holder
₹1599₹2999
खरीदिये
63% OFF
ZEBRONICS Astra 35, Portable Bluetooth Speaker, 16 Watts, Upto 8h Backup, Dual Drivers + Dual Passive Radiators, Call Function, Bluetooth v5.3 | USB | mSD| AUX, TWS, RGB LED
- ZEBRONICS Astra 35
- Portable Bluetooth Speaker
- 16 Watts
₹699₹1899
खरीदिये
TEMPT Juggler ClockBeat के फीचर्स
TEMPT Juggler ClockBeat में 57mm का फुल-रेंज ड्राइवर दिया गया है, जो 5W का ऑडियो आउटपुट देता है। इसमें Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी मिलती है, जिसकी मदद से 10 मीटर तक की दूरी से वायरलेस म्यूजिक स्ट्रीम किया जा सकता है। इसमें ऑटो पेयरिंग का सपोर्ट भी है।
इस स्पीकर में माइक्रोएसडी (TF) कार्ड से भी गाने चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स को बिल्ट-इन FM रेडियो दिया गया है। TWS फीचर के जरिए दो Juggler ClockBeat स्पीकर को आपस में कनेक्ट करके स्टीरियो साउंड का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन भी दिया गया है, जिससे हैंड्स-फ्री कॉलिंग की जा सकती है।
डिजिटल क्लॉक और डुअल अलार्म की सुविधा
डिवाइस में व्हाइट LED डिस्प्ले दिया गया है, जिस पर समय, तारीख और कमरे का तापमान देखा जा सकता है। इसमें डुअल अलार्म फीचर मिलता है, यानी यूजर्स दो अलग-अलग समय के लिए अलार्म सेट कर सकते हैं। अलार्म के लिए चार अलग-अलग टोन भी मिलती हैं।
सम्बंधित सुझाव
45% OFF
JBL Flip 6 Wireless Portable Bluetooth Speaker Pro Sound, Upto 12 Hours Playtime, IP67 Water & Dustproof, PartyBoost & Personalization App (Without Mic, Blue)
- JBL Flip 6 Wireless Portable Bluetooth Speaker Pro Sound
- Upto 12 Hours Playtime
- IP67 Water & Dustproof
₹7699₹13999
खरीदिये
18% OFF
Ajanta AQ-2147 Quartz Glass Abstract Blue Office Clock (210 x 42 x 211 mm
- Ajanta AQ-2147 Quartz Glass Abstract Blue Office Clock (210 x 42 x 211 mm
₹152₹185
खरीदिये
5% OFF
Ajanta Quartz Ajanta Abstract Quartz Analog Wall Clock(32 Cm X 32 Cm X 3.5 Cm,White)
- Ajanta Quartz Ajanta Abstract Quartz Analog Wall Clock(32 Cm X 32 Cm X 3.5 Cm
- White)
₹489₹515
खरीदिये
54% OFF
Brauthon Digital Wall Clock, 16 Inch ABS Material with Large Display, Green, for Bedroom, Living Room, Gym, Office
- Brauthon Digital Wall Clock
- 16 Inch ABS Material with Large Display
- Green
₹1159.2₹2499
खरीदिये
77% OFF
Sky-One Crafts Digital Alarm Clock with Large LCD Display, Smart Night Sensor, Date and Temperature Display, Battery Operated, for Bedroom, Office, and Home Decor (Black)
- Sky-One Crafts Digital Alarm Clock with Large LCD Display
- Smart Night Sensor
- Date and Temperature Display
₹229₹999
खरीदिये
29% OFF
STL Retro Twin Bell Alarm Clock with Night LED | Loud Bedside Alarm, Non-Ticking Silent Sweep, Metal Frame Table Clock for Students, Bedroom & Office (Black)
- STL Retro Twin Bell Alarm Clock with Night LED | Loud Bedside Alarm
- Non-Ticking Silent Sweep
- Metal Frame Table Clock for Students
₹426₹599
खरीदिये
66% OFF
FOXCY Digital Alarm Clock – Large LCD Display with Smart Backlight, Indoor Temperature, Date & Calendar, Portable Desktop Clock for Bedroom, Travel, and Office(Black)
- FOXCY Digital Alarm Clock – Large LCD Display with Smart Backlight
- Indoor Temperature
- Date & Calendar
₹169₹499
खरीदिये
51% OFF
Pagaria Pocket FM Radio, 5 Watts with Bluetooth/USB/TF, Type C Charging, Earphone, Rechargeable, Model: WALKIE (White)
- Pagaria Pocket FM Radio
- 5 Watts with Bluetooth/USB/TF
- Type C Charging
₹981₹1990
खरीदिये
42% OFF
iBELL FM730BT Portable FM Radio with Bluetooth Speaker, USB & SD Card MP3 Player, Headphone Jack, Dynamic Sound, 3-Band Tuning, Rechargeable Battery with Type-C Charging Port (White)
- iBELL FM730BT Portable FM Radio with Bluetooth Speaker
- USB & SD Card MP3 Player
- Headphone Jack
₹1559₹2690
खरीदिये
Juggler ClockBeat में स्मार्टफोन रखने के लिए इनबिल्ट होल्डर दिया गया है। इसकी मदद से वीडियो देखने, ऑनलाइन क्लास करने और वीडियो कॉल के दौरान फोन को सही पोजिशन में रखा जा सकता है। इसके अलावा इसमें पेन होल्डर भी मौजूद है, जिससे डेस्क पर जरूरी सामान मैनेज्ड रखने में मदद मिलती है।
मिलती है दमदार बैटरी लाइफ
TEMPT के इस ब्लूटूथ स्पीकर में 1500mAh की रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, 70 प्रतिशत वॉल्यूम पर यह 6.5 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक दे सकता है। वहीं, 100 फीसदी वॉल्यूम पर बैटरी करीब 5 घंटे तक चलती है। केवल डिजिटल क्लॉक के तौर पर इस्तेमाल करने पर इसकी बैटरी लाइफ 40 घंटे तक बताई गई है।
इसमें USB Type-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है और बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में करीब चार घंटे लगते हैं। डिवाइस को ABS प्लास्टिक बॉडी के साथ तैयार किया गया है और इसे IPX4 स्प्लैश रेसिस्टेंस रेटिंग मिली है। इसका वजन 456 ग्राम है।
TEMPT Juggler ClockBeat की कीमत
TEMPT Juggler ClockBeat ब्लूटूथ स्पीकर को भारत में 1,599 रुपये की स्पेशल लॉन्च कीमत पर लॉन् किया गया है। इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट TemptIndia.com और Amazon India से खरीदा जा सकता है। यह ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।