गर्मी में राहत का नया जुगाड़: Instant Cooling, 4000mAh बैटरी और 5 स्पीड मोड वाला Portable Fan

TEMPT Instant Cooling Fan Review: 4000mAh बैटरी, 5 स्पीड मोड और पोर्टेबल डिजाइन के साथ आता है। जानिए कितनी करता है यह फेन कूलिंग, बैटरी लाइफ, बिल्ड क्वालिटी, नॉइज लेवल और रियल लाइफ परफॉर्मेंस कैसी रही।

TEMPT Instant Cooling Fan Review: गर्मी का मौसम आते ही लोग राहत पाने के लिए हर संभव तरीका तलाशने लगते हैं। घर में AC और कूलर तो काम आते हैं, लेकिन जब आप ऑफिस, मेट्रो, बस स्टैंड, ट्रैवल या बाहर किसी काम से निकलते हैं, तब गर्मी से बचना आसान नहीं होता। ऐसे समय में Portable Cooling Fans अच्छा ऑप्शन है। इन्हीं में से एक है TEMPT Instant Cooling Fan, जो 4000mAh बैटरी, मल्टीपल स्पीड मोड और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। पिछले एक महीने के दौरान मैंने इसे ट्रैवल, मार्केट और घर के बाहर कई जगह इस्तेमाल किया। अगर आप इस गर्मी में ऐसा गैजेट खरीदने की सोच रहे हैं जो आपको चलते-फिरते ठंडी हवा दे सके, तो यह रिव्यू आपके लिए है।

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी TEMPT Instant Cooling Fan की पहली खासियत इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन है। इसे हाथ में पकड़ना आसान है और बैग में रखने पर ज्यादा जगह भी नहीं घेरता। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी मजबूत लगी। प्लास्टिक बॉडी होने के बावजूद यह मजबूत रहता है। साथ ही इसके बटन भी सॉफ्ट और इसे आराम से ऑपरेट किया जा सकता है। इस फेन का वजन भी काफी कम है जिससे इसे हाथ में पकड़ना काफी आसान है।

दमदार कूलिंग परफॉर्मेंस किसी भी Portable Fan की असली पहचान उसकी कूलिंग होती है और TEMPT के कूलिंग फेन में पांच मोड है जिससे आप पांच स्पीड में फेन को चला सकते हैं। जब इसे चेहरे के पास इस्तेमाल किया जाता है तो तुरंत राहत महसूस होती है। AC जैसी ठंडक तो नहीं मिलती, लेकिन गर्मी से राहत जरूर मिलती है। इस फैन में कई स्पीड लेवल दिए गए हैं और यही इसे ज्यादा उपयोगी बनाते हैं। सबसे लो 01 स्पीड पर यह शांत रहता है हल्की हवा देता साथ बैटरी भी बचाता है। फेन की स्पीड 01%, 25%, 50%, 75%, 100% लेवल पर चलती है। आप जिस स्पीड पर फेन को चलाएंगे उतनी स्पीड फेन की स्क्रीन पर लिखी हुई आती है। दोपहर की तेज गर्मी में मैंने ज्यादातर हाई स्पीड का इस्तेमाल किया और वहां इसने नार्मल सिलिंग फेन जैसी हवा दी।

कितनी करता है फैन आवाज कई Portable Fans की समस्या यह होती है कि तेज स्पीड पर उनका शोर परेशान करने लगता है। TEMPT Fan में भी हाई स्पीड पर आवाज बढ़ती है, लेकिन यह इतनी ज्यादा नहीं होती कि आसपास के लोगों को परेशानी हो। लो और मिडियम स्पीड पर यह काफी साउंड मिलती है।

बैटरी लाइफ है ताकत इस फैन की सबसे बड़ी ताकत इसकी 4000mAh बैटरी है। एक महीने के दौरान इसे रोजाना इस्तेमाल करने पर महसूस हुआ कि बार-बार चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मिडियम स्पीड पर इस्तेमाल करते हैं तो यह 6 से 7 घंटे आराम से चलता है। हाई स्पीड पर बैटरी जल्दी खत्म होती है, लेकिन फिर भी एक दिन का इस्तेमाल आसानी से निकल जाता है। आप जब भी फेन को ओन करेंगे आपको स्क्रीन पर हमेशा लिखा दिखेगा की आपका फेन कितना परसेंट चार्ज है। ऑफिस जाने वाले और ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए यह काफी उपयोगी साबित हो सकता है।

TEMPT Instant Cooling Fan की अच्छाई और कमियां TEMPT Instant Cooling Fan की सबसे बड़ी खासियत इसकी पोर्टेबिलिटी है। इसका साइज इतना कॉम्पैक्ट है कि इसे आसानी से बैग, पर्स या ऑफिस बैग में रखा जा सकता है। ट्रैवल के दौरान यह बिल्कुल भी बोझ नहीं लगता और जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। 4000mAh की बड़ी बैटरी इसकी दूसरी बड़ी ताकत है। सामान्य इस्तेमाल में यह कई घंटों तक आराम से चलता है और बार-बार चार्जिंग की जरूरत महसूस नहीं होती। इसमें दिए गए 5 स्पीड मोड यूजर को अपनी जरूरत के हिसाब से हवा की स्पीड चुनने की सुविधा देते हैं। लो स्पीड पर यह शांत और बैटरी सेविंग मोड में काम करता है, जबकि हाई स्पीड पर तेज हवा देकर गर्मी से राहत पहुंचाता है। हाई स्पीड मोड पर इस्तेमाल करने के दौरान फैन की आवाज बढ़ जाती है, जो शांत माहौल में कुछ यूजर्स को परेशान कर सकती है। इसके अलावा अगर आप लगातार सबसे तेज स्पीड पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है। यह सिर्फ चेहरे पर हवा देने तक ही सीमित रह जाता है। साथ ही यह पूरी तरह पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है।