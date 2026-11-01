'Temple' के प्री-ऑर्डर आज से शुरू, कितनी है कीमत, क्या रिफंड भी मिलेगा? यहां जानें सबकुछ
जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल का यूनिक डिवाइस Temple आज से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हो रहा है। भारतीय इसे रात 9.30 बजे से बुक कर सकेंगे। कितनी है इसकी कीमत और क्या ग्राहकों को कैंसिल करने पर रिफंड भी मिलेगा, चलिए बताते हैं सबकुछ
दीपिंदर गोयल के यूनिक 'ब्रेन-ट्रैकिंग' डिवाइस Temple के प्री-ऑर्डर आज (1 नवंबर) से शुरू हो रहे हैं। भारतीय ग्राहकों के लिए, इसकी बुकिंग आज रात 9:30 बजे (IST) शुरू होगी। इस डिवाइस की कीमत 85,000 रुपये बताई जा रही है। हाल ही में गोयल ने एक्स पर बताया कि यूजर टेम्पल डिवाइस से ट्रैक किया गया डेटा डॉक्टरों के साथ भी शेयर कर सकेंगे। तो, इतने पैसे देकर आपको असल में क्या मिलेगा, और कैसे काम करता है यह छोटू डिवाइस, चलिए सबकुछ बताते हैं...
सम्बंधित सुझाव
67% OFF
32-in-1 Mantra Bell, Plug & Play Electronic Chanting Bell, Multi-Mantra Spiritual Prayer Bell for Pooja, Meditation, Home Temple, Office & Devotional Use
- 32-in-1 Mantra Bell
- Plug & Play Electronic Chanting Bell
- Multi-Mantra Spiritual Prayer Bell for Pooja
₹299₹899
खरीदिये
66% OFF
Mantra Chanting Machine for Puja, Hanuman Bhajan & Devotional Prayer, Portable Mantra Chanting Device with Lord Hanuman Image, Bhakti Speaker for Home, Temple & Meditation
- Mantra Chanting Machine for Puja
- Hanuman Bhajan & Devotional Prayer
- Portable Mantra Chanting Device with Lord Hanuman Image
₹339₹999
खरीदिये
54% OFF
DOKCHAN LED Mantra Machine Shiv Om Devotional Chanting Device with Plug and Play Sweet Sound for Home Temple Prayer Meditation (5.5cm)
- DOKCHAN LED Mantra Machine Shiv Om Devotional Chanting Device with Plug and Play Sweet Sound for Home Temple Prayer Meditation (5.5cm)
₹319₹699
खरीदिये
47% OFF
SHRI ANAND LED Mantra Machine Jai Guru Ji Devotional Chanting Device with Plug and Play Sweet Sound for Home Temple Prayer Meditation (6cm)
- SHRI ANAND LED Mantra Machine Jai Guru Ji Devotional Chanting Device with Plug and Play Sweet Sound for Home Temple Prayer Meditation (6cm)
₹319₹599
खरीदिये
इस डिवाइस को कैसे बुक कर सकते हैं
इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी प्री-ऑर्डर विंडो 1 नवंबर को खुलेगी और अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समय तय किए गए हैं। भारतीय ग्राहक रात 9:30 बजे से ऑर्डर करना शुरू कर सकेंगे। अमेरिका, यूके, यूरोप और खाड़ी देशों (गल्फ रीजन) के लोगों को यह सुविधा पहले मिल जाएगी, जबकि सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में बुकिंग विंडो 2 नवंबर की आधी रात के बाद खुलेगी।
अगर आप इसे खरीदना चाह रहे तो ऐप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध 'टेम्पल' ऐप के जरिए ऑर्डर दे सकते हैं, या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट temple.com पर जा सकते हैं।
ऑर्डर करने के लिए, ग्राहकों को 'टेम्पल' ऐप डाउनलोड करना होगा या इसकी वेबसाइट पर जाकर शुरुआती सेटअप पूरा करना होगा। इसके बाद, वे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने कार्ट में जोड़ सकते हैं, कितने पीस चाहिए यह तय कर सकते हैं और नाम और एड्रेस जैसी डिटेल्स दर्ज कर सकते हैं। ये डिटेल्स भर जाने के बाद, ग्राहक अपनी कार्ट को सेव कर सकते हैं और प्री-ऑर्डर शुरू होने पर खरीदारी पूरी कर सकते हैं। यह ऐप ग्राहकों को पहले से ही अपनी कार्ट और शिपिंग डिटेल्स तैयार रखने की सुविधा देता है। पेमेंट प्री-ऑर्डर वाले दिन लिया जाएगा।
भारत में 'टेम्पल' की कीमत, डिलीवरी और रिफंड पॉलिसी
कंपनी ने एक 'अर्ली-एक्सेस' इनवाइट के जरिए बताया है कि इसकी कीमत 85,000 रुपये होगी। इससे पहले, गोयल ने बताया था कि खरीदारी की तारीख से डिलीवरी में तीन महीने तक का समय लग सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर आप आज ऑर्डर देते हैं, तो यह अगले साल तक मिल सकता है। ऐसा कंपनी के 'मेड-टू-ऑर्डर' मॉडल की वजह से है, जिसमें कंपनी ऑर्डर मिलने के बाद ही बनाएगी। ग्राहक अपना डिवाइस शिप होने से पहले तक रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पहले बैच, जिसे 'बैच 01' कहा गया है, में लिमिटेड यूनिट होने की उम्मीद है।
सम्बंधित सुझाव
47% OFF
LED Mantra Machine Shiv Om Devotional Chanting Device with Plug and Play Sweet Sound for Home Temple Prayer Meditation (5.5cm)
- LED Mantra Machine Shiv Om Devotional Chanting Device with Plug and Play Sweet Sound for Home Temple Prayer Meditation (5.5cm)
₹319₹599
खरीदिये
62% OFF
KBV 35 iN 1 Gayatri Mantra Chanting Device for Home. Office & Temple | Hindu God Maha Mritunjaya Mantra, Ganesh, Hanuman, Krishna, Ram Mantra Chanting Machine, Mantra Chanting Box
- KBV 35 iN 1 Gayatri Mantra Chanting Device for Home. Office & Temple | Hindu God Maha Mritunjaya Mantra
- Ganesh
- Hanuman
₹265₹699
खरीदिये
73% OFF
Toyoos 35-in-1 Mantra Chanting Box with LED Light | Om Chanting Machine for Home Temple | Hindu Devotional Speaker with Volume Control | Plug & Play Spiritual Audio Player for Prayer
- Toyoos 35-in-1 Mantra Chanting Box with LED Light | Om Chanting Machine for Home Temple | Hindu Devotional Speaker with Volume Control | Plug & Play Spiritual Audio Player for Prayer
₹270₹999
खरीदिये
63% OFF
kh Krishna Vasudevaya Electric Mantra Chanting Bell Machine Continuous Devotional Mantra, Radhe Krishna Pooja Bell Sound Device, Plug & Play Religious Chanting Machine for Home & Temple
- kh Krishna Vasudevaya Electric Mantra Chanting Bell Machine Continuous Devotional Mantra
- Radhe Krishna Pooja Bell Sound Device
- Plug & Play Religious Chanting Machine for Home & Temple
₹261₹699
खरीदिये
'टेम्पल' डिवाइस क्या है और यह क्या काम करता है?
स्मार्टवॉच की तरह, जो आपकी कलाई पर पहनी जाती है और आपके कदम, हार्ट रेट और नींद को ट्रैक करती है, 'टेम्पल' का फोकस दिमाग से जुड़े सिग्नलों पर होता है। यह एक छोटा, गोली के आकार का वियरेबल डिवाइस है, जिसे सिर के किनारे, माथे और कान के बीच लगाया जाता है। इसकी खास तकनीक को 'ब्रेनफ्लो' कहा जाता है। ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल करके, यह डिवाइस मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में होने वाले बदलावों को ट्रैक करती है। यह मस्तिष्क में ऑक्सीजन के स्तर और 'कॉग्निटिव लोड' (मानसिक दबाव) से जुड़े सिग्नलों की भी निगरानी करती है। इसका मकसद यूजर्स को यह समझने में मदद करना है कि स्ट्रेस, एक्सरसाइज और रिकवरी के दौरान उनका शरीर किस तरह प्रतिक्रिया करता है।
टेम्पल 1 से 250 के बीच का 'एंट्रॉपी स्कोर' भी देता है। यह स्कोर शारीरिक तनाव को दर्शाने के लिए बनाया गया है, जिसमें नींद, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और कैफीन जैसी चीजें रीडिंग को प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान रहें कि इसे वेलनेस और रिसर्च जैसे कामों के लिए डिजाइन किया गया है, न कि बीमारी की पहचान करने के लिए। इसे मेडिकल टेस्ट या सलाह के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
पहनने के लिए स्पेशल एडहेसिव टेप
टेम्पल को पहनने के लिए किसी पट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। यह त्वचा पर चिपकने वाले डिस्पोजेबल एडहेसिव टेप्स से जुड़ता है, जिन्हें ग्रिप्स कहा जाता है। गोयल द्वारा एक्स पर शेयर की गई जानकारी के अनुसार, यूजर्स इसे दौड़ते, तैरते और नहाते समय पहन सकते हैं। यह चश्मे के नीचे भी आराम से फिट हो जाता है। हर ग्रिप लगभग सात दिन तक चल सकता है, हालांकि कंपनी सुझाव देती है कि खासकर ज्यादा पसीना आने या धूल भरे माहौल में इसे हर दो-तीन दिन में बदल लें। कंपनी इसके ऐप के फीचर्स का लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन की पेशकश भी कर रही है।
टेम्पल के कलर ऑप्शन्स
टेम्पल शुरुआती तौर पर छह कलर्स - ट्रू गोल्ड, रोज गोल्ड, ब्लैक मिरर, रियल जेड, डीप ब्लू और पर्पल फंक में उपलब्ध होगा। रियल जेड, डीप ब्लू और पर्पल फंक लिमिटेड-एडिशन फिनिश हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें