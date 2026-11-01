'Temple' के प्री-ऑर्डर आज से शुरू, कितनी है कीमत, क्या रिफंड भी मिलेगा? यहां जानें सबकुछ

जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल का यूनिक डिवाइस Temple आज से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हो रहा है। भारतीय इसे रात 9.30 बजे से बुक कर सकेंगे। कितनी है इसकी कीमत और क्या ग्राहकों को कैंसिल करने पर रिफंड भी मिलेगा, चलिए बताते हैं सबकुछ

भारतीय ग्राहकों के लिए, इसकी बुकिंग आज रात 9:30 बजे (IST) शुरू होगी।

दीपिंदर गोयल के यूनिक 'ब्रेन-ट्रैकिंग' डिवाइस Temple के प्री-ऑर्डर आज (1 नवंबर) से शुरू हो रहे हैं। भारतीय ग्राहकों के लिए, इसकी बुकिंग आज रात 9:30 बजे (IST) शुरू होगी। इस डिवाइस की कीमत 85,000 रुपये बताई जा रही है। हाल ही में गोयल ने एक्स पर बताया कि यूजर टेम्पल डिवाइस से ट्रैक किया गया डेटा डॉक्टरों के साथ भी शेयर कर सकेंगे। तो, इतने पैसे देकर आपको असल में क्या मिलेगा, और कैसे काम करता है यह छोटू डिवाइस, चलिए सबकुछ बताते हैं...

इस डिवाइस को कैसे बुक कर सकते हैं इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी प्री-ऑर्डर विंडो 1 नवंबर को खुलेगी और अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समय तय किए गए हैं। भारतीय ग्राहक रात 9:30 बजे से ऑर्डर करना शुरू कर सकेंगे। अमेरिका, यूके, यूरोप और खाड़ी देशों (गल्फ रीजन) के लोगों को यह सुविधा पहले मिल जाएगी, जबकि सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में बुकिंग विंडो 2 नवंबर की आधी रात के बाद खुलेगी।

अगर आप इसे खरीदना चाह रहे तो ऐप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध 'टेम्पल' ऐप के जरिए ऑर्डर दे सकते हैं, या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट temple.com पर जा सकते हैं।

ऑर्डर करने के लिए, ग्राहकों को 'टेम्पल' ऐप डाउनलोड करना होगा या इसकी वेबसाइट पर जाकर शुरुआती सेटअप पूरा करना होगा। इसके बाद, वे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने कार्ट में जोड़ सकते हैं, कितने पीस चाहिए यह तय कर सकते हैं और नाम और एड्रेस जैसी डिटेल्स दर्ज कर सकते हैं। ये डिटेल्स भर जाने के बाद, ग्राहक अपनी कार्ट को सेव कर सकते हैं और प्री-ऑर्डर शुरू होने पर खरीदारी पूरी कर सकते हैं। यह ऐप ग्राहकों को पहले से ही अपनी कार्ट और शिपिंग डिटेल्स तैयार रखने की सुविधा देता है। पेमेंट प्री-ऑर्डर वाले दिन लिया जाएगा।

भारत में 'टेम्पल' की कीमत, डिलीवरी और रिफंड पॉलिसी कंपनी ने एक 'अर्ली-एक्सेस' इनवाइट के जरिए बताया है कि इसकी कीमत 85,000 रुपये होगी। इससे पहले, गोयल ने बताया था कि खरीदारी की तारीख से डिलीवरी में तीन महीने तक का समय लग सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर आप आज ऑर्डर देते हैं, तो यह अगले साल तक मिल सकता है। ऐसा कंपनी के 'मेड-टू-ऑर्डर' मॉडल की वजह से है, जिसमें कंपनी ऑर्डर मिलने के बाद ही बनाएगी। ग्राहक अपना डिवाइस शिप होने से पहले तक रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पहले बैच, जिसे 'बैच 01' कहा गया है, में लिमिटेड यूनिट होने की उम्मीद है।

'टेम्पल' डिवाइस क्या है और यह क्या काम करता है? स्मार्टवॉच की तरह, जो आपकी कलाई पर पहनी जाती है और आपके कदम, हार्ट रेट और नींद को ट्रैक करती है, 'टेम्पल' का फोकस दिमाग से जुड़े सिग्नलों पर होता है। यह एक छोटा, गोली के आकार का वियरेबल डिवाइस है, जिसे सिर के किनारे, माथे और कान के बीच लगाया जाता है। इसकी खास तकनीक को 'ब्रेनफ्लो' कहा जाता है। ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल करके, यह डिवाइस मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में होने वाले बदलावों को ट्रैक करती है। यह मस्तिष्क में ऑक्सीजन के स्तर और 'कॉग्निटिव लोड' (मानसिक दबाव) से जुड़े सिग्नलों की भी निगरानी करती है। इसका मकसद यूजर्स को यह समझने में मदद करना है कि स्ट्रेस, एक्सरसाइज और रिकवरी के दौरान उनका शरीर किस तरह प्रतिक्रिया करता है।

टेम्पल 1 से 250 के बीच का 'एंट्रॉपी स्कोर' भी देता है। यह स्कोर शारीरिक तनाव को दर्शाने के लिए बनाया गया है, जिसमें नींद, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और कैफीन जैसी चीजें रीडिंग को प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान रहें कि इसे वेलनेस और रिसर्च जैसे कामों के लिए डिजाइन किया गया है, न कि बीमारी की पहचान करने के लिए। इसे मेडिकल टेस्ट या सलाह के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

पहनने के लिए स्पेशल एडहेसिव टेप टेम्पल को पहनने के लिए किसी पट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। यह त्वचा पर चिपकने वाले डिस्पोजेबल एडहेसिव टेप्स से जुड़ता है, जिन्हें ग्रिप्स कहा जाता है। गोयल द्वारा एक्स पर शेयर की गई जानकारी के अनुसार, यूजर्स इसे दौड़ते, तैरते और नहाते समय पहन सकते हैं। यह चश्मे के नीचे भी आराम से फिट हो जाता है। हर ग्रिप लगभग सात दिन तक चल सकता है, हालांकि कंपनी सुझाव देती है कि खासकर ज्यादा पसीना आने या धूल भरे माहौल में इसे हर दो-तीन दिन में बदल लें। कंपनी इसके ऐप के फीचर्स का लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन की पेशकश भी कर रही है।