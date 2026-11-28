वेबसाइट खोलते ही हैक हो सकता है iPhone! टेलीग्राम के फाउंडर ने दी चेतावनी
अगर आप iPhone चला रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। टेलीग्राम के फाउंडर पावेल ड्यूरोव ने कहा कि हैकर पुराने iOS वर्जन पर चलने वाले आईफोन को निशाना बना रहे हैं। एक वेबसाइट खोलने भर से आपका फोन हैक हो सकता है।
अगर आप भी Apple iPhone चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि आईफोन यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। टेलीग्राम के फाउंडर पावेल ड्यूरोव ने आईफोन यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है। उन्होंने दावा किया है कि हैकर्स ऐप्पल iOS के पुराने वर्जन वाले डिवाइस को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि हैकर्स यूजर्स को किसी खतरनाक वेबसाइट पर ले जाकर उनका निजी डेटा चुरा सकते हैं और यह भी बताया कि केवल एक मलिशियस वेबसाइट खोलने भर से आईफोन हैक हो सकता है। टेलीग्राम ने उन यूजर्स को अलर्ट भेजना भी शुरू कर दिया है जो iOS के पुराने वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं..
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बस एक वेबसाइन खोलने से हैक हो सकता है आईफोन
ड्यूरोव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आईफोन यूजर्स को बड़े पैमाने पर हैक किया जा रहा है। उनके अनुसार, आईफोन को हैक करने के लिए बस एक वेबसाइट खोलना ही काफी हो सकता है। उन्होंने एक्स पर लिखा “आईफोन यूजर्स को बड़े पैमाने पर हैक किया जा रहा है। अगर आपका आईओएस (iOS) थोड़ा भी पुराना है, तो आपका सारा डेटा खतरे में है। सिर्फ एक वेबसाइट खोलने से ही आप हैक हो सकते हैं।”
टेलीग्राम अपने ऐप के जरिए प्रभावित यूजर्स को अलर्ट भी भेज रहा है, जिसमें उनसे यूजर्स से अपने आईफोन सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने के लिए कहा गया है। यह चेतावनी बताती है कि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद सुरक्षा कमियां साइबर अपराधियों के लिए एक आसान एंट्री पॉइंट बन सकती हैं।
हैकर्स मलिशियस वेबसाइट्स के माध्यम से iPhones को कैसे निशाना बना रहे हैं
रिपोर्ट के अनुसार, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए हैकर्स मलिशियस वेबसाइट्स और विशेष रूप से डिजाइन किए गए वेब कंटेंट का उपयोग कर सकते हैं। ये हमले उन्हें यूजर्स को कोई ऐप डाउनलोड किए बिना या जानबूझकर मैलवेयर इंस्टॉल किए बिना डिवाइस पर स्टोर संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने की अनुमति दे सकते हैं।
ऐप्पल ने पहले भी इस तरह के खतरों को स्वीकार किया है। एक सिक्योरिटी एडवाइजरी में, कंपनी ने चेतावनी दी कि शोधकर्ताओं ने ऐसे वेब-आधारित हमलों का पता लगाया है, जो मलिशियस वेब कंटेंट के जरिए iOS के पुराने वर्जन को निशाना बनाते हैं। ऐप्पल ने कहा कि अगर डिवाइस अपडेट नहीं है, तो किसी असुरक्षित वेबसाइट पर जाने या किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से आपका निजी डेटा खतरे में पड़ सकता है। कंपनी ने पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट भी जारी किए और यूजर्स को अपने डिवाइस अपडेट रखने की सलाह दी।
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अपने आईफोन को हैकर्स से कैसे बचाएं
आईफोन यूजर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आईफोन, उनके मॉडल के लिए उपलब्ध सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर चल रहा है या नहीं। इसके लिए Settings में जाएं, फिर General पर टैप करें और Software Update सिलेक्ट करें। यदि कोई अपडेट उपलब्ध है, तो उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें। यूजर्स इसी सेक्शन से ऑटोमैटिक अपडेट्स को भी चालू कर सकते हैं, ताकि जरूरी सिक्योरिटी अपडेट आते ही बिना कुछ किए ही अपने आप इंस्टॉल हो जाएं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें