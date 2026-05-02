Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Tecsoc Ultra Review: ₹1000 से कम में Apple Watch जैसी लुक वाली सस्ती Smartwatch, 2 दिन की बैटरी लाइफ, ब्लूटूथ कॉलिंग भी

May 02, 2026 07:34 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

अगर आप कम बजट में एक स्टाइलिश स्मार्टवॉच चाहते हैं, जिसमें बड़ा डिस्प्ले और बेसिक फीचर्स हों, तो Tecsoc Ultra स्मार्टवॉच आपके लिए एक ऑप्शन है। आइये आपको बताते हैं कि क्या ये बजट में सही चॉइस है या नहीं?

Tecsoc Ultra Review: ₹1000 से कम में Apple Watch जैसी लुक वाली सस्ती Smartwatch, 2 दिन की बैटरी लाइफ, ब्लूटूथ कॉलिंग भी

अगर आप सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने के लिए एक स्टाइलिश और प्रीमियम लुक वाली स्मार्टवॉच खरीदना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो Tecsoc Ultra आपके लिए एक ऑप्शन है। Tecsoc Ultra Smartwatch बाजार में एक नया ऑप्शन बनकर सामने आई है, जो कम कीमत में प्रीमियम डिजाइन और कई स्मार्ट फीचर्स देने का दावा करती है।

सम्बंधित सुझाव

discount

54% OFF

Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Black)

Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Black)

  • checkFastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display
  • checkSpO2
  • checkHeart Rate & Sleep Tracking
amazon-logo

₹1299

₹2799

खरीदिये

discount

75% OFF

Noise Origin Smart Watch Smoothest UI Experience (New Nebula UI) & EN 1 Processor, 1.46" ApexVision AMOLED Display, Stainless Steel, Contour-Cut Design, Fitness Age, Fast Charging (Jet Black)

Noise Origin Smart Watch Smoothest UI Experience (New Nebula UI) & EN 1 Processor, 1.46" ApexVision AMOLED Display, Stainless Steel, Contour-Cut Design, Fitness Age, Fast Charging (Jet Black)

  • checkNoise Origin Smart Watch Smoothest UI Experience (New Nebula UI) & EN 1 Processor
  • check1.46" ApexVision AMOLED Display
  • checkStainless Steel
amazon-logo

₹2499

₹9999

खरीदिये

discount

92% OFF

Fire-Boltt Ninja Call Pro Bluetooth Calling Smart Watch, 1.69″ HD Display,Dual Chip,AI Voice Assistant, 120+ Sports Modes, SpO2 & Heart Rate Monitor, Fitness Tracker Smartwatch for Men & Women - Black

Fire-Boltt Ninja Call Pro Bluetooth Calling Smart Watch, 1.69″ HD Display,Dual Chip,AI Voice Assistant, 120+ Sports Modes, SpO2 & Heart Rate Monitor, Fitness Tracker Smartwatch for Men & Women - Black

  • checkFire-Boltt Ninja Call Pro Bluetooth Calling Smart Watch
  • check1.69″ HD Display
  • checkDual Chip
amazon-logo

₹1399

₹17999

खरीदिये

discount

60% OFF

IMPERION WATCHES Ultra Smartwatch with Bluetooth Calling, T800, Heart Rate Monitor, Orange Silicon Band, Square Display, Magnetic Fast Charging Cable

IMPERION WATCHES Ultra Smartwatch with Bluetooth Calling, T800, Heart Rate Monitor, Orange Silicon Band, Square Display, Magnetic Fast Charging Cable

  • checkIMPERION WATCHES Ultra Smartwatch with Bluetooth Calling
  • checkT800
  • checkHeart Rate Monitor
amazon-logo

₹479

₹1200

खरीदिये

discount

28% OFF

Fastrack Jupiter R3 with 1.38" Ultra UV Round Display with Singlesync BT Calling, Heart Rate, SpO2 & Sleep Tracking,IP68,Nitro Fast Charging,Upto 5 Days Battery- Smart Watch for Man and Woman - Black

Fastrack Jupiter R3 with 1.38" Ultra UV Round Display with Singlesync BT Calling, Heart Rate, SpO2 & Sleep Tracking,IP68,Nitro Fast Charging,Upto 5 Days Battery- Smart Watch for Man and Woman - Black

  • checkFastrack Jupiter R3 with 1.38" Ultra UV Round Display with Singlesync BT Calling
  • checkHeart Rate
  • checkSpO2 & Sleep Tracking
amazon-logo

₹1799

₹2499

खरीदिये

पहली नजर में यह वॉच काफी हद तक Apple Watch Ultra जैसी दिखती है, जिससे इसका लुक काफी आकर्षक हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दिखने में अच्छी है या असल परफॉर्मेंस में भी दम रखती है? खासकर जब बात आती है बैटरी, फिटनेस ट्रैकिंग और बिल्ड क्वालिटी की, तो यहां सच्चाई जानना जरूरी हो जाता है। हमने इस स्मार्टवॉच को करीब चार हफ्तों तक लगातार इस्तेमाल किया, ताकि इसकी असली परफॉर्मेंस समझ सकें। आइए आपको इसका डिटेल रिव्यू करते हैं।

डिजाइन, डिस्प्ले और लुक

Tecsoc Ultra का डिजाइन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसका बड़ा 1.99 इंच IPS डिस्प्ले और स्क्वायर डायल इसे प्रीमियम लुक देता है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन करीब 395×460 पिक्सल है, जिससे नोटिफिकेशन और टेक्स्ट साफ दिखाई देते हैं। हालांकि, इसमें AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता, इसलिए कलर और ब्राइटनेस उतनी शानदार नहीं लगती। फिर भी, इस बजट में इतना बड़ा और क्लियर डिस्प्ले मिलना अच्छी बात है।

वॉच के बॉक्स में आपको चार्जर और दो स्ट्रेप मिलते हैं

जहां वॉच का लुक अच्छा लगता है, वहीं इसका स्ट्रैप क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। स्ट्रैप सस्ता लगता है और वॉच उतारने पर स्ट्रैप भी बार-बार बाहार आ जाता है, जिससे फोन को पहनना और उतारना काफी मुश्किल लगता है।

बैटरी और चार्जिंग

Tecsoc Ultra की बैटरी परफॉर्मेंस औसत से भी नीचे लगती है। इसे फुल चार्ज होने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, जो काफी ज्यादा है। डिस्चार्ज की बात करें तो यह वॉच 2 दिन पूरे होने से पहले ही बैटरी लो होने लगती है। अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग और ज्यादा ब्राइटनेस का इस्तेमाल करते हैं, तो बैटरी एक दिन के आसपास ही खत्म हो सकती है।

सम्बंधित सुझाव

discount

36% OFF

Fastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2, Heart Rate, BT Calling, Adaptive AOD, Functional Crown, AI Voice Assistant – Smartwatch for Stylish Professionals (Black)

Fastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2, Heart Rate, BT Calling, Adaptive AOD, Functional Crown, AI Voice Assistant – Smartwatch for Stylish Professionals (Black)

  • checkFastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2
  • checkHeart Rate
  • checkBT Calling
amazon-logo

₹3499

₹5499

खरीदिये

discount

47% OFF

Fastrack Limitless FS2+ Smart Watch, 2.01" UltraVU Display, Functional Crown, SingleSync BT Calling, 110+ Sports Modes, 200+ Smartwatch Faces, Upto 7 Day Battery, AI Voice Assistant (Teal)

Fastrack Limitless FS2+ Smart Watch, 2.01" UltraVU Display, Functional Crown, SingleSync BT Calling, 110+ Sports Modes, 200+ Smartwatch Faces, Upto 7 Day Battery, AI Voice Assistant (Teal)

  • checkFastrack Limitless FS2+ Smart Watch
  • check2.01" UltraVU Display
  • checkFunctional Crown
amazon-logo

₹1599

₹2995

खरीदिये

discount

11% OFF

Amazfit Active Max(Smartchoice) Smart Watch 1.5" AMOLED Display,25-Day Battery,Offline Maps,GPS,4GB Storage,170+Sport Modes,5 ATM,Heart Rate & Sleep Fitness Tracker, Android & iPhone,Black

Amazfit Active Max(Smartchoice) Smart Watch 1.5" AMOLED Display,25-Day Battery,Offline Maps,GPS,4GB Storage,170+Sport Modes,5 ATM,Heart Rate & Sleep Fitness Tracker, Android & iPhone,Black

  • checkAmazfit Active Max(Smartchoice) Smart Watch 1.5" AMOLED Display
  • check25-Day Battery
  • checkOffline Maps
amazon-logo

₹15999

₹17999

खरीदिये

discount

47% OFF

Fastrack Volt S1 Smart Watch for Man and Women Latest with 1.83" Display, Silicone Strap, BT Calling, 100+ Sports Modes, Heart Rate, SpO2, IP68, Ideal Smartwatch for Boys and Girls (Blue)

Fastrack Volt S1 Smart Watch for Man and Women Latest with 1.83" Display, Silicone Strap, BT Calling, 100+ Sports Modes, Heart Rate, SpO2, IP68, Ideal Smartwatch for Boys and Girls (Blue)

  • checkFastrack Volt S1 Smart Watch for Man and Women Latest with 1.83" Display
  • checkSilicone Strap
  • checkBT Calling
amazon-logo

₹1599

₹2995

खरीदिये

discount

50% OFF

Fastrack Astor FS1 Pro Smart Watch, 1.97" AMOLED Display, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, SpO2 & Heart Rate Monitoring, Women's Health, IP68, Up to 5 Days Battery, Functional Crown (Black)

Fastrack Astor FS1 Pro Smart Watch, 1.97" AMOLED Display, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, SpO2 & Heart Rate Monitoring, Women's Health, IP68, Up to 5 Days Battery, Functional Crown (Black)

  • checkFastrack Astor FS1 Pro Smart Watch
  • check1.97" AMOLED Display
  • checkBluetooth Calling
amazon-logo

₹2499

₹4999

खरीदिये

हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स

इस स्मार्टवॉच में आपको हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप ट्रैकिंग और स्ट्रेस मॉनिटर जैसे बेसिक फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा यह स्टेप काउंट, कैलोरी बर्न और डिस्टेंस ट्रैकिंग भी करती है। हालांकि, डेटा 100% सटीक नहीं होता, क्योंकि कई बार हमने नोटिस किया कि वॉच बिना चले भी आपके स्टेप काउंट कर लेती है।

हार्ट रेट मॉनिटर और ब्लड ऑक्सीजन को करेगा मॉनिटर

इसलिए इसे सिर्फ एक बेसिक गाइड के तौर पर ही इस्तेमाल करना बेहतर है। Tecsoc Ultra में कई स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जैसे रनिंग, वॉकिंग और साइक्लिंग। यह आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करती है, लेकिन इसमें इनबिल्ट GPS नहीं मिलता, जिससे सटीक लोकेशन ट्रैकिंग के लिए आपको फोन पर निर्भर रहना पड़ता है।

स्मार्ट फीचर्स और वॉटर रेसिस्टेंस

इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग, नोटिफिकेशन अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल और वॉयस असिस्टेंट जैसे फीचर्स मिलते हैं। आप सीधे वॉच से कॉल रिसीव कर सकते हैं, जो इस प्राइस रेंज में अच्छा फीचर है। हालांकि, कभी-कभी कनेक्टिविटी में हल्का लैग देखने को मिला है।

स्पोर्ट्स मोड में इतने सारे ऑप्शन

Tecsoc Ultra में बेसिक वॉटर रेसिस्टेंस मिलता है, जिससे यह पसीने और हल्की बारिश में सुरक्षित रहती है। लेकिन इसे पानी में डुबोकर इस्तेमाल करना सही नहीं है। सेंसर की बात करें तो इसमें हार्ट रेट सेंसर और बेसिक मोशन सेंसर मिलते हैं, जो फिटनेस ट्रैकिंग में खास मदद नहीं करते हैं।

वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग, नोटिफिकेशन अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल और वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट करती है

खरीदें या नहीं?

अगर आपका बजट 1000 रुपए से कम है और आप सिर्फ एक स्टाइलिश स्मार्टवॉच चाहते हैं, जो देखने में प्रीमियम लगे और बेसिक फीचर्स जैसे Bluetooth calling, नोटिफिकेशन और सिंपल फिटनेस ट्रैकिंग दे सके, तो Tecsoc Ultra आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर आप बेहतर बैटरी बैकअप, मजबूत स्ट्रैप क्वालिटी और ज्यादा सटीक फिटनेस ट्रैकिंग की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह वॉच आपको थोड़ा निराश कर सकती है। आसान शब्दों में कहें तो यह वॉच लुक्स के लिए सही, परफॉर्मेंस के लिए नहीं, इसलिए खरीदने से पहले अपनी जरूरत जरूर समझ लें।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Smartwatch

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।