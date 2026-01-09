अगले हफ्ते आ रहा है धाकड़ बजट फोन, Tecno Spark Go3 में मिलेगी IP64 रेटिंग
TECNO Spark Go3 भारत में 16 जनवरी 2026 को लॉन्च होने जा रहा है, जिसे रोजमर्रा के मजबूत और भरोसेमंद यूजेस के लिए डिजाइन किया गया है। IP64 रेटिंग, बड़ी बैटरी और टिकाऊ डिजाइन के साथ यह फोन बजट सेगमेंट में दमदार ऑप्शन बन सकता है।
चाइनीज स्मार्टफोन मेकर Tecno अपना नया बजट स्मार्टफोन Spark Go3 भारत में 16 जनवरी 2026 को लॉन्च करने वाला है। यह फोन खास तौर से रोजमर्रा की जरूरतों और बिजी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। कंपनी के अनुसार, Spark Go3 में 'Desh Jaisa Dumdaar' फील दिया गया है, जो इसे मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ बनाता है।
फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बिल्ड-क्वॉलिटी डिजाइन है। Spark Go3 में IP64 रेटिंग दी गई है, जिसका मतलब है कि यह धूल और हल्की पानी की बूंदों से सेफ रहेगा। यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बाहर समय बिताते हैं या जिनके फोन रोजमर्रा के हल्की गिरावट और छींटों से बचाव चाहते हैं। IP64 सिक्योरिटी फोन को डेली यूजेस में ज्यादा भरोसेमंद बनाती है।
ऐसे होंगे फोन के संभावित स्पेसिफिकेशंस
स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक, Spark Go3 में Spreadtrum UMS9230E प्रोसेसर और ARM Mali‑G57 GPU मिल सकता है, जो रोजमर्रा के ऐप्स, सोशल मीडिया और हल्के गेमिंग के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। इसके अलावा, इसमें लगभग 5000mAh बैटरी मिलने की संभावना है, जो लंबे समय तक फोन का इस्तेमाल करने की सुविधा देती है। फोन में HD+ डिस्प्ले और वाटरड्रॉप नॉच डिजाइन मिलने की उम्मीद है, जो वीडियो देखने और ब्राउजिंग के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा।
Spark Go3 खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो रोजमर्रा के कामों के लिए भरोसेमंद और बजट‑फ्रेंडली स्मार्टफोन चाहते हैं। यह फोन कॉलिंग, मैसेजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया जैसी रोजमर्रा की जरूरतों में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए परफेक्ट है।
TECNO की Spark Go सीरीज हमेशा यूजर‑सेंट्रिक फीचर्स और बजट में बेहतर परफॉर्मेंस देने पर ध्यान देती रही है। पिछले मॉडलों में भी बड़ी बैटरी, IP64 सुरक्षा और मजबूत डिजाइन जैसी खासियतें शामिल थीं। Spark Go3 इन्हें और बेहतर बनाकर पेश कर सकता है। बता दें, लॉन्च के बाद फोन की कीमत, कैमरा परफॉर्मेंस और रियल लाइफ यूजर एक्सपीरियंस की डीटेल्स अगले हफ्ते सामने आएंगी।
