भारत का सबसे पतला 5G फोन, मिलेगी 6000mAh की बैटरी, 14 अगस्त को होगा लॉन्च

Sun, 10 Aug 2025 03:14 PM

टेक्नो भारत में अपने नए फोन को लॉन्च करने वाला है। कंपनी के इस लेटेस्ट फोन का नाम Tecno Spark Go 5G है। फोन की लॉन्च डेट को टेक्नो ने कन्फर्म कर दिया है। यह फोन 14 अगस्त को भारत में एंट्री करेगा। कंपनी ने जो ऑफिशियल टीजर शेयर किया है, उसके अनुसार शानदार स्लीक और मॉडर्न डिजाइन के साथ आएगा। कंपनी का दावा है कि यह यह भारत का सबसे लाइट और स्लिम 5G स्मार्टफोन है। फोन की थिकनेस मात्र 7.99mm और वेट 194 ग्राम है।

बेहतर कनेक्टिविटी के लिए फोन में आपको 5G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलेगा, जो फास्ट और भरोसेमंद नेटवर्क परफॉर्मेंस देता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। यह फोन कई जबर्दस्त एआई फीचर्स के साथ आएगा। इसमें कंरनी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाला Ella AI असिस्टेंट भी देने वाली है। फोन सर्कल टू सर्च फीचर से लैस होगा। लॉन्च के बाद यह फोन सेल के लिए अमेजन पर उपलब्ध होगा।

जून में लॉन्च हुआ था टेक्नो स्पार्क गो 2 कंपनी ने इसी साल जून में टेक्नो स्पार्क गो 2 को लॉन्च किया था। फोन में एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.67 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में प्रोसेसर के तौर पर Unisoc T7250 चिपसेट दिया गया है। फोन का मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, जो ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ आता है।