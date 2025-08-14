10,000 रुपये से कम में आया सबसे पतला और हल्का 5G स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी भी, पहली सेल इस दिन tecno spark go 5g launched in india at price rs 9999, Gadgets Hindi News - Hindustan
10,000 रुपये से कम में आया सबसे पतला और हल्का 5G स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी भी, पहली सेल इस दिन

TECNO Spark Go 5G launched in india: टेक्नो ने भारतीय बाजार में आज अपने नए 5G फोन TECNO Spark Go 5G को लॉन्च कर दिया है। फोन की कीमत 10,000 रुपये से भी कम है। कंपनी का दावा है कि यह सेगमेंट का सबसे हल्का और पतला 5G फोन है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 12:54 PM
TECNO Spark Go 5G launched in india: कम दाम में धांसू स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो टेक्नो का नया फोन आपके लिए है। टेक्नो ने भारतीय बाजार में आज अपने नए 5G फोन TECNO Spark Go 5G को लॉन्च कर दिया है। फोन की कीमत 10,000 रुपये से भी कम है। सस्ता होने के बावजूद फोन में स्लिम बॉडी, बड़ी बैटरी, AI फीचर्स, तेज 5G स्पीड और बेहतरीन डिजाइन मिलती है। कंपनी का दावा है कि यह सेगमेंट का सबसे हल्का और पतला 5G फोन है। इसके अलावा यह सेगमेंट का एकमात्र फोन है, जिसमें नो नेटवर्क कम्युनिकेशन का सपोर्ट मिलता है। चलिए डिटेल में जानते हैं फोन की कीमत, पहली सेल और खासियत के बारे में सबकुछ...

कीमत और पहली सेल की डिटेल

कंपनी ने फोन को केवल एक कॉन्फिगरेशन में ही लॉन्च किया है, जिसमें 4GB स्टैंडर्ड रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलता है। इसकी कीमत 9,999 रुपये है। फोन को स्काई ब्लू, इंक ब्लैक, टरक्वाइज ग्रीन ग्रीन और हेरिटेज इंस्पायर्ड बीकानेर रेड जैसे कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है। यह 21 अगस्त 2025 को देशभर के रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। ग्राहक इसे Flipkart से भी खरीद पाएंगे।

चलिए एक नजर डालते हैं TECNO Spark Go 5G की खासियत पर:

सेगमेंट का सबसे हल्का और पतला फोन

फोन में 6.74 इंच का डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हाईओएस 15 पर चलता है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट है। इस फोन में 8GB रैम का सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें 4GB स्टैंडर्ड रैम और 4GB वर्चुअल रैम है। फोन में 128GB स्टोरेज मिलता है।

कंपनी का दावा है कि यह सेगमेंट का सबसे हल्का और पतला फोन है। इसकी मोटाई केवल 7.99 एमएम और वजन केवल 194 ग्राम है। फोन में 6000 एमएएच बैटरी दी गई है। पानी और धूल से सुरक्षित रहने के लिए यह IP67 रेटिंग के साथ आता है।

बिना नेटवर्क कॉल मैसेज कर सकेंगे

कंपनी के अनुसार, Tecno Spark Go 5G सेगमेंट का पहला फोन है, जो नो नेटवर्क कम्युनिकेशन सपोर्ट के साथ आता है, जो यूजर्स को एलिजिबल टेक्नो फोन्स पर बिना सेलुलर कनेक्टिविटी के कॉल करने या मैसेज भेजने की अनुमति देता है।

इतना ही नहीं, फोन में Ella AI assistant का सपोर्ट भी मिलता है, जो हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल और बांग्ला जैसी भारतीय भाषाओं में काम कर सकता है। फोन में AI राइटिंग असिस्टेंट और गूगल के सर्किल टू सर्च जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है।

टेक्नो का ट्वीट

