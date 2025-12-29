8GB रैम वाला नया फोन, लॉन्च से पहले सामने आए धांसू फीचर, 8 हजार रुपये से कम हो सकती है कीमत

संक्षेप: टेक्नो आजकल अपने नए फोन- Spark Go 3 4G को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कुछ मार्केट्स में कंपनी इसे Tecno Pop 20 4G के नाम से लॉन्च कर सकती है। लॉन्च से पहले इस फोन के फीचर्स के साथ इसकी कीमत भी लीक हो गए है।

टेक्नो आजकल अपने नए फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। PassionateGeekz की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपने नए फोन Spark Go 3 4G को जल्द लॉन्च कर सकती है। टिपस्टर ने इस फोन का अर्ली लुक भी शेयर किया है। बताया जा रहा है कि यह फोन भारत में स्पार्क ब्रैंडिंग के साथ आएगा, लेकिन कुछ मार्केट्स में कंपनी इसे Tecno Pop 20 4G के नाम से लॉन्च कर सकती है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन टिपस्टर ने इसके स्पेसिफिकेशन्स को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं डीटेल।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है टेक्नो का नया फोन लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.75 इंच का डॉट नॉच डिस्प्ले देने वाली है। फोन में ऑफर किया जाने वाला यह डिस्प्ले एचडी+ रेजॉलूशन के साथ आएगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का हो सकता है। फोन में कंपनी 8जीबी रैम ऑफर करने वाली है। यह दो स्टोरेज वेरिएंट- 64जीबी और 128जीबी में आएगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Unisoc T7250 देने वाली है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देने वाली है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। लीक की मानें तो फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करेगा। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।