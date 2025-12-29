8GB रैम वाला नया फोन, लॉन्च से पहले सामने आए धांसू फीचर, 8 हजार रुपये से कम हो सकती है कीमत
टेक्नो आजकल अपने नए फोन- Spark Go 3 4G को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कुछ मार्केट्स में कंपनी इसे Tecno Pop 20 4G के नाम से लॉन्च कर सकती है। लॉन्च से पहले इस फोन के फीचर्स के साथ इसकी कीमत भी लीक हो गए है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
टेक्नो आजकल अपने नए फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। PassionateGeekz की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपने नए फोन Spark Go 3 4G को जल्द लॉन्च कर सकती है। टिपस्टर ने इस फोन का अर्ली लुक भी शेयर किया है। बताया जा रहा है कि यह फोन भारत में स्पार्क ब्रैंडिंग के साथ आएगा, लेकिन कुछ मार्केट्स में कंपनी इसे Tecno Pop 20 4G के नाम से लॉन्च कर सकती है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन टिपस्टर ने इसके स्पेसिफिकेशन्स को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं डीटेल।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
इन फीचर्स के साथ आ सकता है टेक्नो का नया फोन
लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.75 इंच का डॉट नॉच डिस्प्ले देने वाली है। फोन में ऑफर किया जाने वाला यह डिस्प्ले एचडी+ रेजॉलूशन के साथ आएगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का हो सकता है। फोन में कंपनी 8जीबी रैम ऑफर करने वाली है। यह दो स्टोरेज वेरिएंट- 64जीबी और 128जीबी में आएगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Unisoc T7250 देने वाली है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देने वाली है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। लीक की मानें तो फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करेगा। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।
फोन में ऑफर किए जाने वाले अडिशनल फीचर्स में इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल और एफएम रेडियो शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार यह फोन पॉप 20 4G के नाम से जनवरी में ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर सकता है। फोन की इंडिया लॉन्च टाइमलाइन के बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कीमत की बात करें, तो फोन 8 हजार रुपये से कम के प्राइस टैग के साथ आ सकता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।