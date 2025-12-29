Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Tecno Spark Go 3 Pop 20 4G display camera battery and design details revealed ahead of launch know details
8GB रैम वाला नया फोन, लॉन्च से पहले सामने आए धांसू फीचर, 8 हजार रुपये से कम हो सकती है कीमत

8GB रैम वाला नया फोन, लॉन्च से पहले सामने आए धांसू फीचर, 8 हजार रुपये से कम हो सकती है कीमत

संक्षेप:

टेक्नो आजकल अपने नए फोन- Spark Go 3 4G को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कुछ मार्केट्स में कंपनी इसे Tecno Pop 20 4G के नाम से लॉन्च कर सकती है। लॉन्च से पहले इस फोन के फीचर्स के साथ इसकी कीमत भी लीक हो गए है।

Dec 29, 2025 07:36 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

8% OFF

Tecno Spark Go 2024

Tecno Spark Go 2024

  • checkGravity Black
  • check3 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6899

₹7499

खरीदिये

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

Vivo Y18e

Vivo Y18e

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7999

और जाने

discount

31% OFF

Xiaomi Redmi A3

Xiaomi Redmi A3

  • checkOlive Green
  • check3 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹7599

₹10999

खरीदिये

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A04

  • checkBlack
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹7399

खरीदिये

टेक्नो आजकल अपने नए फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। PassionateGeekz की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपने नए फोन Spark Go 3 4G को जल्द लॉन्च कर सकती है। टिपस्टर ने इस फोन का अर्ली लुक भी शेयर किया है। बताया जा रहा है कि यह फोन भारत में स्पार्क ब्रैंडिंग के साथ आएगा, लेकिन कुछ मार्केट्स में कंपनी इसे Tecno Pop 20 4G के नाम से लॉन्च कर सकती है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन टिपस्टर ने इसके स्पेसिफिकेशन्स को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं डीटेल।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

8% OFF

Tecno Spark Go 2024

Tecno Spark Go 2024

  • checkGravity Black
  • check3 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6899

₹7499

खरीदिये

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

Vivo Y18e

Vivo Y18e

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7999

और जाने

discount

31% OFF

Xiaomi Redmi A3

Xiaomi Redmi A3

  • checkOlive Green
  • check3 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹7599

₹10999

खरीदिये

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A04

  • checkBlack
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹7399

खरीदिये

इन फीचर्स के साथ आ सकता है टेक्नो का नया फोन

लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.75 इंच का डॉट नॉच डिस्प्ले देने वाली है। फोन में ऑफर किया जाने वाला यह डिस्प्ले एचडी+ रेजॉलूशन के साथ आएगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का हो सकता है। फोन में कंपनी 8जीबी रैम ऑफर करने वाली है। यह दो स्टोरेज वेरिएंट- 64जीबी और 128जीबी में आएगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Unisoc T7250 देने वाली है।

प्रतीकात्मक फोटो

फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देने वाली है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। लीक की मानें तो फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करेगा। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:8 हजार से कम में खरीदें 32 इंच के ये एलईडी टीवी, सबसे सस्ता मात्र ₹7199 का

फोन में ऑफर किए जाने वाले अडिशनल फीचर्स में इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल और एफएम रेडियो शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार यह फोन पॉप 20 4G के नाम से जनवरी में ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर सकता है। फोन की इंडिया लॉन्च टाइमलाइन के बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कीमत की बात करें, तो फोन 8 हजार रुपये से कम के प्राइस टैग के साथ आ सकता है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ सैमसंग का यह फोन, ईयर एंड सेल में ₹6499 हुई कीमत
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Tecno Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।