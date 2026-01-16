Hindustan Hindi News
8,999 रुपये में आया धांसू स्मार्टफोन, बिना नेटवर्क कर सकेंगे कॉल, गिरने पर टूटेगा भी नहीं; पहली सेल इस दिन

8,999 रुपये में आया धांसू स्मार्टफोन, बिना नेटवर्क कर सकेंगे कॉल, गिरने पर टूटेगा भी नहीं; पहली सेल इस दिन

संक्षेप:

Tecno Spark Go 3 को कंपनी ने भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 8,999 रुपये है। फोन की पहली सेल 23 जनवरी से शुरू होगी। इसे चार कलर्स में लॉन्च किया गया है। फोन नो नेटवर्क कम्युनिकेशन फीचर्स से लैस है। चलिए डिटेल में बताते हैं फोन में क्या है खास

Jan 16, 2026 01:08 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Tecno Spark Go 3 launched in india: टेक्नो ने भारतीय बाजार में अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर Tecno Spark Go 3 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे 'देश जैसा दमदार' टैगलाइन दी है। फोन की कीमत 9,000 रुपये से कम है और सस्ते होने के बावजूद फोन मजबूत बिल्ड और हैवी स्पेसिफिकेशन्स के साथ आता है। इसकी मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे 1.2m तक ड्रॉप रेजिस्टेंस रेटिंग दी गई है। यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आएगा। सबसे खास है इसका ऑफलाइन कॉलिंग फीचर, जिससे यूजर्स 1.5km की रेंज में दूसरे टेक्नो फोन यूजर्स से बिना नेटवर्क कॉलिंग कर पाएंगे। चलिए इसकी कीमत और खासियत के बारे में डिटेल में जानते हैं...

कीमत और पहली सेल की डिटेल

फोन की कीमत 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 8,999 रुपये है। इसमें 4GB वर्चअल रैम का सपोर्ट मिलता है, जिससे रैम बढ़कर 8GB हो जाती है। फोन की पहली सेल 23 जनवरी दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और इसे Amazon से खरीदा जा सकेगा। इसे चार कलर्स ऑरोरा पर्पल, गैलेक्सी ब्लू, टाइटेनियम ग्रे और इंक ब्लैक में लॉन्च किया गया है।

Tecno Spark Go 3 की खासियत

फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.745 इंच का एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले है। कंपनी का कहना है कि सुपर स्मूद डिस्प्ले यूजर को फ्लूइड स्क्रॉलिंग, रिस्पॉन्सिव टच और ज्यादा प्रीमियम व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। कंपनी का कहना है कि TECNO Spark Go3 रोजमर्रा की चुनौतियों को आसानी से संभालने के लिए बनाया गया है। यह IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस और ड्रॉप-रेडी ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है, जो यूजर्स को रोजाना इस्तेमाल के दौरान ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है - चाहे क्लासरूम में हों, वर्कसाइट पर, डिलीवरी रूट्स पर या शहर की बिजी सड़कों पर।

फोन में Ella AI का सपोर्ट भी

रोजाना की यूजेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए है Ella AI का सपोर्ट भी मिलता है। यह टेक्नो का वॉयस असिस्टेंट है, जो यूजर्स को उनकी अपनी भाषाओं में समझता है। यूजर्स हिंदी, तमिल, बंगाली, गुजराती और मराठी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में एला AI के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिससे रोजाना के काम ज्यादा आसान और एक्सेसिबल हो जाते हैं।

बिना नेटवर्क भी बातें कर सकेंगे

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें No Network Communication 2.0 का सपोर्ट मिलता है, जो कम या बिना नेटवर्क वाले माहौल जैसे फैक्ट्रियों, वेयरहाउस, बेसमेंट, कंस्ट्रक्शन जोन और ग्रामीण इलाकों में भी कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है। कंपनी का कहना है कि इस फीचर की मदद से यूजर्स 1.5km की रेंज में दूसरे टेक्नो फोन यूजर्स से बिना नेटवर्क के कॉलिंग कर सकते हैं और कनेक्टेड रह सकते हैं।

कैमरा और बैटरी भी दमदार

फोटोग्राफी के लिए, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसका मेन कैमरा 13-मेगापिक्सेल का है। फोन में 5,000mAh की बैटरी है जो 15W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। फोन के बॉक्स में चार्जर भी मिलेगा। कंपनी का दावा है कि फोन चार साल तक "लैग-फ्री परफॉर्मेंस" देगा।

