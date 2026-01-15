Hindustan Hindi News
tecno spark go 3 india launch tomorrow check price features and all details
कल आ रहा Tecno Spark Go 3, बिना नेटवर्क कर सकेंगे कॉल, गिरने पर टूटेगा भी नहीं

कल आ रहा Tecno Spark Go 3, बिना नेटवर्क कर सकेंगे कॉल, गिरने पर टूटेगा भी नहीं

संक्षेप:

Tecno Spark Go 3: नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है तो आपके लिए अच्छी खबर है। टेक्नो का नया Tecno Spark Go 3 स्मार्टफोन कल यानी 16 जनवरी को भारतीय बाजार में डेब्यू करने के लिए तैयार है। क्या होगा खास, डिटेल में जानिए

Jan 15, 2026 03:01 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Tecno Spark Go 3: नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है तो आपके लिए अच्छी खबर है। टेक्नो भारत में Tecno Spark Go 3 के साथ अपनी लाइनअप का विस्तार करने के लिए तैयार है। यह फोन कल यानी 16 जनवरी को भारतीय बाजार में डेब्यू करने के लिए तैयार है। फोन की माइक्रोसाइट पहले से ही Flipkart पर लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसके खास फीचर्स और डिजाइन का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने इसे 'देश जैसा दमदार टैगलाइन' के साथ टीज किया है। यह फोन Tecno Spark Go 2 की जगह लेगा, जिसे जून 2025 में भारत में लॉन्च किया गया था। चलिए जानते हैं टेक्नो के नए फोन में हमें क्या-क्या खास मिलेगा....

discount

8% OFF

Tecno Spark Go 2024

Tecno Spark Go 2024

  • checkGravity Black
  • check3 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6899

₹7499

खरीदिये

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

Vivo Y18e

Vivo Y18e

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7999

और जाने

discount

30% OFF

Xiaomi Redmi A3

Xiaomi Redmi A3

  • checkOlive Green
  • check3 GB RAM
  • check64 GB Storage
flipkart-logo

₹7679

₹10990

खरीदिये

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A04

  • checkBlack
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹7399

खरीदिये

Tecno Spark Go 3 की लॉन्च डेट और खासियत

नया Tecno Spark Go 3 को भारत में 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के बाद इसे फ्लिपकार्ट के जरिए बेचा जाएगा। माइक्रोसाइट पर कंपनी पहले ही इसके डिजाइन और खास फीचर्स का खुलासा कर चुकी है। अपकमिंग Spark Go 3 भारत में ब्लू कलर में बेचा जाएगा, जबकि दूसरे कलर ऑप्शन भविष्य में सामने आ सकते हैं।

जैसा कि हमने बताया कंपनी माइक्रोसाइट पर इसके पूरे डिजाइन का खुलासा कर चुकी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इसमें एक सिंगल रियर कैमरा होगा, जो पिल-शेप वाले कैमरा मॉड्यूल के अंदर होगा, और इसके साथ पीछे की तरफ एक इंफ्रारेड सेंसर भी होगा। Tecno Spark Go 3 में ऊपर की तरफ एक स्पीकर ग्रिल भी मिलेगा। इसमें एक फ्लैट मेटल फ्रेम भी दिखाया गया है। फोन के दाईं ओर पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल होंगे। बैक पैनल पर नीचे की तरफ बीच में टेक्नो का लोगो है।

ये भी पढ़ें:Realme P4 Power 5G भारत में माचएगा धूम, फुल चार्ज में 1.5 दिन चलेगा, डिटेल
Tecno Spark Go 3

कंपनी का दावा है कि अपकमिंग Tecno Spark Go 3 में 1.2m तक ड्रॉप रेजिस्टेंस मिलेगा। यह भी दावा किया गया है कि यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आएगा। फोन में टेक्नो का ऑफलाइन कॉलिंग फीचर भी मिलेगा, जिससे यूजर्स 1.5km की रेंज में दूसरे टेक्नो फोन यूजर्स से कनेक्टेड रह पाएंगे। कंपनी यह भी कहती है कि Spark Go 3 चार साल तक "लैग-फ्री परफॉर्मेंस" देगा। यह टेक्नो के एला वॉयस असिस्टेंट के साथ भी आएगा, जिसमें हिंदी, गुजराती समेत अन्य भारतीय भाषाओं का सपोर्ट मिलेगा।

पुरानी मॉडल Spark Go 2 की कीमत और खासियत

टेक्नो का Spark Go 3, स्पार्क गो 2 की जगह लेगा, जिसे जून 2025 में भारत में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 6,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.67 इंच एचडी प्लस (720x1,600 पिक्सेल) एलसीडी स्क्रीन है। यह यूनिसॉक T7250 चिपसेट पर चलता है, जिसमें 4GB रैम और 64GB eMMC 5.1 इंटरनल स्टोरेज है। इस फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसका मेन कैमरा 13-मेगापिक्सेल का है। इसमें 5,000mAh की बैटरी है जो 15W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
