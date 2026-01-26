Hindustan Hindi News
8GB तक की रैम वाला धांसू फोन, बिना नेटवर्क के भी कर सकेंगे कॉल, अमेजन डील में कीमत मात्र ₹7499

8GB तक की रैम वाला धांसू फोन, बिना नेटवर्क के भी कर सकेंगे कॉल, अमेजन डील में कीमत मात्र ₹7499

संक्षेप:

यह फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें कंपनी 4जीबी वर्चुअल रैम भी दे रही है। इससे फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। फोन की कीमत 7499 रुपये है। यह नो नेटवर्क कम्यूनिकेशन फीचर के साथ आता है।

Jan 26, 2026 03:27 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
कम कीमत में पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन लेना चाहते हैं, तो Tecno Spark GO 2 आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। यह फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें कंपनी 4जीबी वर्चुअल रैम भी दे रही है। इससे फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 7499 रुपये है। आप इस फोन को 374 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आप इस फोन को 264 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं।

टेक्नो स्पार्क गो 2 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 1600 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में कंपनी 4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल रैम दे रही है। इससे फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में प्रोसेसर के तौर पर Unisoc T7250 चिपसेट दिया गया है। यह इस सेगमेंट का पहला फोन है, जो नो नेटवर्क कम्यूनिकेशन फीचर के साथ आता है।

tecno

फोन में कंपनी Ella AI भी ऑफर कर रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। फोन का फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है।

ये भी पढ़ें:MRP से 60% तक सस्ते हुए टीवी, कीमत अब ₹10 हजार से कम, मिलेगा डॉल्बी साउंड
ये भी पढ़ें:वनप्लस का वॉटरप्रूफ फोन हुआ 12 हजार रुपये सस्ता, 36 मिनट में होता फुल चार्ज

यह बैटरी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड HiOS 15 पर काम करता है। फोन को IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग भी मिली है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
