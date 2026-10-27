Tecno Spark 50S 5G रिव्यू: कैमरा कैजुअल फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट, डिसेंट लुक और बड़ी बैटरी है प्लस पॉइंट

Tecno Spark 50S 5G Review: 5G फोन खरीदने का प्लान है लेकिन डिसेंट लुक के साथ बड़ी बैटरी चाहिए, तो टेक्नो स्पार्क 50एस आपके लिए परफेक्ट फोन हो सकता है। फोन में मिलने वाले 6500 एमएएच बैटरी इसका प्लस पॉइंट है और यह फोन दिखने में भी डिसेंट है।

फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.78 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल कैमरा है।

Tecno Spark 50S 5G Review: 5G फोन खरीदने का प्लान है, जो दिखने में डिसेंट हो, लेकिन कम बजट में आ जाए, तो टेक्नो के नए Tecno Spark 50S 5G स्मार्टफोन पर विचार किया जा सकता है। हाल ही में टेक्नो ने अपनी लाइनअप में शामिल किया है। फोन की शुरुआती कीमत 20,000 रुपये से कम है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.78 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल कैमरा और 6500mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है। लुक वाइज यह Spark 50 5G और POP X से काफी मिलता जुलता है। हमें इसका रिव्यू करने का मौका मिला। कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस, चलिए बताते हैं...

फोन के बॉक्स में क्या-क्या मिलेगा फोन के बॉक्स को स्टाइलिश डिजाइन दिया गया है। बॉक्स में फोन के अलावा एक सिलिकॉन बैक कवर, सिम इजेक्टर टूल, यूएसबी टू टाइप-सी केबल और एक 45W का फास्ट चार्जर है।

इतनी है नए Tecno Spark 50S 5G स्मार्टफोन की कीमत रैम के हिसाब से फोन दो वेरिएंट में आता है और दोनों में एक समान स्टोरेज है। इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है, जबकि 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल 22,999 रुपये में आएगा। फोन दो कलर्स में आता है - ब्रीज ब्लू और बरगंडी रेड। अगर आप थोड़ा ज्यादा यूनिक लुक चाहते हैं, तो बगरंडी कलर पर जा सकते हैं। डिसेंट लुक चाहिए तो ब्लू बढ़िया है। इस फोन को ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। हमारे पास रिव्यू के लिए इसका ब्लू कलर वेरिएंट ही आया था, जो दिखने में बढ़िया था।

डिजाइन और बिल्ड फोन स्लिम होने के साथ लाइटवेट है। इसका डाइमेंशन 167.9×79.3×8.18 एमएम और वजन लगभग 210 ग्राम है। बैक पॉलीकार्बोनेट का बना है। जैसा कि हमने बताया हमारे पास रिव्यू के लिए ब्लू कलर वेरिएंट आया था, जो दिखने में डिटेंस लग रहा था। बैक पैनल का कुछ हिस्सा फोन शाइन करता है, लेकिन जब आप इसे हिलाते हैं यह तभी ज्यादा उभर के दिखता है। सामने की तरफ फ्लैट पैनल है। पीछे पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल है, जो हॉरिजॉन्टल पॉजीशन में लगा है। ऊपर का हिस्सा खाली है। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, टाइप-सी पोर्ट, औक्स पोर्ट और माइक्रोफोन है। लेफ्ट साइड में केवल सिम ट्रे है और राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर के साथ पावर बटन है, जो साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करता है।

फोन हल्का-फुल्का तो है ही, साथ में मजबूत भी है। अच्छी बात यह है कि फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 Pro रेटिंग के साथ आता है और मजबूती के लिए इसे MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन भी मिला है और कंपनी का कहना है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर भी फोन को कुछ नहीं होगा। यानी फोन धूल, पानी के साथ अचानक गिरने पर लगने वाले झटकों से सुरक्षित रहता है। बजट फोन में यह मजबूती इसका प्लस पॉइंट है।

डिस्प्ले फोन में 6.78-इंच का एलसीडी पैनल है, जो एचडी प्लस रिजॉल्यूशन (720×1600 पिक्सेल) के साथ आता है। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। स्क्रॉलिंग करने में कोई समस्या महसूस नहीं हुई। हमने फोन में गेम्स भी खेले, जो इसमें प्री-लोडेड दिए गए थे, यानी यह फोन आपको खाली समय में बोर नहीं होने देगा। डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी बढ़िया है और साइज बड़ा होने से वीडियो देखने में मजा आता है। तेज धूप में ब्राइटनेस ठीक ठाक मिल जाती है। कुल मिलाकर डिस्प्ले अच्छा तो है लेकिन एमोलेड की प्रीमियम अनुभव नहीं देता।

परफॉर्मेंस फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 पर काम करता है और इसमें 6GB और 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलता है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड से बढ़ाया जा सकता है। वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी है। डेली टास्क, जैसे कॉलिंग, वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम बिना किसी समस्या के चलते हैं। बजट 5G फोन के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक है।

कैमरा फोन का कैमरा सेटअप सिंपल है। कैमरा मॉड्यूल पिल शेप का है, जिसे होरिजॉन्टल पॉजीशन में रखा है। लेकिन रियर में केवल सिंगल 50 मेगापिक्सेल सेंसर मिलता है। कैमरा मॉड्यूल में ही एलईडी फ्लैश लगा हुआ है। सेल्फी के लिए, फोन में 8 मेगापिक्सेल कैमरा है। दिन की रोशनी में तो ठीक डिटेलिंग मिलती है, लेकिन रात में परफॉर्मेंस खास नहीं है। लो-लाइट में नॉइज बढ़ जाता है और डिटेल कम हो जाती है। कोई अल्ट्रावाइड या डेप्थ सेंसर नहीं है।

वीडियो रिकॉर्डिंग ठीक ठाक है और स्टेबलाइजेशन एवरेज लेवल का है। सेल्फी कैमरा भी बेसिक काम करता है। कैमरा रोजमर्रा की फोटोग्राफी के लिए ठीक है, लेकिन लो-लाइट या प्रोफेशनल यूज के लिए कमजोर पड़ता है। ओवरऑल कैमरा कैजुअल फोटोग्राफी के लिए ठीक है। कैमरे में अलग-अलग तरह से मोड मिल जाते हैं। इसके कैमरे से ली गईं कुछ तस्वीरें आप नीचे देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि फोन का कैमरा आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है या नहीं…

बैटरी इस फोन का एक और प्लस पॉइंट इसकी बड़ी ताकत है। 6500mAh की बड़ी बैटरी 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। मॉडरेट यूज में बैटरी आसानी से डेढ़ से दो दिन चल जाती है। स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के साथ भी बैटरी लाइफ अच्छी रहती है। चार्जर बॉक्स में मिलता है। फोन को फुल चार्ज होने में एक घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। इसमें रिवर्स चार्जिंग और बायपास चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं।