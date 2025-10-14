दिवाली सेल में सस्ता हुआ 8GB तक की रैम वाला दमदार 5G फोन, कीमत अब 8 हजार रुपये से कम

8जीबी तक की रैम वाला टेक्नो स्पार्क 30C 5G अमेजन की डील में बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। आप इस फोन को 8 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी कैशबैक भी दे रही है। यह फोन जबर्दस्त फीचर्स से लैस है।

कम बजट में ज्यादा रैम वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो Tecno Spark 30C 5G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल डील में यह फोन शानदार ऑफर के साथ मिल रहा है। 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 8599 रुपये है। फोन 4जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। फोन पर 859.90 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

इस डिस्काउंट के साथ फोन 8 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है। फोन पर 429 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 48 मेगापिक्सल का Sony IMX582 सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फोन में कंपनी एक सेकेंडरी एआई लेंस भी दे रही है।