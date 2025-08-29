हो जाइए तैयार, दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन इस दिन होगा लॉन्च, कंपनी ने बताई डेट tecno pova slim 5g india launch set for 4 september as worlds slimmest smartphone, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़tecno pova slim 5g india launch set for 4 september as worlds slimmest smartphone

हो जाइए तैयार, दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन इस दिन होगा लॉन्च, कंपनी ने बताई डेट

TECNO POVA Slim 5G: स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। टेक्नो ने कंफर्म कर दिया है कि कंपनी POVA सीरीज का अगला स्मार्टफोन POVA Slim 5G भारतीय बाजार में 4 सितंबर को लॉन्च करेगी। यह 3D कर्व्ड डिस्प्ले वाला दुनिया का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 05:44 PM
share Share
Follow Us on

TECNO POVA Slim 5G: स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। टेक्नो ने कंफर्म कर दिया है कि कंपनी POVA सीरीज का अगला स्मार्टफोन POVA Slim 5G भारतीय बाजार में 4 सितंबर को लॉन्च करेगी। कंपनी का दावा है कि यह 3D कर्व्ड डिस्प्ले वाला दुनिया का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन है। लॉन्च से पहले, फोन की माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जहां इसके कुछ खास फीचर्स को टीज किया गया है। अपकमिंग फोन में क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं…

हो जाइए तैयार, दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन इस दिन होगा लॉन्च, कंपनी ने बताई डेट

फोन में यूनिक कैमरा मॉड्यूल

भारत में इसे 4 सितंबर दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग से कंफर्म हो गया है कि इसे लॉन्च के बाद इसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा, जहां इसे 'दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन' टैगलाइन के साथ टिज किया गया है।

tecno pova slim 5g

टीजर इमेज में देखा जा सकता है कि फोन में पिल शेप कैमरा मिलेगा, जिसे होरिजॉन्टल पोजीशन में रखा गया है। कैमरा मॉड्यूल के दोनों किनारों पर कैमरा लेंस लगे हुए हैं और बीच में एलईडी लाइट दी गई है। फ्लिपकार्ट पर कंपनी ने टीज किया है कि स्लिम बॉडी के अलावा, इस फोन में डायनामिक मूड लाइट डिजाइन होगा, जिसमें कैमरे के चारों ओर एलईडी लाइट्स लगी होंगी।

ये भी पढ़ें:20 हजार से कम में आया सैमसंग गैलेक्सी A17 5G, पूरे 6 साल तक रहेगा नए जैसा
tecno pova slim 5g india launch set for 4 sep
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

AI फीचर्स का सपोर्ट

फोन को व्हाइट कलर में दिखाया गया है। इसमें Ella AI असिस्टेंट भी है, जो भारतीय भाषाओं के सपोर्ट के साथ आता है। इसमें AI राइटिंग असिस्टेंट मिलेगा, जो लिखने में यूजर्स की सहायता करेगा। इसमें सर्कल टू सर्च फीचर का सपोर्ट भी मिलेगा। फोन में नो नेटवर्क कम्युनिकेशन का सपोर्ट भी मिलेगा, जो सेलुलर नेटवर्क कि बिना कॉलिंग करने की सुविधा देगा।

फोन के स्पेसिफिकेशन (संभावित)

पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक, POVA Slim 5G को गूगल प्ले कंसोल और गीकबेंच डेटाबेस पर देखा जा चुका है। लिस्टिंग से पता चला था कि फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट, एआरएम माली G57 जीपीयू, एंड्रॉयड 15 ओएस, 8GB रैम, 1080 x 2400 पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले, एनएफसी कनेक्टिविटी के साथ आएगा। फोन में 5000mAh की दमदार बैटरी होने की उम्मीद है।

Gadgets Hindi News Tecno Smartphones
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.