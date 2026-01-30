Hindustan Hindi News
हो जाइए तैयार, भारत में आ रहा टेक्नो का धांसू फोन, देखें तस्वीरें, सस्ता हुआ पुराना मॉडल

संक्षेप:

Jan 30, 2026 05:13 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Tecno तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी ने कंफर्म कि Pova Curve 2 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा, और लॉन्च से पहले कंपनी ने इसकी हल्की से झलक भी दिखा दी है। यह अपकमिंग स्मार्टफोन टेक्नो पोवा कर्व 5G का सक्सेसर होगा, जिसे मई 2025 में देश में लॉन्च किया गया था, और उम्मीद है कि यह अपने कर्व्ड डिजाइन लैंग्वेज को आगे बढ़ाएगा। हालांकि लॉन्च की तारीख अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन टीजर और सर्टिफिकेशन लिस्टिंग ने इसके लॉन्च से पहले ही फोन के डिजाइन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स बताना शुरू कर दिया है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

हो जाइए तैयार, भारत में आ रहा टेक्नो का धांसू फोन, देखें तस्वीरें, सस्ता हुआ पुराना मॉडल

भारत में जल्द आ रहा Tecno Pova Curve 2

कंपनी की एक्स पर लेटेस्ट पोस्ट में, फोन के एक हिस्से का ट्रांसलूसेंट रेंडर दिखाया गया है, साथ में बताया कि यह टेक्नो पोवा कर्व 2 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। हालांकि, कंपनी ने लॉन्च की सटीक डेट नहीं बताई है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी आने वाले दिनों में अपकमिंग फोन के बारे में और डिटेल्स बताएगी।

Tecno Pova Curve 2

पोस्ट में शेयर की गई टीजर इमेज से पता चलता है कि टेक्नो पोवा कर्व 2 का कर्व्ड किनारा कैसा दिखेगा। पहले के एक टीजर में पीछे के पैनल पर एक सर्कुलर कैमरा कटआउट का हिंट दिया गया था, जो एक बड़े कैमरा मॉड्यूल के अंदर लगा था जिसे पूरी तरह से नहीं दिखाया गया था। बड़े मॉड्यूल का आकार साफ नहीं था। इसका डिजाइन पिछले टेक्नो पोवा कर्व 5G जैसा हो सकता है।

Tecno Pova Curve 2 में क्या होगा खास (संभावित)

इस बीच, कथित तौर पर एक गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग में स्मार्टफोन के बारे में अहम डिटेल्स सामने आई हैं। लिस्टिंग में मॉडल नंबर “TECNO-LK7k” बताया गया है और कहा जा रहा है कि यह डिवाइस साफ तौर पर टेक्नो पोवा कर्व 2 5G है।

रिपोर्ट के अनुसार, डेटाबेस में टेक्नो पोवा कर्व 2 को मीडियाटेक MT6858 चिपसेट के साथ लिस्ट किया गया है, जिसमें 1,000MHz पर क्लॉक किया गया ARM Mali-G610 जीपीयू है। सीपीयू लेआउट में 1+3+4 कॉन्फिगरेशन दिखता है, जिसमें एक कॉर्टेक्स-A78 कोर और तीन कॉर्टेक्स-A78 कोर 2.5 गीगाहर्ट्ज पर चल रहे हैं, साथ ही चार कॉर्टेक्स-A55 कोर 2.0 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किए गए हैं। चिपसेट और जीपीयू की डिटेल्स मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7100 चिपसेट की ओर इशारा करती हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लिस्टिंग से यह भी पता चलता है कि टेक्नो पोवा कर्व 2 एंड्रॉयड 16 के साथ आएगा और इसमें 12GB तक रैम मिलेगी। डिस्प्ले डिटेल्स में शायद 1080×2364 पिक्सेल रिजॉल्यूशन और 420 पीपीआई की पिक्सेल डेंसिटी शामिल होगी। कहा जा रहा है कि यही मॉडल नंबर TUV सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर भी दिखा है, जिससे पता चलता है कि आने वाले फोन में 7,750mAh की लिथियम-आयन पॉलीमर बैटरी होगी।

Amazon पर कम कीमत में मिल रहा पुराना मॉडल

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Tecno Smartphones

