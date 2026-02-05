Curved लुक, नए कैमरा स्टाइल के साथ आ रहा Tecno Pova Curve 2 5G, 13 फरवरी को मरेगा एंट्री
टेक्नो पोवा कर्व 2 के भारत में 13 फरवरी को लॉन्च होने की पुष्टि हो गई है। लॉन्च के बाद, यह स्मार्टफोन अमेजन पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी धीरे-धीरे इसके फीचर्स का खुलासा कर रही है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो ने अपने नए स्टाइलिश फोन Tecno POVA Curve 2 5G को भारत में लॉन्च करने की पुष्टि हो चुकी है। यह पोवा कर्व 5G का सक्सेसर है, जिसे मई 2025 में लॉन्च किया गया था। टेक्नो ने X पर कन्फर्म किया है कि टेक्नो पोवा कर्व 2 भारत में 13 फरवरी को लॉन्च होगा। इसके साथ ही टेक्नो पोवा कर्व 2 के कलर वैरिएंट को भी कन्फर्म कर दिया है। यह फोन तीन कलर वैरिएंट में पेश किया गया है। यह फोन लॉन्च के बाद अमेजन पर सेल के लिए उपलब्ध होगा।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
Tecno POVA Curve 2 5G का डिज़ाइन
टेक्नो पोवा कर्व 2 5G को भारत में 13 फरवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने X पर एक पोस्ट में अपकमिंग हैंडसेट के डिज़ाइन की झलक दिखाई है। फोन में एक घुमावदार रियर पैनल दिखाई देता है जो किनारों की ओर पतला होता जाता है। रियर पैनल पर मैट फिनिश दिखाई देती है। बैक पैनल पर मैट फिनिश दी गई है। फोन के किनारे और बॉडी की फिनिशिंग पहले मॉडल के मुकाबले ज्यादा स्लीक दिखाई देती है। कुल मिलाकर डिजाइन ऐसा है कि यह बजट फोन कम और मिड-रेंज फोन ज्यादा लगता है। टेक्नो पोवा कर्व 2 5G तीन कलर काले, सिल्वर और बैंगनी में उपलब्ध होगा।
Tecno POVA Curve 2 5G के फीचर्स
हालांकि कंपनी ने अभी तक स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार टेक्नो पोवा कर्व 2 5G में मीडियाटेक MT6858 SoC होगा। इसमें 12GB तक रैम और एंड्रॉयड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। इसके अलावा, POVA Curve में 1080 × 2364 पिक्सल का स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन होने की उम्मीद है। फोन में 7750mAh की लिथियम-आयन पॉलीमर बैटरी होने की भी अफवाह है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।