सामने आया Tecno Pova Curve 2, कंपनी ने वीडियो में दिखाया लुक, पर्पल कलर में लग रहा धांसू

संक्षेप:

Tecno Pova Curve 2 Design: टेक्नो का एक धांसू स्मार्टफोन अब भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए आ रहा है। हम बात कर रहे हैं टेक्नो पोवा कर्व 2 की। अब कंपनी ने फोन का वीडियो टीजर शेयर कर फोन की पहली झलक दिखाई है।

Feb 03, 2026 08:05 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Tecno Pova Curve 2 Design: टेक्नो का एक धांसू स्मार्टफोन अब भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए आ रहा है। हम बात कर रहे हैं टेक्नो पोवा कर्व 2 की। लॉन्च से पहले, कंपनी धीरे-धीरे इसे टीज कर रही है। दरअसल, पिछले महीने, टेक्नो ने भारत में एक नए पोवा डिवाइस के लॉन्च को टीज किया था, और अब कंपनी ने फोन का वीडियो टीजर शेयर कर फोन की पहली झलक दिखाई है। कंपनी ने फोन के कलर ऑप्शन्स को भी टीज कर दिया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

वीडियो में दिखाई फोन की झलक

कंपनी ने एक्स पर फोन का एक वीडियो टीजर शेयर किया है, जिसमें आने वाले स्मार्टफोन की कुछ झलकियां दिखाई गई हैं। वीडियो में यह फोन व्हाइट कलर के ऑप्शन में दिख रहा है और इसके सामने एक कर्व्ड डिस्प्ले है। साइड में एक लाल बटन है, और पोवा कर्व 2 5G के बारे में बताया गया है कि यह शानदार बैटरी परफॉर्मेंस देगा।

tecno pova curve 2 5g

पीछे के कैमरा मॉड्यूल में डुअल LED फ्लैश होने की बात कही गई है। कुछ दिन पहले, कंपनी ने इस फोन के साइड हिस्सों का एक ट्रांसलूसेंट रेंडर भी टीज किया था, जिसमें इसका कर्व्ड किनारा और कैमरा मॉड्यूल के अंदर रखा एक गोल कैमरा सेंसर कटआउट दिखाया गया था।

ये भी पढ़ें:भारत में धूम मचाने आ रहे इंफिनिक्स के तीन धांसू फोन, जानिए किसमें कितना है दम

फोन की खासियत (संभावित)

Tecno Pova Curve 2 5G स्मार्टफोन को पहले गूगल प्ले कंसोल और TUV डेटाबेस पर देखा जा चुका है, जिससे इसकी कुछ डिटेल्स सामने आ गई हैं। उम्मीद है कि यह डिवाइस मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7100 चिपसेट प्रोसेसर के साथ एआरएम माली-G610 जीपीयू के साथ आएगा। यह भी पता चला है कि यह एंड्रॉयड 16 ओएस के साथ आएगा। इसमें 12GB रैम वेरिएंट, 1080×2364 पिक्सेल स्क्रीन रिजॉल्यूशन और 420 डीपीआई पिक्सेल डेंसिटी होगी। इसमें 7750mAh की बैटरी हो सकती है। कंपनी ने एक नए टीजर में फोन के पर्पल कलर को भी टीज किया है।

आप भी देखें फोन का VIDEO टीजर

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Tecno Smartphones

