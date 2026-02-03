सामने आया Tecno Pova Curve 2, कंपनी ने वीडियो में दिखाया लुक, पर्पल कलर में लग रहा धांसू

संक्षेप: Tecno Pova Curve 2 Design: टेक्नो का एक धांसू स्मार्टफोन अब भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए आ रहा है। हम बात कर रहे हैं टेक्नो पोवा कर्व 2 की। अब कंपनी ने फोन का वीडियो टीजर शेयर कर फोन की पहली झलक दिखाई है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Tecno Pova Curve 2 Design: टेक्नो का एक धांसू स्मार्टफोन अब भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए आ रहा है। हम बात कर रहे हैं टेक्नो पोवा कर्व 2 की। लॉन्च से पहले, कंपनी धीरे-धीरे इसे टीज कर रही है। दरअसल, पिछले महीने, टेक्नो ने भारत में एक नए पोवा डिवाइस के लॉन्च को टीज किया था, और अब कंपनी ने फोन का वीडियो टीजर शेयर कर फोन की पहली झलक दिखाई है। कंपनी ने फोन के कलर ऑप्शन्स को भी टीज कर दिया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वीडियो में दिखाई फोन की झलक कंपनी ने एक्स पर फोन का एक वीडियो टीजर शेयर किया है, जिसमें आने वाले स्मार्टफोन की कुछ झलकियां दिखाई गई हैं। वीडियो में यह फोन व्हाइट कलर के ऑप्शन में दिख रहा है और इसके सामने एक कर्व्ड डिस्प्ले है। साइड में एक लाल बटन है, और पोवा कर्व 2 5G के बारे में बताया गया है कि यह शानदार बैटरी परफॉर्मेंस देगा।

पीछे के कैमरा मॉड्यूल में डुअल LED फ्लैश होने की बात कही गई है। कुछ दिन पहले, कंपनी ने इस फोन के साइड हिस्सों का एक ट्रांसलूसेंट रेंडर भी टीज किया था, जिसमें इसका कर्व्ड किनारा और कैमरा मॉड्यूल के अंदर रखा एक गोल कैमरा सेंसर कटआउट दिखाया गया था।

फोन की खासियत (संभावित) Tecno Pova Curve 2 5G स्मार्टफोन को पहले गूगल प्ले कंसोल और TUV डेटाबेस पर देखा जा चुका है, जिससे इसकी कुछ डिटेल्स सामने आ गई हैं। उम्मीद है कि यह डिवाइस मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7100 चिपसेट प्रोसेसर के साथ एआरएम माली-G610 जीपीयू के साथ आएगा। यह भी पता चला है कि यह एंड्रॉयड 16 ओएस के साथ आएगा। इसमें 12GB रैम वेरिएंट, 1080×2364 पिक्सेल स्क्रीन रिजॉल्यूशन और 420 डीपीआई पिक्सेल डेंसिटी होगी। इसमें 7750mAh की बैटरी हो सकती है। कंपनी ने एक नए टीजर में फोन के पर्पल कलर को भी टीज किया है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...