8000mAh की बैटरी वाला एक और धाकड़ फोन, लॉन्च से पहले सामने आया धांसू लुक, कीमत भी कम
टेक्नो अपने नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस फोन का नाम Tecno Pova Curve 2 5G है। लॉन्च से पहले फोन के डिजाइन रेंडर और स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। फोन में कंपनी 8000mAh की बैटरी ऑफर कर सकती है।
नए साल में टेक्नो अपना नया फोन लाने वाला है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Tecno Pova Curve 2 5G है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसी बीच इस फोन के अर्ली डिजाइन रेंडर और स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। फोन के रेंडर्स और स्पेसिफिकेशन्स को Xpertpick ने शेयर किया है। शेयर किए गए रेंडर्स को देख के कहा जा सकता है कि फोन दिखने में अपने पिछले मॉडल के इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें कंपनी कुछ रिफाइनमेंट के साथ ऑफर करने वाली है।
कर्व्ड एज एमोलेड डिस्प्ले और 144Hz का रिफ्रेश रेट
फोन के फ्रंट में कंपनी कर्व्ड एज एमोलेड डिस्प्ले दे सकती है, जिससे फोन को लुक काफी प्रीमियम लगेगा। फोन में ऑफर किए जाने वाले डिस्प्ले का साइज 6.78 इंच हो सकता है और यह 1.5K रेजॉलूशन के साथ आएगा। पिछले जेनरेशन वाले मॉडल में कंपनी फुल एचडी+ डिस्प्ले ऑफर करती है। नए फोन के डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का होगा। फोन का डिजाइन आपको बोल्ड और जियोमेट्रिक अप्रोच वाला लगने वाला है। यह फोन के लुक को और शानदार बनाता है।
ट्राएंगुलर डिजाइन वाला कैमरा सेटअप
लीक रेंडर्स के अनुसार फोन का कैमरा सेटअप ट्राएंगुलर डिजाइन वाला होगा। इसमें कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का ऑग्जिलरी लेंस दे सकती है। फोन के विजुअल अपील को बॉटम के राइट साइड में दिया गया ट्राएंगुलर इंसर्ट और बेहतर बनाता है, जिससे यह फोन एक पावरफुल गेमिंग डिवाइस जैसा लगता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 7100 चिपसेट देखने को मिल सकता है। यह फोन तीन वेरिएंट - 8जीबी + 128जीबी, 8जीबी + 256जीबी और 12जीबी + 256जीबी में आ सकता है।
16 हजार रुपये के आसपास हो सकती है कीमत
ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्ऱॉयड 16 पर बेस्ड HiOS 16 स्किन पर काम करेगा। फोन की सबसे खास बात इसकी बैटरी है। लीक रिपोर्ट के अनुसार टेक्नो का यह अपकमिंग फोन 8000mAh की बैटरी से लैस हो सकता है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में आपको ऑप्टिकल इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। पोवा कर्व 5G को कंपनी ने भारत में 15999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया था। माना जा रहा है कि कर्व 2 5G भी इसी से मिलती-जुलती प्राइसिंग के साथ मार्केट में एंट्री कर सकता है।
(Photo: Gizmochina)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।