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स्लिम डिजाइन, 6500mAh बैटरी, 50MP ऑटो-फोकस कैमरा, AI Assistant के साथ आया वॉटरप्रूफ 5G फोन

By Himani Gupta
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6500mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 177 LED Alive Matrix Display के साथ लॉन्च हो गया POVA 8 Pro 5G। जानिये कितनी है कीमत और कब है पहली सेल:

POVA 8 Pro 5G
POVA 8 Pro 5G में मिलेगा 144FPS गेमिंग सपोर्ट और 6500mAh की बड़ी बैटरी

TECNO ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम गेमिंग स्मार्टफोन POVA 8 Pro 5G लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में गेमिंग के साथ-साथ दमदार डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और बेहतर कैमरा मिलता है। इस फोन में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7000 सीरी का चिपसेट लगा है। POVA 8 Pro 5G में 6500mAh की बैटरी है और यह 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सिस्टम भी है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। फोन की एक और खास बात पीछे दिया गया Alive Matrix Display है। कैमरा मॉड्यूल के आसपास मौजूद इस सिस्टम में 177 अलग-अलग मिनी LED हैं, जो कॉल, मैसेज और गेमिंग जैसी अलग-अलग एक्टिविटी पर लाइट इफेक्ट दिखाती हैं। जानें POVA 8 Pro 5G की कीमत और सभी फीचर्स:

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भारत में Pova 8 Pro 5G की कीमत और उपलब्धता

भारत में Pova 8 Pro 5G को भारत में दो वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके 8GB रैम + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत ₹49,999 है और 12GB रैम + 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत ₹54,999 है। कंपनी चुनिंदा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI ट्रांज़ैक्शन पर ₹3000 का इंस्टेंट कैशबैक दे रही है। नया Pova स्मार्टफोन भारत में 21 अगस्त को Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। Pova 8 Pro 5G तीन रंगों आर्क व्हाइट, ग्रेफाइट ब्लैक और टुंड्रा ग्रीन में खरीदा जा सकता है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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