भारत में धूम मचाने आ रहा 8000mAh बैटरी वाला फोन, देखते ही हो जाएगे फैन; 11 जून को होगा लॉन्च

Tecno Pova 8 की लॉन्च डेट कंपनी ने कंफर्म कर दी है। यह फोन भारतीय बाजार में 11 जून को लॉन्च होगा। कंपनी ने फोन के बैक पैनल का डिजाइन और इसके कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा कर दिया है। फोन में 8000mAh की तगड़ी बैटरी मिलेगी।

Tecno Pova 8 India Launch Date confirmed: टेक्नो का पावरफुल स्मार्टफोन भारत में धूम मचाने के लिए आ रहा है। हम बात कर रहे हैं Tecno Pova 8 की। अब खुद कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोन की झलक दिखाते हुए लॉन्च डेट की घोषणा की है। कंपनी ने वीडियो शेयर किया है, -जिसमें फोन के बैक पैनल का डिजाइन और कलर ऑप्शन की डिटेल सामने आ गई है। अगर आप भी तगड़ी बैटरी और स्टाइलिश लुक वाला फोन तलाश रहे हैं, तो यह एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर..

भारत में इस दिन आ रहा Tecno Pova 8 POVA Mobile India ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके बताया कि भारत में Tecno Pova 8 स्मार्टफोन 11 जून को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। ब्रांड ने अपकमिंग फोन के डिजाइन की भी झलक दिखाई है, और ऐसा लगता है कि इसमें पिछले Tecno Pova 7 जैसा ही कैमरा डेको है। हालांकि, इस बार टेक्नो कैमरा डेको में मैट्रिक्स जैसा डॉटेड डिस्प्ले दे रहा है। इसके अलावा, आज के टीजर वीडियो में सिल्वर व्हाइट और मिलिट्री ग्रीन कलर वेरिएंट भी देखे जा सकते हैं। एक और खास बात जो सामने आई है, वह है रियर पैनल पर की गई नक्काशी, जिससे यह कंफर्म हो गया है कि अपकमिंग फोन में 8000mAh की बैटरी होगी।

फिलहाल, यह नया डिवाइस अभी तक किसी भी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट पर नहीं आया है, इसलिए अभी पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसे कहां लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, इसका पिछला वर्जन फ्लिपकार्ट के जरिए लॉन्च किया गया था, इसलिए इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जाए।

फोन के स्पेक्स (संभावित) कंपनी ने आधिकारिक तौर पर फोन की ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन इसके कई लीक्स सामने आ चुके हैं, जिससे इसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। गीकबेंच डेटाबेस के माध्यम से, यह पता चला कि फोन डाइमेंसिटी 7100 चिपसेट से लैस हो सकता है, और इसे एंड्रॉयड 16 ओएस और 6GB रैम के साथ भी लिस्ट किया गया था। FCC सर्टिफिकेशन से यह भी पता चला है कि स्मार्टफोन मॉडल नंबर "BL-77AT" के साथ एक रिचार्जेबल ली-आयन पॉलिमर बैटरी से लैस होगा, और इसकी टिपिकल कैपेसिटी 8000mAh होगी, साथ ही 7750mAh की रेटेड कैपेसिटी और 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा।

इसके अलावा, FCC डेटाबेस से यह भी पता चला है कि यह फोन “LK6-16.2.0” OS वर्जन पर चलेगा, जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि इसमें Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो, यह GSM, WCDMA, 3G, 4G और 5G कनेक्टिविटी के साथ-साथ ब्लूटूथ, एनएफसी, वाई-फाई 5G और जीपीएस (L1) को भी सपोर्ट करेगा। ध्यान दें कि NFC सपोर्ट अलग-अलग इलाकों के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है।