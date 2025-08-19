गजब! 108MP कैमरा और 16GB तक की रैम वाले फोन पर फिर से बंपर डील, 12999 रुपये हुई कीमत TECNO POVA 6 NEO 5G featuring up to 16gb ram and 108mp camera available again with coupon discount, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़TECNO POVA 6 NEO 5G featuring up to 16gb ram and 108mp camera available again with coupon discount

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 04:40 PM
108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला किफायती फोन लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए बंपर ऑफर है। यह डील Tecno Pova 6 Neo 5G पर दी जा रही है। यह फोन 8जीबी तक की मेमरी फ्यूजन को सपोर्ट करता है, जिससे फोन की टोटल रैम 16जीबी तक की हो जाती है। फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 13999 रुपये है। फोन पर 1 हजार रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ फोन 12999 रुपये में आपका हो जाएगा।

फोन पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को 699 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

टेक्नो पोवा 6 नियो 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.67 इंच का एचडी+ LCD पैनल ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह शानदार डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन में 8जीबी तक का मेमरी फ्यूजन फीचर भी दिया गया है, जिससे फोन की टोटल रैम 16जीबी तक की हो जाती है। 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में आपको प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट देखने को मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में कंपनी 8 मेगापिक्सल का कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह पावरफुल बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड HiOS 14.5 पर काम करता है।

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर किया जा रहा है। टेक्नो का यह फोन IP54 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें कंपनी 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप-C पोर्ट जैसे ऑप्शन दे रही है। साथ ही यह फोन इनबिल्ट इन्फ्रारेड भी ऑफर करता है।

