11 हजार रुपये से कम हुई 108MP के कैमरा वाले फोन की कीमत, मिलेगी 12GB तक की रैम

फोटोग्राफी के लिए बजट सेगमेंट में एक शानदार कैमरा वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Tecno Pova 6 Neo 5G आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। यह फोन 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। यह 12जीबी तक की रैम (6जीबी रियल+6जीबी वर्चुअल) और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। अडवांस्ड एआई फीचर्स से लैस इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 11,999 रुपये है। फोन पर 1 हजार रुपये का फ्लैट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है।

इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 10,999 रुपये में आपका हो सकता है। 30 नवंबर तक आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही कंपनी इस फोन पर 599 रुपये तक का कैशबैक भी ऑफर कर रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

टेक्नो पोवा 6 नियो 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन टेक्नो पोवा 6 नियो 5G आपको 6.67 इंच का एचडी+ LCD पैनल देखने को मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 12जीबी तक की रैम (6जीबी रियल+6जीबी वर्चुअल) और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन के रियर में ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑफर कर रही है।