फेस्टिव सेल की सबसे धाकड़ डील, ₹9 हजार में मिल रहा 108MP के कैमरे वाला फोन, रैम 12GB तक की tecno pova 6 neo 5g available at just rupees 9000 in amazon great indian festival, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़tecno pova 6 neo 5g available at just rupees 9000 in amazon great indian festival

फेस्टिव सेल की सबसे धाकड़ डील, ₹9 हजार में मिल रहा 108MP के कैमरे वाला फोन, रैम 12GB तक की

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की बंपर डील में आप 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला टेक्नो पोवा 6 नियो 5G स्मार्टफोन को ऑफर्स के साथ 9 हजार रुपये में खरीद सकते हैं। ऑफर में आपको कैशबैक भी मिल सकता है। फोन की रैम 12जीबी तक की है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 02:07 PM
share Share
Follow Us on

किफायदी दाम में 108MP के मेन कैमरा वाला फोन तलाश रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की बंपर डील में आप 12जीबी तक की रैम (6जीबी रियल + 6जीबी वर्चुअल) वाले Tecno Pova 6 Neo 5G को बेस्ट ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं। 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 999 रुपये है। सेल में यह डिवाइस 999.90 रुपये के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इस ऑफर के साथ फोन करीह 9 हजार रुपये में आपका हो जाएगा।

फेस्टिव सेल की सबसे धाकड़ डील, ₹9 हजार में मिल रहा 108MP के कैमरे वाला फोन, रैम 12GB तक की

सेल में फोन पर 499 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

टेक्नो पोवा 6 नियो 5G स्मार्टफोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन

टेक्नो पोवा 6 नियो 5G में आपको 6.67 इंच का एचडी+ LCD पैनल देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। 8जीबी तक की रैम औक 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में मेमरी फ्यूजन फीचर भी दिया गया है। इससे फोन के 6जीबी रैम वाले वेरिएंट की टोटल रैम 12जीबी और 8जीबी वाले वेरिएंट की टोटल रैम 16जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट मिलेगा। फोन फोटोग्राफी के लिए ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले सामने आए इस नए फोन के फीचर, मिल सकती है 7025mAh बैटरी

सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है। टेक्नो का यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की जहां तक बात है, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड HiOS 14.5 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। फोन IP54 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग ऑफर करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप-C पोर्ट जैसे ऑप्शन मिलेंगे।

इन फोन पर भी जबर्दस्त ऑफर

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Tecno Smartphones Gadgets Hindi News Amazon Great Indian Festival
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.