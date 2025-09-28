फेस्टिव सेल की सबसे धाकड़ डील, ₹9 हजार में मिल रहा 108MP के कैमरे वाला फोन, रैम 12GB तक की
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की बंपर डील में आप 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला टेक्नो पोवा 6 नियो 5G स्मार्टफोन को ऑफर्स के साथ 9 हजार रुपये में खरीद सकते हैं। ऑफर में आपको कैशबैक भी मिल सकता है। फोन की रैम 12जीबी तक की है।
किफायदी दाम में 108MP के मेन कैमरा वाला फोन तलाश रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की बंपर डील में आप 12जीबी तक की रैम (6जीबी रियल + 6जीबी वर्चुअल) वाले Tecno Pova 6 Neo 5G को बेस्ट ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं। 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 999 रुपये है। सेल में यह डिवाइस 999.90 रुपये के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इस ऑफर के साथ फोन करीह 9 हजार रुपये में आपका हो जाएगा।
सेल में फोन पर 499 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
टेक्नो पोवा 6 नियो 5G स्मार्टफोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन
टेक्नो पोवा 6 नियो 5G में आपको 6.67 इंच का एचडी+ LCD पैनल देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। 8जीबी तक की रैम औक 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में मेमरी फ्यूजन फीचर भी दिया गया है। इससे फोन के 6जीबी रैम वाले वेरिएंट की टोटल रैम 12जीबी और 8जीबी वाले वेरिएंट की टोटल रैम 16जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट मिलेगा। फोन फोटोग्राफी के लिए ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा है।
सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है। टेक्नो का यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की जहां तक बात है, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड HiOS 14.5 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। फोन IP54 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग ऑफर करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप-C पोर्ट जैसे ऑप्शन मिलेंगे।
1. Tecno POVA 6 NEO 5G (Aurora Cloud, 6GB+128GB) | Advanced AI Features | 108MP Ultra Clear AI Camera | D6300 Powerful Processor | 5 Year Lag Free Fluency | 5000 mAh Battery | in Built Infrared and NFC
